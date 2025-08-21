Home News TV-News

„Nord bei Nordwest“ mit Schockmoment: Ein Opfer, zwei Identitäten

"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar"

Ein Krimi mit Twist: Doppelleben und Mord in Travemünde

21.08.2025, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Im 22. Film der "Nord bei Nordwest"-Reihe geraten Hauke Jacobs und Hannah Wagner in ein verworrenes Netz aus Lügen und Doppelleben, als an der Küste die Leiche eines Mannes gefunden wird, der unter zwei Identitäten lebte.
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Es ist eine ungewöhnliche Geschichte, die Hauptdarsteller und Regisseur Hinnerk Schönemann im zweiten von ihm inszenierten "Nord bei Nordwest"-Krimi erzählt: Ein Familienvater offenbart posthum sein Doppelleben.  Fotoquelle: ARD / Gordon Timpen, SMPSP
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Sie hatte es schon geahnt, dennoch ist Susanne Müller (Johanna Christine Gehlen) schockiert, als sie vom Tod ihres Mannes erfährt.  Fotoquelle: ARD / Gordon Timpen, SMPSP
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Hannah Wagner (Jana Klinge, links), Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann, zweiter von links), Jule Christiansen (Marleen Lohse) und Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) treffen sich zur Besprechung: Wie sollen sie nach dem Mord an einem Mann mit zwei Identitäten weiterverfahren?   Fotoquelle: ARD / Gordon Timpen, SMPSP
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Nicht nur Tierärztin Jule Christiansen (Marleen Lohse) leidet unter dem Übereifer von Polizei-Praktikant Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin).   Fotoquelle: ARD / Gordon Timpen, SMPSP
"Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar"
Nach zwei Schlaganfällen war Peter Prager (zweiter von links) lange nicht mehr im Fernsehen zu sehen. In "Nord bei Nordwest - Der doppelte Lothar" feierte er 2024 an der Seite von Hannah Wagner (Jana Klinge, links), Sabine Keller (Amina Merai) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) sein Comeback.  Fotoquelle: ARD / Gordon Timpen, SMPSP

Wer kennt sie nicht, die berührende Geschichte vom "Doppelten Lottchen"? Anders als bei Erich Kästner ist es im 22. Film der "Nord bei Nordwest"-Krimireihe (Erstausstrahlung 2024) aber kein minderjähriges Zwillingspaar, das seine Familien an der Nase herumführt, sondern ein ausgewachsener Mann: "Der doppelte Lothar" sorgt bei Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann, der auch Regie führte) und Hannah Wagner (Jana Klinge) für Kopfzerbrechen.

ARD
Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar
Krimi • 21.08.2025 • 20:15 Uhr

Lothar Müller (Tim Ehlert), der von seiner Ehefrau Susanne (Johanna Christine Gehlen) gerne "Lottchen" genannt wird, ist als Handelsvertreter beruflich viel unterwegs. Ausgerechnet an dem Tag, an dem er morgens mit seiner Teenager-Tochter Anna (Johanna Götting) über den Besuch einer Party in Travemünde stritt, kommt er nach einem Auftrag nicht mehr nach Hause. Am nächsten Morgen wird seine Leiche aus dem Meer an der Küste von Travemünde gefischt.

Ein Doppelleben, zwei Familien und ein großes Rätsel

Die rechtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass Lothar stranguliert wurde, bevor er ins Wasser geworfen wurde. Doch damit nicht genug: In Travemünde wird mit Lothar Meier ein zweiter Mann vermisst. Das Foto des Vermissten lässt keinen Zweifel zu: Bei den beiden Männern handelt es sich um ein und dieselbe Person ...

Derzeit beliebt:
>>Model, Bond-Girl, Marvel-Star – Olga Kurylenko kann alles
>>Sky du Mont schließt die Klappe: Nach diesem Dreh ist Schluss mit dem Schauspielern
>>Überraschend ehrlich: Anja Kling über Ängste, Fans und Politik
>>„Die Akte General“: ARD zeigt Biopic über NS-Ankläger Fritz Bauer

Wie die weiteren Ermittlungen von Hauke und Hannah ergeben, führte Lothar ein Doppelleben: Sowohl in Schwanitz als auch in Travemünde hatte er Frau und Kind. Natürlich wussten weder Ehefrau Susanne und Tochter Anna noch Ehefrau Lisa (Marie Hacke) und Sohn Finn (Karl von Klot) von der Existenz der jeweils anderen Familie. Doch warum sollte sich ein Mann einen derartigen Stress über Jahre hinweg antun? Diese Frage gilt es, für Hannah und Hauke zu klären.

Nach Schlaganfällen: Peter Prager erstmals wieder vor der Kamera

Mehr Last als Unterstützung ist dabei Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin). Nach etlichen Gelegenheitsjobs in der Vergangenheit ist es ihm endlich gelungen, seinen Traum zu erfüllen: Er darf ein Praktikum bei der Schwanitzer Polizei ableisten. Dass er dabei vor allem Akten digitalisieren soll, gefällt dem selbstbewussten Mann überhaupt nicht. So kommt es, dass er sich zum Missfallen von Hauke, Hannah und Tierärztin Jule (Marleen Lohse) immer wieder gefährlich in die Ermittlungen einmischt.

"Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar" (Drehbuch: Holger Karsten Schmidt) ist eine ungewöhnliche Geschichte, bei der man leicht den Überblick verliert. Eine zentrale Rolle (so viel sei verraten) wird dabei der ehemalige Geheimagent Reimar Vogt spielen: Es war 2024 der erste Auftritt von Schauspieler Peter Prager nach zwei Schlaganfällen: "Ich bin Hinnerk Schönemann sehr dankbar, dass er mir diese Chance gab", freute sich der bei der Erstausstrahlung 71-Jährige im Interview. Die Schlaganfälle hätten ihn anderthalb Jahre seines Lebens gekostet: "Es war ein Kraftakt für mich, ins Leben zurückzufinden. Ich bin weiterhin auf dem Weg der Genesung, mache schon die ersten Schritte und hoffe, dass ich bald wieder häufiger in meinem Beruf arbeiten kann."

Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
Dunja Hayali geht in ihrer Dokumentation "Die Innere (Un-)Sicherheit" der Frage nach, ob Deutschland tatsächlich unsicherer geworden ist und wie Medienberichte das Gefühl von Unsicherheit beeinflussen. Sie beleuchtet dabei realistische Gefahren und fragt, wie wir uns wieder sicherer fühlen können.
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit

Ein Krimi im Retro-Stil

Hauptdarsteller und Regisseur Hinnerk Schönemann zufolge ist die Idee zum Film überhaupt erst durch seinen Wunsch nach einer erneuten Zusammenarbeit mit Prager entstanden. Bei der Inszenierung sei es dem heute 50-Jährigen deutlich leichter als bei seiner ersten Regiearbeit ("Nord bei Nordwest – Auf der Flucht", 2023) gefallen, sich auf seinen eigenen Stil zu konzentrieren: "Diese Folge wollte ich zu großen Teilen unbedingt im 70er-Jahre-Look inszenieren", erklärt Schönemann: "Musik, Ausstattung, Kostüme – alle Abteilungen waren mit großer Begeisterung dabei! Meine Intuition sagte mir, dass dieser Retro-Stil zu der Geschichte von Holger Karsten Schmidt um einen Mann mit zwei Leben passt."

Somit darf sich das Publikum auf eine nicht nur erzählerisch ungewöhnliche Folge der Krimi-Reihe freuen. Inzwischen sind vier weitere Filme der "Nord bei Nordwest"-Reihe erschienen. Den 24. Film "Die letzte Fähre" wiederholt das Erste am Donnerstag, 28. August, um 20.15 Uhr. Vier weitere Filme sind bereits abgedreht.

Nord bei Nordwest – Der doppelte Lothar – Do. 21.08. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Nord bei Nordwest" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Kumpel fühlt sich von Florian Silbereisen im Stich gelassen: "Bruch mit der Familie"
Schlagerkonflikt
Ex-Kumpel packt über Bruch mit Florian Silbereisen aus und erklärt, warum er heute nicht mehr mit dem Schlagerstar befreundet ist.
Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!
"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"
Helge Schneider - The Klimperclown
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Spektakuläre Krimi-Fortsetzung: Staatsanwältin gegen Clans
"Die Jägerin – Riskante Sicherheit"
"Die Jägerin - Riskante Sicherheit"
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Die schockierende Wahrheit über Deutschlands Sicherheit!
"Am Puls mit Dunja Hayali: Die innere (Un-)Sicherheit"
Am Puls mit Dunja Hayali - Die Innere (Un-)Sicherheit
Fremder im Bett! Claudia Jung erlebt kuriose Hotel-Überraschung
Skurriles Erlebnis
Claudia Jung
„Fall For Me“ im Check: Erotisch? Dramatisch? Leider nicht!
Deutscher Netflix-Film
"Fall For Me" | Netflix
Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Beatrice Egli: Das war das Lustigste, das sie je erlebt hat!
Über Hexenschuss & geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli & Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne und lachen.
Anna-Carina Woitschack spricht offen über Ehe mit Stefan Mross
Klartext
Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack
Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
Nach Jeff Baenas Tod: Aubrey Plaza ringt mit tiefer Trauer
Trauerbewältigung
Aubrey Plaza
Verlobt mit Elite-Soldat: So ist Andrea Kiewels Leben in Tel Aviv
Vierte Ehe steht an
ZDF-"Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat sich mit ihrem israelischen Soldaten verlobt.
Roland Kaisers Vermögen: Wie viel Luxus gönnt er sich?
Flugzeug & Villa
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Daniel Craig nur in den Top 3: Alle Bond-Darsteller im Ranking
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking!
Andrea Berg & Co.
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp
Geständnis im Fall Matthew Perry: Dealerin gibt Schuld zu
Skandal in Hollywood
Matthew Perry