Home News TV-News

ARD zeigt „The Klimperclown“: Helge Schneider feiert 70 mit Film

"ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown"

Helge Schneider wird 70: Das außergewöhnliche Jubiläumsporträt!

20.08.2025, 07.00 Uhr
von Maximilian Haase
Am 30. August wird Helge Schneider 70 Jahre alt. Anlässlich dessen präsentiert die ARD das Porträt "The Klimperclown". Der Meister zeigt sich selbst in einem Mix aus Archivmaterial, Musik und skurrilen Szenen.
Helge Schneider - The Klimperclown
Rote Rosen auf weißem Klavier: Helge Schneider schuf sich zum 70. Geburtstag kurzerhand selbst ein filmisches Denkmal.   Fotoquelle: ARD/SWR/Florianfilm GmbH/Helge Schneider/Sandro Giampietro
Helge Schneider - The Klimperclown
Ein Entertainer durch und durch: Zum 70. Geburtstag widmet sich Helge Schneider auf clowneske Weise seinem Leben und Werk.  Fotoquelle: ARD/SWR/Meine Supermaus
Helge Schneider - The Klimperclown
Anlässlich des runden Jubiläums hat Helge Schneider die experimentelle Doku "The Klimperclown" gedreht.  Fotoquelle: SWR/Florianfilm/Helge Schneider
Helge Schneider - The Klimperclown
Helge Schneider, der Allroundkünstler: Zahlreiche Aufnahmen von Tourauftritten zeigen den Meister im Film "The Klimperclown" bei der Arbeit.  Fotoquelle: ARD/SWR
Helge Schneider - The Klimperclown
In voller Montur: Helge Schneider zeigt im Film "The Klimperclown" sein Leben und Schaffen - aus seiner eigenen Perspektive.  Fotoquelle: ARD/SWR
Helge Schneider - The Klimperclown
Der Zuschauer erhält im Film "The Klimperclown" seltene Einblicke in die Arbeitsweise Helge Schneiders. Ob authentisch oder nicht - völlige Nebensache.   Fotoquelle: ARD/SWR
Helge Schneider - The Klimperclown
Spanien als große Leidenschaft: Die Doku begleitet Helge Schneider auch auf Reisen.  Fotoquelle: ARD/SWR/Florianfilm GmbH/Helge Schneider/Sandro Giampietro

Bei wenigen Menschen bricht das Publikum schon in Lachtränen aus, sobald sie nur die Bühne betreten. Helge Schneider ist ein Paradebeispiel: Er benötigt nur einen Blick, eine Geste, einen Laut – und der Saal tobt. Seit Jahrzehnten begeistert der begnadete Musiker, Entertainer und Spaßmacher mit seinen absurden Auftritten, mit grotesk-kreativen Alben und noch surrealer anmutenden Filmen. Nun, da der unnachahmliche Künstler aus Mülheim an der Ruhr am 30. August sein 70. Lebensjahr vollendet, erscheint eine filmische Ehrerbietung samt Rückblick auf ein unvergleichliches Lebenswerk mehr als angemessen.

ARD
ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown
Dokumentation • 20.08.2025 • 22:50 Uhr

Eine Mixtur aus Mockumentary und Selbstporträt

Allein weil der Meister den ARD-Film (ab 19. August in der Mediathek) über sich höchstpersönlich schuf, ist daraus natürlich alles andere als ein gewöhnliches Doku-Porträt geworden. Findet man die Geburtstagselogen wohl in den Feuilletons des Landes, zeigt der Jubilar im halbdokumentarisch-halbquatschigen Werk "Helge Schneider – The Klimperclown" seine ganze Kunst: Erinnerungen und Archivmaterial wechseln sich mit Musik, aktuellen Auftritten und skurrilen Einlassungen ab.

"Guten Tach, mein Name ist Helge Schneider und ich bin – Clown": Mit diesen Worten beginnt der knapp 80-minütige Film, den das Geburtstagskind gemeinsam mit seinem Band-Gitarristen Sandro Giampietro drehte. Und besser könnte man das, was Schneider seit Ende der 80er-Jahre betreibt, kaum beschreiben.

Derzeit beliebt:
>>Die heimliche Leidenschaft von Barbara Schöneberger & Jana Ina
>>Aubrey Plaza über Tod von Jeff Baena: „Ozean voller Schrecklichkeit“
>>„Die Akte General“: ARD zeigt Biopic über NS-Ankläger Fritz Bauer
>>Von „Schwarzwaldklinik“ bis „Zürich-Krimi“: Christian Kohlund wird 75!

Der titelgebende Clown, in dieser einzigartigen Alleskönner-Variante, prägt das gesamte Schaffen des Mannes mit der lustigen Stimme, Frisur und Kleidung. Schon als Kind habe er Zirkusclown werden wollen, erzählt der Protagonist in dieser Mixtur aus Mockumentary und Selbstporträt, die ironischerweise unter dem Label "ARD Dokumentarfilm" ausgestrahlt wird, obwohl sie mindestens so viele fiktiv-experimentelle wie dokumentarische Szenen enthält. Einmal mehr lebt sich der Jubilar aus, singt und spielt allerlei Instrumente, ergeht sich in aberwitzigen Performances und hält Monologe, die einen fragend zurücklassen.

Eine keineswegs chronologische, dafür herrlich chaotische Rückschau

Wie in all seinen Filmen – zuletzt 2013 in "00 Schneider – Im Wendekreis der Echse" – findet Helge Schneider in diesem absonderlichen Porträt letztlich zu sich selbst. Respektive zu seiner Kunstfigur, die er auch hier nur momenthaft zu verlassen scheint. Gibt es überhaupt einen öffentlichen Helge abseits des Bühnen- und Filmcharakters? Schon vor zehn Jahren wollte sich Regisseurin Andrea Roggon in ihrer wirklich ernst gemeinten Doku "Mülheim Texas" (2015) anlässlich seines 60. Geburtstages dem dahinterliegenden, echten Helge Schneider nähern, prallte aber trotz zahlreicher privater Einblicke an jenem Alter ab – und begnügte sich letztlich mit einem Porträt desselbigen.

Diesmal, zum 70., ist das ähnlich – und doch ganz anders. Denn die Eigenregie erlaubt es Schneider, seine Geschichte selbstbestimmt zu erzählen, eingebettet in ein großes Helge'sches Kunstwerk. Was davon wahr ist und was ausgedachter Quatsch - man weiß es oft nicht in dieser keineswegs chronologischen, dafür herrlich chaotischen Rückschau. Das Publikum sieht allerlei nostalgische Kinderbilder und Aufnahmen seiner Familie, gedreht von seiner Tante Erna oder Helge selbst.

ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht
Am 21. August ist es endlich wieder soweit: „Die Bergretter“ kehren in die Primetime auf ZDF zurück. Lange mussten die Fans warten. Doch es gibt ein Problem, dass die Vorfreude wieder verschwinden lassen kann.
Erfolgs-Serie
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.

Man sieht die sympathischen Eltern, die das Schaffen des Zöglings zwar nicht immer verstehen, aber dennoch stolz begleiten. Man sieht grandiose gegenwärtige und vergangene Bühnenshows, aber auch zahlreiche experimentelle Filmeinschübe, real wie gezeichnet. Der Blick auf eine alles andere als geradlinige Biografie wird kurzerhand eingemeindet ins Kabinett aus Albernheiten ("Der Reihe nach: erst Baby, dann Mann").

"Mein Name spielt keine Rolle. Man kennt mich wegen meines Hauptwerkes 'Katzenklo'"

So reinszeniert der 1955 im Ruhrgebiet geborene Schneider in verstörenden Szenen seine Geburt, erzählt, wo er als Kind rodelte und wie er als junger Teenager Hörspiele im Keller eines Freundes aufnahm. Das Publikum erfährt von seiner Flipper-Leidenschaft und seiner Liebe für Spanien, wo er sich mal ein Haus kaufen wollte: "Aber ich habe mich nicht getraut, den Verkäufer anzurufen."

Man sieht in Reenactment-Szenen, wie er sich auf seine Shows vorbereitet und wird Zeuge alter 90er-Jahre-Videos. in denen das enorme Talent des jungen Tausendsassas schon offenbart wird. "Mein Name spielt keine Rolle. Man kennt mich wegen meines Hauptwerkes 'Katzenklo'", sagt Schneider an einer Stelle selbstironisch über seinen größten Erfolg, bis heute ein generationenübergreifender Hit.

Die Zuschauer folgen Schnieder einer dank Giampetros Kameraführung wortwörtlich hautnah, nur um zwischendrin immer wieder durch eine irritierende Musik- oder Schauspieleinlage hinausgeworfen zu werden. Unerwartbares schaffen, das gelingt Helge Schneider noch immer brillant. Unterstrichen wird das Absonderliche durch (scheinbar) private Einblicke, die auch seinen Filmen wie "Texas" oder "Praxis Doktor Hasenbein" entsprungen sein könnten. Ob beim Entspannen, beim Motorradfahren oder beim Saugen des Wohnmobils – in schräger Garderobe wirkt Schneiders gesamtes Tun wie eine große Performance.

Zu messen ist der Meister auch mit 70 nur an sich selbst

Zu Wort kommt außer dem Geburtstagskind, das in seiner unnachahmlich näselnden Erzählerstimme auch aus dem Off kommentiert, fast niemand: Zwar werden Wegbegleiter und Freunde mit der Kamera besucht, sie äußern sich – wie sonst in filmischen Ehrerbietungen üblich – aber kaum.

Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
Ein fröhlicher Abend unter Freundinnen endet für eine junge Frau in einer schrecklichen Situation. Nun bittet Rudi Cerne in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ die Zuschauer um Hilfe.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Vielmehr bedankt sich Schneider mit abrupten Gesprächen ("Ich muss los") bei seinen Mitmusikern, Produzenten und Autoren auf die ihm eigene Weise. Immerhin erweisen auch Prominente dem Genie die Ehre, wie Alexander Kluge, mit dem Schneider seine grandiosen nächtlichen Filmphilosophien schuf, oder Peter Kraus, mit dem er zuletzt Musik machte und im Film einfach nur Cabrio fährt. Besonders absurd aber sind die Szenen mit Paddy Kelly, der im Film als Roadie bei Helge Schneider anheuert.

Lustige Anekdoten, Details und Geständnisse aus seinem Leben ("36 Tassen Kaffee am Tag war keine Seltenheit") packt Schneider an vielen Stellen aus. Ob es hingegen wirklich stimmt, dass er einst betrunken in Düsseldorf in den Briefkasten der FDP pinkelte, weil ihm jener der CDU zu hoch war? Es ist vollkommen egal. Ebenso die ewige Suche der Medienschaffenden nach dem "echten" Helge Schneider, die im Film amüsant persifliert wird. Die fragen sich: "Ist der wirklich so verrückt?"

"Ich will nicht so viel angeben hier", sagt Helge Schneider an einer Stelle. Dass er das gar nicht nötig hat, ist sowieso jedem klar. Es braucht keine pathetische Biographie, keine Einordnung eines Werks. "The Klimperclown" steht als genuiner Helge-Schneider-Film für sich, so wie sein Schöpfer und dessen Kunst. Zu messen ist der Meister auch mit 70 nur an sich selbst. Ein Vergleich mit anderen ist zwar möglich, letztlich aber sinnlos.

ARD Dokumentarfilm: Helge Schneider – The Klimperclown – Mi. 20.08. – ARD: 22.50 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
"Promi Big Brother" 2025: Die ersten Stars wurden bestätigt!
Ab in den Container!
Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny
Nach Babypause: Endlich kehrt Moderatorin Esther Sedlaczek zurück!
Comeback nach Mutterschutz
Bastian Schweinsteiger und Ester Sedlaczek
Fortsetzung der Erfolgs-Doku über Schiris
"Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter (2)"
Sportschau: Unparteiisch - Deutschlands Elite-Schiedsrichter
Tatort: Diese Kommissare verdienen Millionen – andere fast nichts
Gehälter im Vergleich
Die "Tatort"-Kommissare und Kommissarinnen können sich über ein ordentliches Gehalt für ihre TV-Ermittlungsarbeit freuen. Wer bekommt wie viel Geld? Hier ein Überblick.
Wird der Junge seine Familie verraten?
"Tatort: Zerrissen"
"Tatort: Zerrissen"
Kiewel, Zarrella & Co: Das sind die Gehälter der ZDF-Moderatoren
Das verdienen die Stars
Andrea Kiewel steht auf der Bühne.
"Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag": So gut war der Selbstfindungs-Film
Mit Ronja Rath
Auf der Walz - Drei Jahre und ein Tag
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
BBC sorgt für Aufruhr: Ozzy-Osbourne-Doku gestrichen!
Programmänderung
Ozzy Osbourne
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Superman-Bösewicht Terence Stamp mit 87 Jahren gestorben
Ein Filmstar
Terence Stamp
Geständnis im Fall Matthew Perry: Dealerin gibt Schuld zu
Skandal in Hollywood
Matthew Perry
So ungewöhnlich verlief Sebastian Pufpaffs Karriere
So tickt der Moderator privat
Sebastian Pufpaff
Amanda Knox, Netflix-Erotik & Ruhrpott-Teens: Das läuft neu im Stream!
Streaming-Highlights
"The Twisted Tale of Amanda Knox"
Timur Ülker gibt Rätsel auf: Krankenhausaufenthalt des GZSZ-Stars
Gesundheitsupdate
Timur Ülker
Heimkino-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force", "Niki de Saint Phalle"
DVD-Neuerscheinungen
Passenger
Das große Finale von "And Just Like That"
Serienabschluss
Sarah Jessica Parker
ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht
Erfolgs-Serie
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.