Weihnachten im TV: Das sind die Highlights zur Prime-Time an Heiligabend

Alle Jahre wieder werden traditionell die schönsten, stimmungsvollsten und beliebtesten Klassiker gezeigt. Egal ob Romantiker, Humorliebhaber, Actionheld, Musikgenießer oder Fantasyfan, für jeden ist auch diesmal etwas dabei.

Sisi (Österreich, 1955, Liebesfilm) Für jeden, der kurz überlegen muss: „Wer war das noch mal?“ „Sisi“ zeigt romantisch verklärt das Leben der einstigen Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Los geht’s mit der Trilogie bei RTL. Es werden alle Teile nahtlos nacheinander gezeigt. Wer am Heiligen Abend wegen Freunden und Familie verhindert ist, kann sich einen Tag später, am ersten Weihnachtsfeiertag, ins Kaiserreich von 1853 wegträumen. Ab 10:55 Uhr strahlt RTL die Wiederholung aus.

Weitere Sendetermine: „Sissi“ 22. Dezember 2025, 15:40 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

23. Dezember 2025, 09:15 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, RTL

25. Dezember 2025, 10:55 Uhr, RTL

25. Dezember 2025, 13:05 Uhr, ORF 2 (Österreich)

26. Dezember 2025, 05:20 Uhr, ORF 2 (Österreich) „Sissi, die junge Kaiserin“ 23. Dezember 2025, 15:40 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

24. Dezember 2025, 09:20 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

24. Dezember 2025, 22:10 Uhr, RTL

25. Dezember 2025, 12:55 Uhr, RTL

26. Dezember 2025, 13:10 Uhr, ORF 2 (Österreich)

27. Dezember 2025, 05:05 Uhr, ORF 2 (Österreich) „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ 24. Dezember 2025, 12:55 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

24. Dezember 2025, 23:30 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

25. Dezember 2025, 00:10 Uhr, RTL

25. Dezember 2025, 14:50 Uhr, RTL

27. Dezember 2025, 13:20 Uhr, ORF 2 (Österreich)

29. Dezember 2025, 05:15 Uhr, ORF 2 (Österreich) Kevin – Allein zu Haus (USA, 1990, Komödie) Ganoven und ein Kind, das sie fertig macht. Kevin wird von seiner Familie, die über Weihnachten verreist, zu Hause vergessen. Doch was zunächst wie eine Katastrophe beginnt – eine unerhörte noch dazu – entpuppt sich als Glück. Denn zwei nicht sonderlich talentierte Diebe wollen das Haus ausrauben.

Los geht’s auf Sat.1. Die Wiederholung und der zweite Teil „Kevin – Allein in New York“ werden am 25. Dezember ausgestrahlt.

Weitere Sendetermine: „Kevin – Allein zu Haus“ 23. Dezember 2025, 20:15 Uhr, 3+ (Schweiz)

24. Dezember 2025, 17:55 Uhr, 3+ (Schweiz)

24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, Sat. 1

25. Dezember 2025, 17:45 Uhr, Sat. 1 „Kevin – Allein in New York“ 23. Dezember 2025, 22:25 Uhr, 3+ (Schweiz)

25. Dezember 2025, 17:30 Uhr, 3+ (Schweiz)

25. Dezember 2025, 20:15 Uhr, Sat. 1

26. Dezember 2025, 17:30 Uhr, Sat. 1 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (USA/NZ, 2003, Fantasysaga) Auf ProSieben liefern sich Menschen, ein Elb, ein Zwerg, ein Zauberer und ein Hobbit letzte Schlachten um Mittelerde. Frodo und Sam quälen sich mit letzten Kräften zum Schicksalsberg. Ob es ihnen gelingt, den Ring, der alle knechtet, im Feuer des Vulkans zu vernichten? Wir werden es herausfinden.

Weitere Sendetermine: 25. Dezember 2025, 09:55 Uhr, ProSieben

30. Dezember 2025, 20:15 Uhr, Kabel Eins

31. Dezember 2025, 00:20 Uhr, Kabel Eins Stirb Langsam (USA, 1988, Actionthriller) Eigentlich wollte der New Yorker Polizist John McClane Weihnachten mit seiner Familie in Los Angeles verbringen. Doch auf einer Weihnachtsfeier wird seine Frau von Terroristen entführt. Er nimmt die Verfolgung auf, auf RTL 2. Weiter geht’s mit dem zweiten Teil am ersten Weihnachtsfeiertag.

Weitere Sendetermine: „Stirb langsam“ 24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, RTL 2

25. Dezember 2025, 03:00 Uhr, RTL 2 „Stirb langsam 2“ 25. Dezember 2025, 20:15 Uhr, RTL 2

26. Dezember 2025, 02:35 Uhr, RTL 2 Sister Act (USA, 1992, Musicalkomödie) Die Sängerin Dolores wird im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms in einem Kloster versteckt. Dort mischt sie den Alltag ordentlich auf und bringt musikalischen Pepp in die Kirche. Gesungen wird Gospel auf VOX.

Wiederholung: 26. Dezember 2025, 18:20 Uhr, VOX Weihnachten mit Andy Borg (2019) Der Moderator und Sänger lädt zahlreiche Gäste aus der Schlagerwelt ein. In seiner festlich geschmückten Weinstube empfängt er u. a. Beatrice Egli, Ronja Forcher, Roberto Blanco und Semino Rossi. Dies ist eine Wiederholung von 2019, tut der weihnachtlichen Stimmung aber bestimmt keinen Abbruch! Zu sehen ist die Sendung im SWR, BR und MDR.

Weitere Sendetermine: 25. Dezember 2025, 00:30 Uhr, SWR

25. Dezember 2025, 10:50 Uhr, SWR Weihnachten mit André Rieu – Das große Konzert aus Maastricht (2023) Der Walzerkönig André Rieu – nicht zu verwechseln mit Andy Borg – verzaubert mit seinem Johann-Strauß-Orchester und Gästen das Publikum. Gespielt werden Weihnachtslieder, Walzer und Evergreens. Zu sehen ist die Konzertaufzeichnung von 2023 im NDR.

Weitere Sendetermine: 21. Dezember 2025, 20:15 Uhr, SWR Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (CSSR/DDR, 1973, Märchenfilm) Der Weihnachtsklassiker schlechthin! Aschenbrödel, von ihrer Stiefmutter und ihren Stiefschwestern zur Arbeit verdammt, trifft im Wald auf den Prinzen. Seine Eltern wollen, dass er endlich eine Frau findet und veranstalten dafür einen Ball. Drei magische Haselnüsse verhelfen Aschenbrödel zum Ball – der Rest ist Geschichte. Nostalgie pur gibt’s im WDR.

Weitere Sendetermine: 21. Dezember 2025, 12:40 Uhr, hr

24. Dezember 2025, 10:00 Uhr, ORF 1 (Österreich)

24. Dezember 2025, 12:50 Uhr, Das Erste

24. Dezember 2025, 15:00 Uhr, BR

24. Dezember 2025, 16:25 Uhr, NDR

24. Dezember 2025, 16:25 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

24. Dezember 2025, 20:15 Uhr, WDR

25. Dezember 2025, 05:00 Uhr, SRF 1 (Schweiz)

25. Dezember 2025, 15:25 Uhr, Das Erste

25. Dezember 2025, 18:50 Uhr, One

26. Dezember 2025, 15:00 Uhr, MDR

26. Dezember 2025, 16:30 Uhr, rbb

27. Dezember 2025, 10:00 Uhr, SWR

28. Dezember 2025, 12:00 Uhr, KiKa

31. Dezember 2025, 12:35 Uhr, One

31. Dezember 2025, 13:55 Uhr, hr

06. Januar 2026, 11:40 Uhr, BR Der „Bares-für-Rares“-Weihnachtsabend mit Horst Lichter und Freunden (2024, Show) Kindheitserinnerungen statt Kuriositäten, Hähnchen statt Händlerkarten: Erstmals schart Horst Lichter die Seinigen (u. a. Julian Schmitz-Avila, Walter Lehnert) zum Schlemmen und Schnacken um sich. Anekdoten aus vergangenen Sendungen, leckeres Essen, ein Medley der schönsten Weihnachtslieder von Leslie Clio erwartet uns im ZDF.

Alle Jahre Wieder (Deutschland, 2024, Komödie) Wer keine Filme schauen möchte, die er eh schon gesehen hat, wird im Ersten fündig. Dort wird eine brandneue Weihnachtskomödie gezeigt. Darum geht’s: Kurz vor Weihnachten treffen in einem Fernbus von Berlin nach Bayern jedes Jahr dieselben Menschen aufeinander.

Wiederholung: 25. Dezember 2025, 00:30 Uhr, Das Erste Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts (BRD, 1978) Der satirische Comedyklassiker mit Loriot wird nie langweilig. Moderne und äußerst merkwürdige Geschenke finden sich bei den Hoppenstedts unter dem Weihnachtsbaum. Zu sehen bei tagesschau 24.