„Bergretter“-Star Markus Brandl über Ehe, Zweifel und Familienglück

Sowohl Markus Brandl als auch seine Ehefrau Nathalie Schott gehören seit Jahren zum festen Ensemble beliebter ZDF-Serien: Er spielt eine der prägenden Figuren in „Die Bergretter“, sie ist regelmäßig in „Der Bergdoktor“ zu sehen. Jetzt sprach Brandl darüber, wie das Paar den Spagat zwischen Filmset und Familienalltag meistert.

Seit 16 Jahren ein Teil von „Die Bergretter“ – mit einer kurzen Pause Spektakuläre Naturkulissen, Nervenkitzel und emotionale Geschichten – das Erfolgsrezept von „Die Bergretter“ geht seit 2009 auf. Markus Brandl ist seit den Anfängen als Tobias Herbrechter dabei. Doch 2019 legte er eine Auszeit ein. Der Grund war, wie er gegenüber t-online offen zugab, ein innerer Konflikt:

„Ich hatte damals das Gefühl, nicht gut genug zu sein – eine Art Imposter-Syndrom. Ich wollte herausfinden, was noch in mir steckt. Ich war in einem Alter, in dem sich neue Möglichkeiten geöffnet haben. Da dachte ich: Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Rückkehr nach Anfrage des Produktionsteams Sein Abschied blieb jedoch nicht endgültig. Als das Team der Serie anfragte, ob er sich eine Rückkehr vorstellen könne, habe er ohne große Überlegung zugesagt. Heute ist Brandl froh, dass seine Rolle nie „herausgeschrieben“ wurde:

„Ich bin dankbar, dass Tobias nicht den Serientod gestorben ist“, sagt er. Die Arbeit als Schauspieler sei für ihn mehr Berufung als Broterwerb – „wie ein Hauptgewinn“. Gleichzeitig bringt ein Serien-Engagement wenig Raum für Spontanität, doch Brandl hat Wege gefunden, Beruf und Privatleben zu verbinden.

Ehe mit „Bergdoktor“-Darstellerin und Familienteam im Alltag Trotz Dreharbeiten bleibt dem 50-Jährigen viel Zeit für seine Familie – besonders für seine beiden Söhne, die gerade in die Teenagerjahre hineinwachsen. „Ich bin wahrscheinlich sogar präsenter als manche Väter, die täglich im Büro sitzen“, erzählt er. Die Entfernung zwischen Wohnort München und Set sei gering genug, um regelmäßig nach Hause zu fahren.

Auch seine Frau, Schauspielerin Nathalie Schott, pendelt für ihre Rolle bei „Der Bergdoktor“ häufig. Das funktioniere, weil beide bewusst planen und sich gegenseitig unterstützen: „Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Vieles ist Organisation – und man wächst da hinein“, so Brandl.

Seit rund 20 Jahren sind die beiden ein Paar, davon 16 Jahre verheiratet. Ein Geheimrezept für ihre Ehe habe er nicht, sagt er: „Am Ende muss man sich füreinander entscheiden. Wenn beide das Gleiche wollen, trägt das.“ Besonders schätze er ihre Stärke und Loyalität. „Sie kämpft für unsere Familie wie eine Löwin – im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ist vom Sternzeichen doppelte Löwin. Mit ihr wird es nie langweilig.“

Familie steht für ihn grundsätzlich an erster Stelle – nicht zuletzt, weil er selbst ohne seinen leiblichen Vater aufwuchs. Die Zeit mit seinen Söhnen empfinde er deshalb als umso wertvoller.