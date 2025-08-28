"Die Bergretter" sind zurück im ZDF – mit dieser Einschränkung

Es ist wieder soweit: Bereits seit dem 21. August strahlt das ZDF jeden Donnerstag zur Primetime eine "Bergretter"-Folge mit Sebastian Ströbel aus. Doch die Episoden sind keine neuen Folgen aus der 17. Staffel, auf die Fans seit Anfang des Jahres warten. Der Sender wiederholt stattdessen fünf Folgen aus Staffel 14.

Diese "Bergretter"-Episoden sind im TV zu sehen 21. August, 20:15 Uhr: „Um jeden Preis“

Sylvia Redl, die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Markus sucht mit ihrem Schwager Georg nach ihr bis klar wird: Er verschweigt wichtige Details.

28. August, 20:15 Uhr: „Altes Eisen“

Der ehemalige Bergretter Walther Senn begleitet die Geologin Tabea Gollini nach einer Messung ins Tal. Dabei werden alte Wunden aufgerissen und sie geraten in einen Streit, der fatale Folgen haben soll.

04. September, 20:15 Uhr: „Auf der Jagd“

Bei einer Jagd auf einen Wolf wird versehentlich ein Bergsteiger getroffen, der mit Markus unterwegs ist. Der Täter flieht mit dem Motorrad, doch dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

11. September, 20:15 Uhr: „Schamlos“

Till Pichler streitet sich mit seinem besten Freund Charly über seine Affäre mit seiner Mutter. Dabei stürzt er an einem Berghang. Währenddessen wird eine andere Verletzung völlig übersehen.

18. September, 20:15 Uhr: „Giftiges Erbe“

Thomas Brandtner möchte seiner Tochter einen Hof ohne seine Altlasten übergeben. Altes Rattengift wird er im Gletscher los, was eine Katastrophe auslöst.

25. September, 20:15 Uhr: „Grüner Mond“

Die Biologin Valerie hat einen Job in den USA angenommen. Völlig überrumpelt von der Situation beschließt ihr Freund Bast mit Sohn Elias in Saalbach zu bleiben. Das löst einiges an Familiendrama aus.

Wann läuft Staffel 17? Nach der kurzen Staffel 16 (nur fünf Episoden) folgt im Herbst die neue Staffel. Ab dem 30. Oktober gibt es sieben neue Episoden im ZDF zu sehen. Die Wiederholungen jetzt sind also perfekt fürs Wieder-reinkommen.