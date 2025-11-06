Home News TV-News

"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass

Sturmtief – Der Usedom-Krimi

"Sturmtief – Der Usedom-Krimi": Kritik zur neuen Folge mit Katrin Sass

06.11.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im neuesten "Usedom-Krimi" "Sturmtief" verstricken sich ein Raubüberfall und ein mysteriöser Autounfall in ein packendes Drama, das Ex-Staatsanwältin Karin Lossow und ihr Team vor neue Herausforderungen stellt.
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
In "Sturmtief - Der Usedom-Krimi" wird Karin Lossow (Katrin Sass) Zeugin eines Autounfalls.   Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Christian Zoschitz (Konrad Singer) wurde in seinem Antiquitätengeschäft angegriffen. Wirklich helfen lassen will er sich aber nicht.   Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) informiert ihren Kollegen vom Revier aus.  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Karin Lossow (Katrin Sass, links) macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand von Irina Zoschitz (Valery Tscheplanowa).  Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist
"Sturmtief - Der Usedom-Krimi"
Merle Witt (Elsa Krieger) versucht, ein Gespräch mit Michael Zoschitz (Oliver Szerkus) anzufangen.   Fotoquelle: NDR/ARD Degeto Film/Oliver Feist

Ein Antiquitätengeschäft auf Rügen wird überfallen, kurze Zeit später rast ein Auto in das frisch gestrichene Kirchentor. Dass beide Fälle zusammenhängen, wird Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass), ihrem Neffen, Kommissar Rainer Witt (Till Firit), und Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) im 27. "Usedom-Krimi" erst spät klar ...

ARD
Sturmtief – Der Usedom-Krimi
Krimi • 06.11.2025 • 20:15 Uhr

Familiendramen sind wohl das neue große Thema der ARD-Krimireihe "Der Usedom-Krimi": Ging es in den vergangenen beiden Filmen "Geisternetz" und "Wendepunkt" bereits um einen zerstrittenen Fischerclan und verlassene Kinder in der Wendezeit erzählt der dritte und vorerst letzte neue Film "Sturmtief" (Regie: Steffi Doehlemann, Buch: Dinah Marte Golch) einen ähnlich dramatischen Fall.

Alles beginnt mit einem Raubüberfall auf ein Antiquitätengeschäft. Dessen Inhaber Christian Zoschitz (Konrad Singer) hat einen Streifschuss abbekommen. Medizinisch behandeln lassen will sich der charakterlich schwierige Zeitgenosse nicht. Und auch sonst stößt die Polizei auf so manche Ungereimtheiten am Tatort: "Der Safe ist nicht beschädigt, die Alarmanlage ist nicht losgegangen", fasst Kommissar Rainer Witt (Till Firit) das Wesentliche zusammen.

Derzeit beliebt:
>>Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel
>>„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
>>Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
>>ARD wirft "Tagesschau" vorübergehend aus dem Programm

Eingeschlossen mit Fremden

Seine im vergangenen Film nach längerer Auszeit zurückgekehrte Kollegin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) versorgt ihn derweil vom Revier aus mit den Hintergründen zum Opfer: Christian Zoschitz war vor 16 Jahren in einen Todesfall verwickelt. Eine junge Frau starb damals beim Brand ihres Wohnmobils. Der Wittwer Benedikt Maurer (Christian Beermann) beschuldigte im Anschluss Christian Zoschitz der Brandstiftung. Zoschitz und das Opfer, steht außerdem in den Akten, hätten vor dem Brand eine Affäre gehabt. Ist der Überfall auf Zoschitz' Gschäft nur ein weiterer Vergeltungsschlag von Maurer?

Nicht weniger seltsam ist der Autounfall, dessen Zeugin Karin Lossow (Katrin Sass) zeitgleich wird: Ein Auto rast das frischgestrichene Tor der Kirche, unweit von Lossows Zuhause. Der Fahrer, ein junger Mann namens Michael Zoschitz (Oliver Szerkus), und seine Mutter Irina (Valery Tscheplanowa) werden bei dem Unfall verletzt. Da ein Sturm aufzieht, nimmt Karin die Verunglückten zu sich. Im Hause Witt finden die drei und die kurze Zeit später eintreffende Merle Witt (Elsa Krieger) Schutz. Als Karin bei Irina Verletzungen bemerkt, die nicht vom Autounfall stammen können, erwacht in der Ex-Staatsanwältin abermals der Ermittlerinstinkt, ehe der Strom ausfällt ...

So geht's mit dem Usedom-Krimi weiter

"Ich habe nach einer Geschichte gesucht, die ganz anders ist als die bisherigen Filme", lässt Drehbuchautorin Dinah Marte Golch in einem Statement wissen. Zwar ist die Idee, dass eine Hand voll einander eigentlich fremder Menschen während eines Sturms ohne Kontakt zur Außenwelt zusammen eingeschlossen ist, nicht unbedingt neu, "Sturmtief" verleiht dieser Einfall, im Vergleich mit anderen "Usedom-Krimis", dennoch eine besondere Spannung: Die Zuschauerinnen und Zuschauer irren lange ähnlich planlos durch die Szenen wie Karin Lossow durch die stürmische Nacht. Erst gegen Ende wird allmählich klar, wie die beiden bis dahin parallel verlaufenen Handlungsstränge zusammenhängen.

Polizeiobermeister Holm Brendel (Rainer Sellien), seine Kollegin Dorit Martens (Jana Julia Roth) und Kommissarin Ellen Norgaard sind zweifellos ein gutes Stück zu gutgläubig und nett zu dem Antiquitätenhändler Christian Zoschitz, der sich in späteren Szenen auf dem Revier extrem daneben benimmt. Abgesehen davon weiß der vorerst letzte neue "Usedom-Krimi" für das aktuelle Kalenderjahr aber zu überzeugen.

Für Nachschub des quotenstarken Krimis, der für das Erste regelmäßig zwischen 20 und 30 Prozent Marktanteil einfährt, wird bereits gesorgt: Aktuell entsteht der nächste Fall unter dem Arbeitstitel "Doppelmord", in dem Katrin Lossow mit ihrer Gefängnis-Vergangenheit konfrontiert wird. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant.

Sturmtief – Der Usedom-Krimi – Do. 06.11. – ARD: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling
"Theken-Cowboys"
Theken-Cowboys
Roland Emmerich wird 70: ARTE feiert den „Meister der Apokalypse“
"Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer"
Roland Emmerich - Weltenzerstörer, Weltenerbauer
Neue Folgen des Bodensee-Krimis: Starttermin, Handlung, Gaststars & Jubiläum
"WaPo Bodensee"
WaPo Bodensee
"Tatort"-Umbruch in Wien: Dieses Duo soll Krassnitzer & Neuhauser ablösen
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Mike Krüger kontert Levi Penell mit ironischem Influencer-Song
Influencer-Parodie
Mike Krüger
"Tatort: Erika Mustermann": Wie gut war der Krimi mit Corinna Harfouch und Mark Waschke?
ARD-Krimi
Tatort: Erika Mustermann
Schockierende Wahrheiten über Demenz enthüllt!
"Hirschhausen und das große Vergessen"
Hirschhausen und das große Vergessen
Unfassbarer Amoklauf in Hamburg: Was steckt dahinter?
"Sarah Kohr – Im Schatten"
"Sarah Kohr - Im Schatten"
Aylin Tezel: Vom "Tatort" zur Regisseurin
"Falling into Place"
Falling into Place
"Da war was los!" Wie Ina Müller bei "Klein gegen Groß" einst für betretene Gesichter sorgte
Ina Müller bei Musikduell
Ina Müller
5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
Traurige Wahrheit
Moderator Horst Lichter.
Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da
Zuschauerliebling
"Die Bergretter" bei einem Fantreffen.
Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?
"Ich bin ein Star...holt mich hier raus!"
Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungel.
Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere
Rütters Abschiedstour
Martin Rütter
Anna und Gerald Heiser: So gut tut ihnen das Leben in Polen
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
Funkstille vorbei
Til Schweiger
"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
Halloween-Insider
Bill Kaulitz
"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung
Horror-Klassiker
Die Mumie
Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Elke Sommer
Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten
Blitzhochzeiten
Verona Feldbusch und Dieter Bohlen
Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"
Irres Geständnis
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
True-Crime im ZDF: Rudi Cerne zeigt dramatische Entführung
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Was macht "Top Gun"-Star Kelly McGillis heute?
Karrierewandel
Kelly McGillis und Tom Cruise (1986)
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
Rückblick
Einfach zauberhaft!
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview