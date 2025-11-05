Gerüchte: Ist dieser Schlagerstar bald im Dschungelcamp zu sehen?

Alljährlich kämpfen rund zwölf Promis um die Dschungelkrone. In Prüfungen müssen sie für Sterne ihre Ängste überwinden oder eklige Delikatessen essen – ansonsten muss bei einer Handvoll Reis und Bohnen gefastet werden. Höhe, Dunkelheit, Fische, Schlangen, Ratten und Insekten lauern bereits im australischen New South Wales auf die Kandidaten.

Potentielle Kandidaten der 19. Staffel Die „Bild“ möchte erfahren haben, wer 2026 ins Camp zieht. Ganz hoch gehandelt werden wohl Simone Ballack (49), Hardy Krüger Jr. (57) und Umut Tekin (29). Letzterer erlangte Bekanntheit, als er 2022 bei der Bachelorette um Rosen buhlte. Auch GZSZ-Darsteller Lennart Borchert (26) sowie Reality-Sternchen Calvin Kleinen (33) und Bachelor-Kandidatin Eva Benetatou (33) werden von der Bild-Zeitung genannt. Vielleicht ziehen auch „Die-Sommerhaus-der-Stars“-Gewinner Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (32) oder einer von beiden ein. Das könnte Zündstoff liefern, betrog Serkan doch seine Ehefrau mit Eva Benetatou.

Auch Sänger und Schauspieler Gil Ofarim (43) soll zu den Anwärtern gehören. Für ihn wäre das Dschungelcamp eine Möglichkeit, nach dem Rufmordskandal sein ramponiertes Image wieder aufzupolieren. RTL schweigt zu den Spekulationen, denn „zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern äußern wir uns grundsätzlich nicht vor Showstart“.

Schlagersänger zieht ins Dschungelcamp? Auch der Schweizer Vincent Gross (29), der für Hits wie „Aperol Spritz“ und „Ouzo“ bekannt ist, zähle angeblich zu den Kandidaten. Am Sonntag äußerte er sich auf seinem Instagram-Kanal. „‚Bild.de‘ hat's verraten: Ich bin ein potenzieller Kandidat vom Dschungelcamp 2026“, sagte der 29-Jährige. Lachend ergänzte er: „Die Frage, die euch jetzt sicher brennend interessiert: Warum weiß ich das auch erst seit heute Morgen?“ Trotzdem hätten ihn die Spekulationen dazu verleitet, darüber nachzudenken, ob er es im australischen Dschungel überhaupt aushalten würde. Schlafentzug, Hunger und Drama unter den Teilnehmenden sind schließlich kein Zuckerschlecken – davon kann Schlagerkollegin Anna-Carina Woitschack (33) ein Liedchen singen. Schließlich nahm sie an der letzten Staffel teil, schaffte es aber nach zahlreichen abgebrochenen Prüfungen nur auf Rang 7.

Vincent Gross dementiert Gerüchte Gegenüber der Tageszeitung „Blick“ wird der 29-Jährige deutlicher: „Nein, ich werde nicht am Dschungelcamp teilnehmen.“ Dennoch habe er „wahnsinnigen Respekt vor allen, die da mitmachen“. Er gibt auch zu, ein „großer Fan“ der Show zu sein. Das Format finde er „als psychologisches Feld-Experiment“ spannend – schließlich studierte er einst Psychologie –, für Ekel-Prüfungen sei er jedoch nicht zu haben. Kein Wunder, denn auf seinen vielbesungenen Wein, Aperol oder Ouzo müsste er im Dschungel auch verzichten.