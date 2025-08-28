Home News TV-News

"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung

Mit Sebastian Ströbel

"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung

28.08.2025, 09.08 Uhr
von Charlotte Leutloff
Die Bergretter sind zurück: Das ZDF zeigt donnerstags wieder Episoden der Abenteuer-Serie. Doch nicht alle Fans sind begeistert.
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Die Bergretter" kehren in die Primetime des ZDFs zurück.  Fotoquelle: picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com | Martin Huber

Es ist wieder soweit: Bereits seit dem 21. August strahlt das ZDF jeden Donnerstag zur Primetime eine "Bergretter"-Folge mit Sebastian Ströbel aus. Doch die Episoden sind keine neuen Folgen aus der 17. Staffel, auf die Fans seit Anfang des Jahres warten. Der Sender wiederholt stattdessen fünf Folgen aus Staffel 14.

Diese "Bergretter"-Episoden sind im TV zu sehen

21. August, 20:15 Uhr: „Um jeden Preis“
Sylvia Redl, die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Markus sucht mit ihrem Schwager Georg nach ihr bis klar wird: Er verschweigt wichtige Details.

28. August, 20:15 Uhr: „Altes Eisen“
Der ehemalige Bergretter Walther Senn begleitet die Geologin Tabea Gollini nach einer Messung ins Tal. Dabei werden alte Wunden aufgerissen und sie geraten in einen Streit, der fatale Folgen haben soll.

Derzeit beliebt:
>>Familienpolitik in der Kritik: Eva Schulz deckt im TV Missstände auf
>>Kann Eric Mayer die KI überlisten? Reportage über Künstliche Intelligenz
>>Leuchtende Tricks der Natur: Doku zur Fluoreszenz im Tierreich
>>Kurioses Hotel-Erlebnis: Fremder Mann im Bett eines Schlagerstars!

04. September, 20:15 Uhr: „Auf der Jagd“
Bei einer Jagd auf einen Wolf wird versehentlich ein Bergsteiger getroffen, der mit Markus unterwegs ist. Der Täter flieht mit dem Motorrad, doch dabei kommt es zu einem schweren Unfall.



11. September, 20:15 Uhr: „Schamlos“
Till Pichler streitet sich mit seinem besten Freund Charly über seine Affäre mit seiner Mutter. Dabei stürzt er an einem Berghang. Währenddessen wird eine andere Verletzung völlig übersehen.

18. September, 20:15 Uhr: „Giftiges Erbe“
Thomas Brandtner möchte seiner Tochter einen Hof ohne seine Altlasten übergeben. Altes Rattengift wird er im Gletscher los, was eine Katastrophe auslöst.

25. September, 20:15 Uhr: „Grüner Mond“
Die Biologin Valerie hat einen Job in den USA angenommen. Völlig überrumpelt von der Situation beschließt ihr Freund Bast mit Sohn Elias in Saalbach zu bleiben. Das löst einiges an Familiendrama aus.

Wann läuft Staffel 17?

Nach der kurzen Staffel 16 (nur fünf Episoden) folgt im Herbst die neue Staffel. Ab dem 30. Oktober gibt es sieben neue Episoden im ZDF zu sehen. Die Wiederholungen jetzt sind also perfekt fürs Wieder-reinkommen.

GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
Jessica Ginkel wird in der beliebten Serie "Die Bergretter" zu sehen sein. Fotos zeigen sie in Aktion mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel.
ZDF-Serie
Jessica Ginkel

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Abschied von "Rosenheim-Cops"-Kultfigur: Der Ersatz steht jetzt fest!
Personalie geklärt
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Schockdiagnoe für ProSieben-Moderatorin: Krebs mit nur 39 Jahren!
Schwere Erkrankung
Charlotte Potts
Nach Geburt: Helene Fischer überrascht Fans mit großen Zukunftsplänen
Das hat sie vor
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne
Julia Koschitz im ARD-Drama: Ein verdrängtes Familiengeheimnis
"Am Ende des Sommers"
Am Ende des Sommers
Drama im australischen Busch: Ein Mutter-Tochter-Konflikt
"Barfuß durch Australien"
"Barfuß durch Australien"
Lutz van der Horst & Fabian Köster landen im Fernsehgarten – mit Rap
Von der heute-show nach Mainz
Fabian Köster und Lutz van der Horst im ZDF Fernsehgarten
5 überraschende Fakten über Sebastian Lege
ZDF-"Besseresser"-Koch
Im ZDF testet Sebastian Lege regelmäßig die Lebensmittelprodukte unserer Supermärkte. Wir haben ein paar interessante Fakten über den Food-Experten zusammengetragen.
Digital vernetzt, analog verloren: Die ZDF-Reportage
"37°: Digital abgehängt"
37°: Digital abgehängt
Der Tod trinkt lieber Bier: Charly Hübners Regiedebüt im ZDF
"Sophia, der Tod und ich"
Sophia, der Tod und ich
Michael Ostrowski verrät, warum ihm Freiheit am Set so wichtig ist
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Vitali Klitschko: Vom Boxweltmeister zum Kriegsmanager
"Klitschko – Der härteste Kampf"
Klitschko - Der härteste Kampf"
Pensionierung, Kreuzfahrt und ein Geheimnis
"Die goldenen Jahre"
"Die goldenen Jahre"
Was bleibt von "Wir schaffen das"?
"Merkels Erbe – 10 Jahre 'Wir schaffen das!'"
Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!"
Rückkehr von Frank Thelen: Wieder Feuer in der Höhle der Löwen
"Die Höhle der Löwen"
Die Höhle der Löwen
Neue Staffel von "Praxis mit Meerblick" kommt 2026!
Tanja Wedhorn bestätigt
Tanja Wedhorn spielt die Inselärztin Nora Kaminski.
Die Geheimnisse von 007: Was du über James Bond noch nicht wusstest!
85 Anzüge für eine Filmszene
Daniel Craig als James Bond
Emotionales Finale: Frank Buschmann verlässt "Ninja Warrior Germany"
Abschied von Kommentator-Ikone
Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann
Netflix zeigt Bestsellerverfilmung: "The Thursday Murder Club"
Streaming-Highlights
"The Thursday Murder Club"
Das Detektiv-Quartett der Seniorenresidenz
Starbesetzte Krimi-Adaption
The Thursday Murder Club
Pharrell Williams und sein Sinneswandel mit 40
Pharrell Williams
Das Scheitern der Jugendhilfe
"Systemsprenger"
Systemsprenger
Arztserie "Doc": Chefärztin Dr. Amy Elias verliert ihr Gedächtnis
Nach einer wahren Begebenheit
Doc
Dinosaurier in neuem Licht: Terra X Serie enthüllt Geheimnisse
"Terra X: Unter Dinos – Geheimnisse der Urzeit"
Terra X: Unter Dinos - Geheimnisse der Urzeit
Niederländer: Mehr als nur freundlich und zufrieden?
"Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?"
Weltspiegel Doku: Niederlande ungefiltert: Wer seid ihr wirklich?
"Bullyparade – Der Film" kehrt zurück: Nostalgie pur auf RTL
"Bullyparade – Der Film"
Bullyparade - Der Film
Inka Bause startet weltweite Liebesmission
"Bauer sucht Frau International – Die neuen Bauern weltweit"
Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit
Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.
Hättest du sie erkannt? So krass hat sich Beatrice Egli verändert!
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Verrückt: Wenn das passiert, gibt Giovanni Zarrella mehr Trinkgeld!
Empathischer Gastronom
Giovanni Zarrella lächelt in die Kamera.
Erschütternde Erlebnisse: Burdecki und Karasek sprechen über Belästigung
Traurige Wahrheit
Evelyn Burdecki und Laura Karasek