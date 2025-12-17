Home News Star-News

Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht

Tragischer Doppelmord

Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht

17.12.2025, 13.44 Uhr
von Paulina Meissner
Nachdem "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seine Ehefrau Michele tot in ihrer Villa aufgefunden wurden, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Nun wurde der gemeinsame Sohn des Ehepaars festgenommen.
Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer
Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer wurden am Sonntag tot in ihrer Villa aufgefunden. Gegen ihren Sohn Nick wurde nun Anklage wegen Mordes erhoben.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Amy Sussman

Es war ein Schock für die Hollywood-Welt: Am Sonntagabend wurden Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Frau Michele (†70) tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Beide Eheleute erlitten tödliche Schnittverletzungen. Der Verdacht fiel schnell auf den gemeinsamen Sohn Nick Reiner, der nur wenige Stunden nach dem Fund von der Polizei festgenommen wurde. Nun wurde er wegen Mordes angeklagt.

Das teilte Staatsanwalt Nathan Hochman auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Polizeichef von Los Angeles, Jim McDonnell, am Dienstag mit. Nick Reiner muss sich demnach dem Vorwurf des zweifachen Mordes stellen. Man werde alles daransetzen, den "Mörder vor Gericht zu bringen", so erklärte Hochmann.

"Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich"

Dem Angeklagten drohe im Falle einer Verurteilung eine Höchststrafe von lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung oder gar die Todesstrafe. Aktuell habe sich die Anklage jedoch noch nicht entschieden, ob die Todesstrafe gefordert werden soll. Polizeichef Jim McDonnell betonte: "Dieser Fall ist herzzerreißend und zutiefst persönlich, nicht nur für die Familie Reiner und ihre Angehörigen, sondern für unsere gesamte Stadt."

Derzeit beliebt:
>>So vergraulte Boris Becker den Tennis-Trainer seiner Frau: "Bekannt, dass ich sehr streng bin"
>>Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
>>Rob Reiner: Tod eines großen Geschichten-Erzählers
>>Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"

Rob Reiner: Tod eines großen Geschichten-Erzählers
Er war bekannt für seine Kino-Klassiker „Harry und Sally“ und „Stand by me – das Geheimnis eines Sommers“. Am Sonntag ist der Hollywood-Regisseur Rob Reiner gemeinsam mit seiner Frau Michele Singer Reiner tot in der gemeinsamen Villa in Los Angeles gefunden worden. Unter Mordverdacht steht der eigene Sohn.
Nachruf
Ein Stern mit der Aufschrift "Rob Reiner" und Blumen drumherum.



Nick Reiner selbst erschien am Dienstag nicht vor dem Gericht – wohl aus gesundheitlichen Gründen. Der jüngste Sohn des Regisseurs und seiner Frau Michele Singer hatte jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen. Als Jugendlicher war er deswegen bereits mehrfach in einer Entzugsklinik, kurzzeitig war Reiner sogar obdachlos. Laut der "Los Angeles TImes" habe Nick zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt. Neben Nick hat das Ehepaar, das seit 1989 verheiratet war, zwei weitere Kinder: Sohn Jake und Tochter Romy.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Armin Mueller-Stahl wird 95: Ein Leben voller Kunst und Kultur
Mueller-Stahl: 95 Jahre
Armin Mueller-Stahl
Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Karrieren nach der Sitcom
Was machen die Stars der "Wilden Siebziger" heute?
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)
Ana de Armas in „Eden“: Interview über Karriere, Zweifel & Echtheit
Ihr Weg zu mehr Gelassenheit
Ana de Armas
"Tatort: Der Elektriker": Wie gut war der ARD-Krimi mit Harald Krassnitzer?
Was sich lohnt
Tatort: Der Elektriker
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
Hollywood-Skandal
Carl Rinsch
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Russell Crowe zieht über "Gladiator 2" her: "Leute haben nichts verstanden"
Crowes Kritik
Russel Crowe
Helene Fischer: Karriere, Gage, Vermögen – alle Zahlen im Überblick
Spannende Fakten zum Schlagerstar
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Das ist Helene Fischers Partner: Die bewegende Geschichte von Thomas Seitel
Vom Profi zum Partner
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Trauung auf Sylt: Model Angelina Kirsch hat geheiratet
Promi-Hochzeit
Angelina Kirsch
" Hat sich sehr vertraut angefühlt": Erster Kuss zwischen Bauer Friedrich & Laura!
Funkenflug bei RTL
Bauer sucht Frau
"Avatar: Fire and Ash": So geht's nach dem dritten Teil weiter
Pandoras Feuer
Avatar: Fire and Ash
Neuer "Tatort"-Kommissar Denis Moschitto: "Technik wird im Film oft falsch dargestellt"
Moschitto ermittelt
Tatort: Ein guter Tag / Schwarzer Schnee
Das Dschungelcamp geht in die 19. Runde – das ist neu!
Dschungelcamp 2026
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Daniel & Patrice Aminati verkünden ihre Trennung: "Ich habe alles gegeben"
Promi-Paar getrennt
Daniel Aminati mit Ehefrau Patrice Eva Aminati
„Hits, Herz und Heimat“: Die Wahrheit hinter dem neuen Schlagerhype
"Hits, Herz und Heimat – Der Schlagerhype"
Hits, Herz und Heimat - Der Schlagerhype
ARD-Reportage über Tourette zeigt Felix’ bewegende Geschichte
"Echtes Leben: Tics und Träume – mit Tourette ins Abenteuer"
"Echtes Leben: Tics und Träume - mit Tourette ins Abenteuer"
ZDF-Jahresrückblick 2025: Markus Lanz zur Primetime mit großen Themen
"Markus Lanz – Das Jahr 2025"
Markus Lanz
Wie gefährlich sind Donalds Trumps Zölle für die deutsche Wirtschaft wirklich?
"ARD Story: Wirtschaft im Stresstest"
ARD Story: Wirtschaft im Stresstest
Taylor Swift bedankt sich mit Mega-Bonus und handgeschriebenen Briefen bei Mitarbeitenden
„Eras-Tour“-Dokuserie
Taylor Swift
Von Fake-Hof bis Sex-Skandal: Das waren die größten Aufreger bei "Bauer sucht Frau"
Peinlichkeiten
Inka Bause und die Kandidaten der aktuellen Staffel "Bauer sucht Frau".
Von Udo Jürgens bis Helene Fischer - Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
Schlager
Helene Fischer in einem roten Outfit auf der Bühne.
RTL wagt Neubesetzung – und erlebt ein Quotendesaster
„Denn sie wissen nicht, was passiert“
Katja Burkard, Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella, Michelle Hunziker, Ehrlich Brothers
"man wird stutzig": Das Familiengeheimnis von Roland Kaiser
Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt
ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
Vergessene Virtuosin
"Mozart/Mozart"