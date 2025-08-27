Home News Star-News

Ex-„Tagesschau"-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen

Neuer Lebensabschnitt

Ex-„Tagesschau“-Star Judith Rakers: So fand sie ihr Glück auf Rügen!

27.08.2025, 13.50 Uhr
von Anja Kratz
Judith Rakers hat nach fast zwei Jahrzehnten ihr Leben umgekrempelt. Die ehemalige "Tagesschau"-Moderatorin hat sich für ein Leben auf der Insel Rügen entschieden - eine idyllische Natur, Homefarming und eine Kinderbuchreihe inklusive.
Judith Rakers am Strand
Judith Rakers (49) ist mit ihrer eigenen Farm aus die Insel Rügen gezogen. Nun erzählt sie, wie sie sich für ihre neue Wahlheimat entschied und was sie an Deutschlands größter Insel so fasziniert.  Fotoquelle: © WDR/Bavaria Entertainment GmbH

Fast zwanzig Jahre lang begrüßte Judith Rakers (49) die Zuschauenden der „Tagesschau“. Am 31. Januar 2024 sagte sie schließlich „Danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch“ – ehe sie ein völlig neues Kapitel aufschlug.

Kürzlich war Rakers in der "SWR Landesschau" zu Gast und sprach offen über die Veränderungen in ihren Leben. Statt Nachrichtenstudio heißt es für sie nun: Natur, Tiere und Inselidylle.

Judith Rakers auf Rügen: Von einer TV-Reportage zur Heimat-Insel

Die 48-Jährige hat ein Unternehmen für Homefarming gegründet, schreibt Kinderbücher und arbeitet als Reisereporterin. Ihr neues Zuhause: die Insel Rügen – mitsamt ihrer eigenen Farm. Eine Katze, Pferde und Hühner komplettieren ihr Zuhause im hohen Norden. „Stimmt, es war ein bisschen wie die Arche Noah“, scherzte Rakers im Gespräch über das Umsiedeln ihrer Tiere.

Ihren neuen Wohnort entdeckte sie schon vor vielen Jahren. Damals war 49-Jährige als Reporterin für eine TV-Dokumentation im Einsatz. „Rügen habe ich im Rahmen einer Reisereportage entdeckt und kennengelernt. Ich war damals direkt beeindruckt von dieser unglaublichen Natur. Ich dachte mir: ‚Was ein schönes Fleckchen Erde!‘ Und jetzt wohne ich da.“

Schon 2010 verbrachte sie zum ersten Mal Urlaub auf Deutschlands größter Insel, verliebte sich sofort in Landschaft und Menschen – und kam immer wieder. Über die Jahre entstand dort ein größerer Freundeskreis. „Deshalb war der Schritt des Umzugs nicht mehr so weit entfernt.“

Der hohe Norden Deutschlands: "Ich wollte das nicht mehr nur im Urlaub erleben"

Rakers schwärmt von der besonderen Flora und Fauna Rügens: „Der Boden ist sehr fruchtbar. Die Farben der Blumen sind kräftiger als anderswo. In meinem Garten habe ich bereits über 50 Obst- und Gemüsesorten angebaut.“

Auch ihre Familie hat Gefallen an der Insel gefunden: Eltern, Freunde und sogar ihr Pferd reisten bereits immer wieder auf die Insel, um schöne Urlaubstage im hohen Norden Deutschlands zu verbringen. „Der Zusammenhalt der Menschen, die Natur und das Meer sorgen für eine großartige Lebensqualität. Ich wollte das nicht mehr nur im Urlaub erleben“, erklärt die einstige „Tagesschau"-Moderatorin.

Eine Kinderbuchreihe für die Kleinsten: "Judiths kleine Farm"

Mit „Judiths kleine Farm“ hat Rakers zudem eine Kinderbuchreihe gestartet, inspiriert von ihren eigenen Tieren. In Band eins muss Kater Jack nach seinem Einzug auf der Farm Freunde finden. Die Fortsetzung in Band zwei handelt von der Bedrohung der Hühner durch einen Fuchs und einen Habicht. Alle Tiere müssen zusammenhalten, um die Gefahr zu bändigen. „Es wird viel Naturwissen vermittelt. Ich habe versucht, das Wissen in eine Handlung einzubauen, damit es für Kinder interessant ist.“

Glücksmomente auf Rügen

Auf die Frage eines SWR-Zuschauers, welchen Moment sie gerne noch einmal erleben würde, fiel ihr sofort Erlebnis auf ihrer geliebten Insel ein. „Damals war ich dort noch im Urlaub. Drei Tage vor meiner Abreise bin ich mit einer Freundin im strömenden Regen auf unseren Pferden über Stoppelfelder galoppiert – ungefähr zehn Kilometer lang. Wir hatten solch einen Spaß. Das war so ein schönes Naturerlebnis.“

Und Urlaub woanders? Das sei momentan keine Option: „Ich habe mir vorgenommen, erstmal keinen Sommerurlaub zu machen, um mal Rügen zu genießen. Seit dem Umzug hatte ich noch keine Zeit, ans Meer zu gehen – das soll sich ändern.“

