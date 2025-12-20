Nach Krebs, Abschied und Umzug: So verbringt Thomas Gottschalk Weihnachten

Abschied von der großen Samstagabendshow, unglückliche öffentliche Auftritte sowie die Diagnose und Behandlung einer Krebserkrankung: Für Thomas Gottschalk geht ein besonders forderndes Jahr 2025 zu Ende. Doch bevor das Jahr ausklingt, steht noch Weihnachten vor der Tür. Wie verbringt der Entertainer die Feiertage?

So verbringen Thomas und Karina Gottschalk Weihnachten Wie Prominente Weihnachten verbringen, bleibt meist Spekulation – es sei denn, sie geben selbst Einblicke. Genau das taten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina am Rande der diesjährigen Bambi-Verleihung. Und dabei zeigte sich: Beim Entertainer geht es an den Feiertagen überraschend bodenständig zu.

Der 75-Jährige verriet, dass das Fest „beschaulich“ und klassisch gefeiert werden soll. „Zuerst gehen wir in die Kirche“, erklärte Gottschalk. Gegessen wird anschließend nicht im Nobelrestaurant, sondern ganz gemütlich zu Hause. Auf den Tisch kommt dabei keine extravagante Überraschung, sondern ein echter Klassiker: „Karina macht die Weihnachtsgans.“

Auch musikalisch bleibt es traditionell. Gottschalk selbst will für die passende Stimmung sorgen und „Stille Nacht, heilige Nacht“ am Klavier spielen. Ganz ohne Selbstironie geht es dabei allerdings nicht: „Aber den Sprung zu ,heilige Nacht‘, den kriege ich selten hin“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Abschied von Baden-Baden: Die Thomas und Karina Gottschalk ziehen um Warum Weihnachten trotz dieses vermeintlichen Idylls laut Karina dennoch „eine ganz komische Nummer“ wird, erklärt sich schnell: Das Ehepaar steckt mitten im Umzug. Die Gottschalks verabschieden sich von Baden-Baden und richten sich gerade in einem neuen Haus in der ruhigen Gemeinde Gräfelfing ein, direkt an der Grenze zu München.

Bis das neue Zuhause vollständig bezogen und eingerichtet ist, gibt es allerdings noch einiges zu erledigen. Übergangsweise wohnen beide in einer Mietwohnung in der bayerischen Landeshauptstadt. „Wir sitzen auf Umzugskartons“, verrät Karina. Entsprechend könnte das Weihnachtsfest am Ende doch weniger idyllisch und traditionell ausfallen als ursprünglich geplant.

Hinzu kommt noch ein weiteres, eher ungewöhnliches Problem – der Weihnachtsbaum. Der ist nämlich keineswegs zu klein, sondern im Gegenteil ausgesprochen stattlich. Es handelt sich um ein großes, imposantes Exemplar, wie es Thomas Gottschalk besonders aus seiner zweiten Heimat, den USA, kennt und schätzt. Für das aktuelle Zuhause ist der Baum allerdings schlicht zu groß geraten. Ehefrau Karina nimmt es pragmatisch und hat bereits eine Lösung parat: „Dann muss eben die Kettensäge ran!“

Überraschende Rollenverteilung: Wer bei den Gottschalks wirklich dekoriert Überraschend ist auch die Aufgabenverteilung im Hause Gottschalk: Während das Kochen klar Karinas Revier ist, übernimmt Thomas ausgerechnet die Weihnachtsdekoration. „Thomas dekoriert!“, stellt seine Frau klar. Der Entertainer bestätigt das nicht nur, sondern kommentiert es augenzwinkernd: „Ich kann mehr, als man denkt!“ Nach einem kräftezehrenden Jahr wäre ihm zu wünschen, dass die Feiertage zumindest einen warmen, versöhnlichen Abschluss bilden.

Seine Fans hatte der ewige „Herbstblonde“ bereits einige Tage zuvor mit einem Instagram-Video zu beruhigen versucht: „Macht euch bitte um mich keine Sorgen.“ Die letzten Worte des Clips klangen zugleich wie ein leiser Abschied in die Weihnachtspause: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr, euer Thomas.“