Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht

Es war ein Schock für die Hollywood-Welt: Am Sonntagabend wurden Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele (†70) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Beide Eheleute erlitten tödliche Schnittverletzungen. Der Verdacht fiel schnell auf den gemeinsamen Sohn Nick Reiner, der nur wenige Stunden nach dem Fund von der Polizei festgenommen wurde. Nun wurde er wegen Mordes angeklagt.

Das teilte Staatsanwalt Nathan Hochman auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, am Dienstag mit. Nick Reiner muss sich demnach dem Vorwurf des zweifachen Mordes stellen. Man werde alles daransetzen, den "Mörder vor Gericht zu bringen", so erklärte Hochmann.

"Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich" Dem Angeklagten drohe im Falle einer Verurteilung eine Höchststrafe von lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder gar die Todesstrafe. Aktuell habe sich die Anklage jedoch noch nicht entschieden, ob die Todesstrafe gefordert werden soll. Polizeichef Jim McDonnell betonte: "Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere gesamte Stadt."

Nick Reiner selbst erschien am Dienstag nicht vor dem Gericht – wohl aus gesundheitlichen Gründen. Der jüngste Sohn des Regisseurs und seiner Frau Michele Singer hatte jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen. Als Jugendlicher war er deswegen bereits mehrfach in einer Entzugsklinik, kurzzeitig war Reiner sogar obdachlos. Laut der "Los Angeles TImes" habe Nick zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt. Neben Nick hat das Ehepaar, das seit 1989 verheiratet war, zwei weitere Kinder: Sohn Jake und Tochter Romy.

