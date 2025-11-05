Comeback bei den “Bergrettern”: Dieser Star ist wieder da

Die 16. Staffel der „Bergretter“ endete mit einem wehmütigen Abschied. Nina kehrte Ramsau den Rücken. Der Grund: Alex trennte sich von Markus, weil sie die freundschaftliche Beziehung zwischen Nina und ihm als zu eng erachtete. Da sie nicht in ein Liebesdreieck verwickelt sein wollte, ging Nina – ohne sich persönlich von Markus zu verabschieden.

Letzte Worte „Lieber Markus, wenn du das liest, bin ich schon weg“, schrieb sie in einem Abschiedsbrief. Weiter heißt es: „Ich hab das Gefühl, ich helfe dir jetzt am meisten, wenn ich gehe …“ Lange war unklar, ob Nina endgültig die Bergretter verlässt, oder in der neuen Staffel zurückkehrt. Nun ist klar: In Folge drei der 17. Staffel kommt sie zurück nach Ramsau.

Warum die Rückkehr? Im Interview mit „Ruhr24“ erklärte Josephin Busch (39), die Nina spielt, die Hintergründe zu ihrer Rückkehr: „Nina kommt sofort, weil sie Markus und alle anderen sehr vermisst hat und ihr alle so sehr geholfen haben, als sie verletzt war, und sie jetzt unbedingt etwas zurückgeben möchte.“ Die Notärztin der Bergwacht, Katharina, bittet Nina zurückzukommen, weil Markus Hilfe braucht.

Liebescomeback? Sicher ist: Nina bleibt bis zum Staffelfinale. Aber wie und ob es mit ihr Markus und Alex weitergeht, ob sich Alex und Markus an ihre Beziehungspause halten, müssen wir selbst herausfinden. Die dritte Folge wird am 13. November im ZDF ausgestrahlt, oder kann vorab in der ZDF-Mediathek angeschaut werden.