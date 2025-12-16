Home News Star-News

Taylor Swift bedankt sich mit Mega-Bonus und handgeschriebenen Briefen bei Mitarbeitenden

„Eras-Tour“-Dokuserie

Taylor Swift bedankt sich mit Mega-Bonus und handgeschriebenen Briefen bei Mitarbeitenden

16.12.2025, 12.13 Uhr
von Alina Altendorf
Taylor Swift, die reichste Musikerin der Welt, verteilt Millionen-Boni an ihre Crew der "Eras Tour". Die Sängerin wird für ihre Großzügigkeit und Menschennähe gelobt, während Kritiker ihre Motive hinterfragen.
Taylor Swift
Die „Eras Tour" von Taylor Swift (36) ist die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten, die über 149 Konzerte auf fünf Kontinenten umfasste, über zwei Milliarden Dollar einspielte und über 10 Millionen Fans anzog.  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Claudio Furlan

Die reichste Musikerin der Welt hat es getan. Sie schüttet Bonuszahlungen in Millionenhöhe an alle aus, die bei der „Eras Tour“ mitgewirkt haben.

Vom LKW-Fahrer bis zur Tänzerin: Alle profitieren von Taylor Swifts „Eras Tour"

Taylor Swift wird von den Swifties, ihren Fans, für ihre liebevolle und empowernde Art geschätzt. Zum Abschied einer Ära gibt’s von Taylor eine sechsteilige Dokuserie über die „Eras Tour“ an die Fans. Und zum Abschied an die Mitarbeitenden saftige Bonuszahlungen. Allein ihre letzte Tour, die „Eras Tour“, spielte rund eine Milliarde US-Dollar ein.

Taylor zeigt sich wertschätzend und großzügig: „Diese Leute arbeiten so hart. Sie sind die Besten in ihrem Job.“ In der Serie „The End of an Era“ (Disney+) ist in einer Folge zu sehen, wie die 1,6 milliardenschwere 36-Jährige Boni an all ihre Mitarbeitenden verteilt. Vom LKW-Fahrer bis zum Tänzer, jeder und jede, der und die bei der „Eras Tour“ mitgewirkt hat, bekommt als Dank ein Extragehalt. Einmal mehr beweist die Sängerin so ihre Menschennähe. Und dass sie verstanden hat, dass eine Person allein keine Tour stemmt.

Derzeit beliebt:
>>Von Udo Jürgens bis Helene Fischer - Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars!
>>„Denn sie wissen nicht, was passiert“: RTL wagt Neubesetzung – und erlebt ein Quotendesaster
>>Wegen Anschlag auf Fans: Taylor Swift vergießt bittere Tränen in TV-Doku
>>Wie vermögend ist die Schlagerqueen? Ein Blick aufs Konto von Helene Fischer

Mit Wachs versiegelt und handgeschrieben: So würdigte Taylor Swift ihre Crew

Es wäre nicht Swifts Stil, Geld kalt von einem Konto aufs andere zu transferieren. Deswegen schrieb sie jedem Mitarbeitenden eine persönliche Nachricht. Die Briefe wurden poetisch stilecht mit silbernem Wachs und Stempel versiegelt. Manche Nachrichten erinnern an persönliche Songzeilen, die sie den Mitwirkenden widmet. Sie wertschätzt also nicht nur mit Geld – wie es in der Arbeitswelt das Mittel der ersten Wahl ist – sondern auch mit Worten, wie es sich für eine waschechte Künstlerin gebührt.



Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Helene Fischer ist einer der größten Stars Deutschlands – und schlendert trotzdem unerkannt über Weihnachtsmärkte. Wie schafft sie das?
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt

Taylor selbst sagt: „Also habe ich für jedes Crewmitglied ein paar handschriftliche Worte geschrieben. Ich brauchte dafür einige Wochen, aber das Schreiben hat mir große Freude bereitet. Es war schön, daran zu denken, in welches Leben sie zurückkehren – an die Auszeit, die ihnen bevorsteht, und an die Kinder, die sie monatelang nicht gesehen haben.“

Fast 200 Millionen Dollar Dankbarkeit? Die geschätzte Gesamtsumme

In einer Szene ist zu sehen, wie die Sängerin die Umschläge an ihr Tänzer-Team verteilt. Alle stehen im Kreis, Kameron Saunders, der für die Sprüche in den jeweiligen Landessprachen bei „We Are Never Ever Getting Back Together“ kleine Berühmtheit erlangte, liest seinen Brief vor: „Dear Kam, we’ve travelled the world like we set out to do. We’ve dazzled the crowds, but we’ve missed family too. My full gratitude doesn’t come from a bank, but here’s … all those just to say thanks. Love Taylor“ („Lieber Kam, wir sind um die Welt gereist, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir überwältigten die Mengen, aber vermissten auch die Familie. Meine große Erkenntlichkeit kommt nicht von einer Bank. Aber hier sind … All das nur, um Danke zu sagen. In Liebe, Taylor.“)

Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
Michael Schumacher beeindruckte nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch mit einer großzügigen Spende nach der Tsunami-Katastrophe. Johannes B. Kerner erinnert sich an den unvergesslichen Moment.
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Die tatsächliche Summe ist zensiert, aber der Reaktion aller Umstehenden ist zu entnehmen, dass sie beachtlich sein muss. Viele brechen in Tränen aus und schlagen sich die Hände vors Gesicht. Auch Kams Stimme bricht, während er den Brief vorliest. Taylors Produktionsassistent Max Holmes fällt fast in Ohnmacht, als er die Summe sieht. Am Ende liegen sich alle weinend in den Armen.

Manch eifrig beflissene Fans wollen Kam die Summe von den Lippen abgelesen haben. Laut ihnen soll es sich um 750.000 US-Dollar handeln. Hochgerechnet auf alle Mitarbeitenden der „Eras Tour“, ergibt sich daraus eine geschätzte Summe von 197 Millionen US-Dollar.

Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Joko Winterscheidt (46) gehört zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands. Seine Karriere begann bei MTV, heute ist er auch Unternehmer und setzt sich für den Klimaschutz ein.
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt

Kritik an Taylor Swift: Inszenierte Großzügigkeit oder echte Wertschätzung?

Doch es hagelt auch Kritik. Hater kommentieren, Swift würde das Geld nur für die Kameras verteilen. In Wahrheit läge ihr nichts an ihren Mitarbeitenden und überhaupt sei sie keine ethische Milliardärin – falls es so etwas denn gibt. Aber Fakt ist: Sie hat großzügige Boni verteilt und jedem von ihrem Kuchen ein Stück abgegeben. Wer würde sich nicht freuen, selbst wenn es nur dem Aufpolieren Taylors Images diente? Den Beschenkten sind die berechnenden Gründe – falls es sie gibt – vermutlich herzlich egal.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Als ARD-Frau Jens Spahn nach Corona-Maskendeals fragt, druckst er nur herum
Kritik an Maskendeals
ARD-"Morgenmagazin"
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Kelly Osbourne rechnet mit Bodyshamern ab: "Ihr könnt mich alle mal"
Bodyshaming-Kritik
Kelly Osbourne
Günther Jauch bedauert Häme gegenüber Thomas Gottschalk: "Das ist typisch deutsch"
Gottschalks TV-Abschied
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Dieter Bohlen zeigt Kante: Wutrede gegen Bundeskanzler Friedrich Merz
Deutliche Politik-Kritik
Dieter Bohlen
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump
Harte Worte
Madonna
"man wird stutzig": Das Familiengeheimnis von Roland Kaiser
Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Beatrice Egli über Weihnachtsshow: Sie musste „mit den Tränen kämpfen“
„Die Beatrice Egli Show“
Beatrice Egli auf der Bühne
Helene Fischer verrät, wie sie unerkannt über Weihnachtsmärkte geht
Trotz riesiger Bekanntheit
Helene Fischer lächelt
ARD-Serie "Mozart/Mozart": War Mozarts Schwester talentierter als er?
Vergessene Virtuosin
"Mozart/Mozart"
Heute mutiert Mila Kunis im Free-TV zur "bösen Mutter" – doch was machen sie und ihre "Wilden Siebziger"-Co-Stars heute?
Karrieren nach der Sitcom
Was machen die Stars der "Wilden Siebziger" heute?
Diese Filme veränderten das Kino für immer
Kinorevolutionen
Avatar - Aufbruch nach Pandora (2009)
Ein letzter Abschied von "Downton Abbey": Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Downton Abbey - Das große Finale"
Reality-Star Jenny Frankhauser berichtet von Krankenhausaufenthalt
Gesundheitsdrama
Jenny Frankhauser
Kapitalismus in den USA: Doku zeigt Archivbilder, Machtstrukturen & Milliardäre
"Kapitalismus made in USA – Reichtum als Kult"
Kapitalismus made in USA
War Nannerl Mozart das unterschätzte Genie der Familie?
"Mozart/Mozart"
"Mozart/Mozart"
Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod
"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Was aus den Stars des Märchens wurde
Weihnachtlicher Filmklassiker
Was wurde aus den Schauspielern des legendären Weihnachtsfilms?
Carsten Maschmeyer bremst "Helikopter-Eltern": "In Unternehmen gibt es keine Elternsprechstunden"
Maschmeyers Erziehungsappell
Carsten Maschmeyer
Vom Kinderstar zum Problemfall: Das wurde aus dem „Der kleine Lord“-Darsteller
Kult-Film in der Weihnachtszeit
Ceddie Errol (Ricky Schroder)
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Sie begann in einem Bett: Die außergewöhnliche Freundschaft zwischen Axel Prahl und Roland Kaiser
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Alicia von Rittberg spielt Miss Sophie – so entstand das "Dinner for One“-Prequel
Vorgeschichte von "Dinner for One"
Alicia Rittberg im Interview
Diese Stars haben skurrile Vornamen
Promis und Zweitnamen
Jennifer Lawrence
Wiener "Tatort": Abschied von Eisner & Fellner – Hintergründe & Nachfolge
Serien-Aus für Kult-Ermittler
Tatort: Der Elektriker
„Misery“ auf ARTE: Handlung, Besetzung & Kathy Bates’ Oscarrolle
Preisgekrönte Rolle der Psychopathin
Misery (1990)