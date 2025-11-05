Home News TV-News

Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel

19. Staffel

Ronja Forcher verrät: So turbulent wird die neue „Bergdoktor“-Staffel

05.11.2025, 16.25 Uhr
von Alina Altendorf
Seit 2008 begeistert der "Bergdoktor" die Zuschauer. In Staffel 19 erwartet Ronja Forcher in der Rolle als Lilli Gruber dramatische Herausforderungen und neue Liebesgeschichten. Die Schauspielerin gibt spannende Einblicke in die neuen Folgen.
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Hans Sigl und Ronja Forcher drehen seit vielen Jahren gemeinsam für den "Bergdoktor". Jetzt erzählt die Schauspielerin, wie der Dreh für die neue Staffel war.  Fotoquelle: picture alliance / KERSTIN JOENSSON | Kerstin Joensson

Seit 2008 begleitet der „Bergdoktor“ (Hans Sigl (56) Woche für Woche ein Millionenpublikum – mal mit medizinischen Rätseln, mal mit emotionalen Geschichten. Von Beginn an an seiner Seite: Ronja Forcher (29), die bereits als Kind mit neun Jahren in die Rolle von Lilli Gruber schlüpfte. Eine Figur, die ihr nach all den Jahren noch immer ans Herz gewachsen ist.

Rückblick auf die vergangene Staffel

Wer die 18. Staffel verfolgt hat, erinnert sich: Martin und Karin gaben sich das Jawort, während Lillis Großvater Rolf Pflüger überraschend verstarb. Inzwischen laufen die Dreharbeiten zur 19. Staffel bereits seit dem Frühjahr – und nähern sich langsam dem Finale. Grund genug, bei Forcher nachzufragen, wie es weitergeht. Bunte.de traf die Schauspielerin beim „Deutschen Schauspielpreis“ – und sie plauderte offen aus dem Nähkästchen.

„Für mich fühlt es sich an wie ein Paradies“

Forcher strahlt, wenn sie über die Dreharbeiten spricht. „Dieses Jahr war für mich als Schauspielerin wirklich etwas Besonderes. Ich habe so eine Freude an diesen Drehbüchern.“ Auch am Set herrsche eine besondere Energie, wie die Schauspielerin verrät: „Ich habe fantastische Kolleginnen und Kollegen. Wir haben richtig Spaß daran, diese emotional anspruchsvollen Szenen zusammen zu spielen. Für mich ist das wie ein Schlaraffenland: Je intensiver die Szenen, desto aufregender für mich.“

Derzeit beliebt:
>>„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück
>>Nach Mega Haftbefehl-Erfolg: Doku über Rapper Xatar geplant
>>5000 Euro futsch: 30 Jahre alter Betrug bei „Bares für Rares“ aufgedeckt
>>Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da

Klingt ganz nach großen Gefühlen und starken Momenten in der neuen Staffel.



Neue Beziehung, neues Kapitel

Und wie läuft es für Lilli und ihren neuen Freund David (Frédéric Brossier, 33)? „Sehr gut!“, sagt Ronja lachend. „Ich finde es wunderschön, dass sie jemanden an ihrer Seite hat.“ Vielleicht wird sie diesen Rückhalt auch dringend brauchen – denn …

Lilli steuert auf turbulente Zeiten zu. „Ich habe das Gefühl, Lilli sitzt in einem Boot und die Wellen werfen sie mal ganz nach oben und mal nach unten – und sie muss lernen, sich darin zurechtzufinden“, so Forcher.

Eine dieser „Wellen“ könnte Tante Caro (Barbara Lanz, 42) sein. Sie wollte schon in Staffel 18 in den Landhandel einsteigen – doch Lillis Großvater Rolf legte damals sein Veto ein. Falls er keine eindeutige Nachfolgeregelung hinterlassen hat, könnten Lilli und Caro künftig denselben Anspruch haben. Das bedeutet: Familienstreit am Horizont – und ordentlich Spannung für die Zuschauenden.

Wann dürfen wir zuschauen?

„Ich glaube, das Publikum wird die Staffel lieben“, sagt Forcher vielversprechend. Wenn das ZDF am bisherigen Rhythmus festhält, dürfen Fans voraussichtlich im Januar mit dem Staffelstart rechnen.

Wir bleiben gespannt, welche Wege Lilli Gruber diesmal einschlagen wird – und wie wild die Wellen wirklich werden.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Der Bergdoktor" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Weihnachts-Duell im TV: Helene Fischer tritt gegen Florian Silbereisen an
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
True-Crime im ZDF: Rudi Cerne zeigt dramatische Entführung
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Neue Staffel von "Maxton Hall": Was passiert mit Ruby und James?
Happy End oder Herzschmerz
"Maxton Hall"
„Bauer sucht Frau“: Erstes Kuss schon beim Scheunenfest und ein Schock
Herzklopfen auf dem Land
Bauer sucht Frau
Auschwitz-Doku im ZDF: Zeitzeugen erzählen ihre Geschichte
"Überleben in Auschwitz"
Überleben in Auschwitz
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Darum will "Bergdoktor" Hans Sigl nicht zu Silbereisen aufs "Traumschiff"
Klare Entscheidung
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
Jennifer Aniston frisch verliebt – das ist ihr neuer Partner!
Liebesbeziehung bestätigt
Jennifer Aniston
„Bauer sucht Frau“: Inka Bause verrät Dreh-Geheimnis zum Scheunenfest
Hinter den Kulissen
Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist die Schlagersängerin verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Olli Schulz verspottet Stefan Raabs misslungenes TV-Comeback
Bei „Wer stiehlt mir die Show?“
Stefan Raab im Porträt.
Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?
"Ich bin ein Star...holt mich hier raus!"
Jan Köppen und Sonja Zietlow im Dschungel.
Zu anstrengend: Martin Rütter beendet Bühnen-Karriere
Rütters Abschiedstour
Martin Rütter
Anna und Gerald Heiser: So gut tut ihnen das Leben in Polen
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
Nach langer Pause: Til Schweiger spricht im TV über seine Gesundheit
Funkstille vorbei
Til Schweiger
"Zusammen abgestürzt": Bill Kaulitz feierte auf Heidis Halloweenparty mit deutschem Podcaster
Halloween-Insider
Bill Kaulitz
"Die Mumie" kehrt zurück – mit Originalbesetzung
Horror-Klassiker
Die Mumie
Beatrice Egli gesteht: Sie versteht Männer besser als Frauen!
„Ich mag diese Direktheit“
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
"Prominent Getrennt" 2026: Diese Ex-Paare sind dabei
Ex-Paare in Südafrika
"Prominent Getrennt"
Elke Sommer wird 85: Was macht sie eigentlich heute?
Künstlerin
Elke Sommer
Die kürzesten Star-Ehen aller Zeiten
Blitzhochzeiten
Verona Feldbusch und Dieter Bohlen
ARD wirft "Tagesschau" vorübergehend aus dem Programm
Programmänderung
Susanne Daubner
Jennifer Lawrence hat Essen für Robert Pattinson "einfach aus dem Müll gefischt"
Irres Geständnis
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson
Schräge ARD-Komödie mit Western-Feeling
"Theken-Cowboys"
Theken-Cowboys
Roland Emmerich wird 70: ARTE feiert den „Meister der Apokalypse“
"Roland Emmerich – Weltenzerstörer, Weltenerbauer"
Roland Emmerich - Weltenzerstörer, Weltenerbauer
Was macht "Top Gun"-Star Kelly McGillis heute?
Karrierewandel
Kelly McGillis und Tom Cruise (1986)
Was wurde aus den "Charmed"-Stars?
Rückblick
Einfach zauberhaft!
Henning Baum: "Mit Freundlichkeit, Offenheit, Warmherzigkeit und Respekt lebt es sich leichter"
Männlichkeit neu gedacht
Henning Baum im Interview
"Mission Dezember": Vanessa Mai ändert plötzlich ihren Namen auf Instagram
Rätselhafte Namensänderung
Vanessa Mai
Marlene Lufen berichtet von schlimmem Urlaubserlebnis: "Habe geschrien vor Schmerzen"
Darmprobleme
Marlene Lufen