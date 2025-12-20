Home News Star-News

Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten

Leise Feiertage statt Glamour

Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten

20.12.2025, 13.04 Uhr
von Ingo Gatzer
Ein bewegtes Jahr liegt hinter Thomas Gottschalk. Wie verbringt der Entertainer das Fest und die Weihnachtsfeiertage – und warum läuft diesmal nicht alles wie geplant?
Thomas Gottschalk lächelt.
Thomas Gottschalk hatte es in diesem Jahr nicht leicht.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Armin Weigel

Abschied von der großen Samstagabendshow, unglückliche öffentliche Auftritte sowie die Diagnose und Behandlung einer Krebserkrankung: Für Thomas Gottschalk geht ein besonders forderndes Jahr 2025 zu Ende. Doch bevor das Jahr ausklingt, steht noch Weihnachten vor der Tür. Wie verbringt der Entertainer die Feiertage?

So verbringen Thomas und Karina Gottschalk Weihnachten

Wie Prominente Weihnachten verbringen, bleibt meist Spekulation – es sei denn, sie geben selbst Einblicke. Genau das taten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina am Rande der diesjährigen Bambi-Verleihung. Und dabei zeigte sich: Beim Entertainer geht es an den Feiertagen überraschend bodenständig zu.

Der 75-Jährige verriet, dass das Fest „beschaulich“ und klassisch gefeiert werden soll. „Zuerst gehen wir in die Kirche“, erklärte Gottschalk. Gegessen wird anschließend nicht im Nobelrestaurant, sondern ganz gemütlich zu Hause. Auf den Tisch kommt dabei keine extravagante Überraschung, sondern ein echter Klassiker: „Karina macht die Weihnachtsgans.“

Derzeit beliebt:
>>Harmloses Foto, heftige Kritik: Warum Simone und Sophia Thomalla plötzlich polarisierten
>>Hättest du ihn erkannt? So sah Sebastian Ströbel vor seinem „Die Bergretter“-Durchbruch aus
>>"Der kleine Lord" verpasst? Hier können Sie die Weihnachtsfilmklassiker (noch) sehen
>>ARD-Primetime: "Die Beatrice Egli Show" feiert Schlager kurz vor Weihnachten

Auch musikalisch bleibt es traditionell. Gottschalk selbst will für die passende Stimmung sorgen und „Stille Nacht, heilige Nacht“ am Klavier spielen. Ganz ohne Selbstironie geht es dabei allerdings nicht: „Aber den Sprung zu ,heilige Nacht‘, den kriege ich selten hin“, fügte er schmunzelnd hinzu.



Abschied von Baden-Baden: Die Thomas und Karina Gottschalk ziehen um

Warum Weihnachten trotz dieses vermeintlichen Idylls laut Karina dennoch „eine ganz komische Nummer“ wird, erklärt sich schnell: Das Ehepaar steckt mitten im Umzug. Die Gottschalks verabschieden sich von Baden-Baden und richten sich gerade in einem neuen Haus in der ruhigen Gemeinde Gräfelfing ein, direkt an der Grenze zu München.

Bis das neue Zuhause vollständig bezogen und eingerichtet ist, gibt es allerdings noch einiges zu erledigen. Übergangsweise wohnen beide in einer Mietwohnung in der bayerischen Landeshauptstadt. „Wir sitzen auf Umzugskartons“, verrät Karina. Entsprechend könnte das Weihnachtsfest am Ende doch weniger idyllisch und traditionell ausfallen als ursprünglich geplant.

Hinzu kommt noch ein weiteres, eher ungewöhnliches Problem – der Weihnachtsbaum. Der ist nämlich keineswegs zu klein, sondern im Gegenteil ausgesprochen stattlich. Es handelt sich um ein großes, imposantes Exemplar, wie es Thomas Gottschalk besonders aus seiner zweiten Heimat, den USA, kennt und schätzt. Für das aktuelle Zuhause ist der Baum allerdings schlicht zu groß geraten. Ehefrau Karina nimmt es pragmatisch und hat bereits eine Lösung parat: „Dann muss eben die Kettensäge ran!“

Überraschende Rollenverteilung: Wer bei den Gottschalks wirklich dekoriert

Überraschend ist auch die Aufgabenverteilung im Hause Gottschalk: Während das Kochen klar Karinas Revier ist, übernimmt Thomas ausgerechnet die Weihnachtsdekoration. „Thomas dekoriert!“, stellt seine Frau klar. Der Entertainer bestätigt das nicht nur, sondern kommentiert es augenzwinkernd: „Ich kann mehr, als man denkt!“ Nach einem kräftezehrenden Jahr wäre ihm zu wünschen, dass die Feiertage zumindest einen warmen, versöhnlichen Abschluss bilden.

Seine Fans hatte der ewige „Herbstblonde“ bereits einige Tage zuvor mit einem Instagram-Video zu beruhigen versucht: „Macht euch bitte um mich keine Sorgen.“ Die letzten Worte des Clips klangen zugleich wie ein leiser Abschied in die Weihnachtspause: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, euer Thomas.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Collien Fernandes im Interview: Weihnachten, „Traumschiff“ und Mallorca
"Traumschiff"-Ärztin
Collien Fernandes im Interview
Im Ausland: So feiert Sophia Thomalla Weihnachten
Privater Einblick
Sophia Thomalla trägt ein schimmerndes Kleid.
Ganz privat: So feiert Helene Fischer Weihnachten
Schlagerqueen
Helene Fischer lächelt stark.
Weihnachten im TV: Das sind die Highlights zur Prime-Time an Heiligabend
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
Neues Kapitel mit 67 Jahren: Birgit Schrowange wagt Veränderung
Sie blättert ihr Leben um
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten
Weihnachtstraditionen
Hans Sigl lächelt.
"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm
Familiengeister
Weihnachtstöchter
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
Bjarne Mädel verrät: "Weihnachten ist bei mir ein bisschen unwichtig geworden"
Weihnachten als Beobachter
Bjarne Mädel
„Die Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb der Schauspieler bereits sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Das berühmteste Zitat sprach seine Mutter: Rob Reiners schönste Komödie läuft heute im Free-TV
Trauer um Regisseur
Harry und Sally
"Checker Tobi": So wurde Tobias Krell zum "Volkslehrer der Nation"
Checker bei RTL
Tobias Krell
Neuauflage eines Musiker-Kampfs: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Amadeus"
Bushido und Anna-Maria berichten von Horror-Flugerlebnis: "Da war überhaupt nicht mehr lustig"
Familienurlaub
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
Brutaler Taximord: Der neue „München Mord“ wird besonders rätselhaft
"München Mord – Eine echte Täuschung"
München Mord - Eine echte Täuschung
Wenn der Festtagspullover so richtig kratzt
Wie kommen wir da wieder raus?
Wie kommen wir da wieder raus?
Promi-Duell mit Kultfaktor: Diese Stars sind dabei
"Die Pumuckl Show"
"Die Pumuckl Show"
Lohnt sich die Weihnachts-Actionkomödie mit Dwayne Johnson?
"Red One: Alarmstufe Weihnachten"
Red One: Alarmstufe Weihnachten
Kate Winslet inszeniert das Drehbuch ihres Sohnes
Die wahre Geschichte hinter „Goodbye June“
Goodbye June
„Miss Sophie“ bei Prime Video: Die Vorgeschichte von „Dinner for One“
Was geschah vor dem 90. Geburtstag?
Alicia Rittberg im Interview
Familienglück bei Alessia Herren: Liebe, Hochzeit - und ein zweites Kind!
Promi-Nachwuchs
Alessia Herren
Mozart vs. Salieri: Die berühmteste Rivalität der Musikgeschichte neu verfilmt
Ewiger Mythos
Amadeus
"Er hat mich wirklich gebissen!": Macaulay Culkin trug Narbe aus "Kevin – Allein zu Haus" davon
Weihnachtsklassiker enthüllt
"Kevin - Allein zu Haus"
Warum dieser EU-Kompromiss Putin in die Karten spielen könnte
Ein politischer Balanceakt
ARD"-Morgenmagazin"
Filmkritik zu „Avatar: Fire and Ash“ – Hat James Cameron nichts mehr zu erzählen?
Dritter Teil der Erfolgsreihe
Eine Szene aus „Avatar: Fire and Ash“
Tanja Gisela Hewers Spagat zwischen ihrer Rolle und ihrer Persönlichkeit
Michelles Abschied
Michelle lächelt in die Kamera.
Tom Cruise als "Digger" kaum wiederzuerkennen
Tom Cruise überrascht
Digger
Cedric aus "Der kleine Lord": Was macht Ricky Schroder heute?
Ricky Schroder heute
Ricky Schroder
"Let's Dance"-Star ließ sich Markenzeichen entfernen – und teilt "beängstigenden" Arzt-Befund
Muttermal-Entfernung
Ekaterina Leonova