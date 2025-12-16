Home News TV-News

ARD-Doku „Maikes Drama“: Insulinpumpe weg – Transplantation als letzte Chance

"Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod"

Maikes Kampf ums Leben: Ohne Insulinpumpe droht ihr der Tod

16.12.2025, 06.00 Uhr
von Paula Oferath
Maike Neuschulz lebt mit Diabetes und ist auf eine Insulinpumpe angewiesen. Doch ab Ende 2025 sollen keine Ersatzteile mehr für das lebenswichtige System hergestellt werden. Ein Kamerateam begleitet Maike und ihren Mann auf einer bewegenden Reise zwischen Hoffnung und Angst.
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Maike will das Leben, so lange das geht, spüren. "Echtes Leben" begleitet die 54-Jährige und ihren Mann Dirk.   Fotoquelle: NDR/Lars Kaufmann
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Maike Neuschulz leidet an einer äußerst seltenen Insulin-Unverträglichkeit.   Fotoquelle: NDR/Lars Kaufmann
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Maike und ihr Mann Dirk geben die Hoffnung niemals auf.   Fotoquelle: Philipp Eggers
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Maike zieht ins Emsland, um näher an der Transplantationsklinik zu sein.   Fotoquelle: Philipp Eggers
Echtes Leben: Maikes Drama - ohne Insulinpumpe droht der Tod
Maike muss ihr Leben nun komplett umkrempeln. Ihre Hunde bedeuten Maike alles, doch nun muss sie ihre Hundepension schließen.   Fotoquelle: Philipp Eggers

"Das war ein Schock für mich", sagt Maike Neuschulz. Die 54-Jährige leidet an einer äußerst seltenen Insulin-Unverträglichkeit. Doch für die lebenswichtige Insulinpumpe, auf die Maike angewiesen ist, werden ab Ende 2025 keine Ersatzteile mehr verfügbar sein. Das Team von "Echtes Leben" begleitet Maike und ihren Mann Dirk in der Doku "Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod". Regie führten Lars Kaufmann und Philipp Eggers.

Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod
Dokumentation • 16.12.2025 • 23:50 Uhr

"Ich habe es zunächst gar nicht verstanden", erklärt Maike, als ihr am Telefon gesagt wurde, dass für ihre Insulinpumpe, die die Größe eines Walkmans hat, keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Seit den 1990er-Jahren ist Maike auf das Gerät angewiesen. Dadurch, dass Maikes Insulin direkt in die Bauchhöhle abgegeben wird, kann sie mittlerweile ein fast normales Leben führen. Der Weg dahin war jedoch nicht leicht. Die 54-Jährige musste 200-mal unter Vollnarkose operiert werden.

Bis zu fünf Jahre Wartezeit: Die brutale Realität für Patienten wie Maike Neuschulz

Gemeinsam mit einem Filmteam macht sich Maike auf die Suche nach dem, was sie am Leben halten könnte. Eine Bauchspeicheldrüsentransplantation ist die einzige Chance, die Maike zum Überleben bleibt. Doch die ist nicht ganz ungefährlich, wie Maike selbst weiß: "Das ist eine der gefährlichsten Transplantationen überhaupt. Als ich das erfuhr, bekam ich zum ersten Mal Angst", erklärt sie. Die Gefahren der Operation sind nicht das einzige, was Maike belastet. Denn es kann bis zu fünf Jahren dauern, bis sie ein neues Organ bekommt.

Maike weiß, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Auch ihre Hundepension, die ihr so viel bedeutet, muss sie schließen. Die Doku begleitet sie und ihren Mann Dirk dabei, wie sie das Leben, dass sie so sehr lieben, nun umkrempeln müssen. Denn für das Ehepaar geht es nach Haselünne. Die niedersächsische Stadt liegt in der Nähe der möglichen Transplantationsklinik. Dafür lassen Maike und Dirk Freunde, ihr Haus und Dirk sogar seinen Job zurück. Maike gibt nicht auf und weiß, dass sie nun das Leben mehr als jemals zuvor spüren möchte. Sie reist, springt Fallschirm und gibt die Hoffnung niemals auf.



Echtes Leben: Maikes Drama – ohne Insulinpumpe droht der Tod – Di. 16.12. – ARD: 23.50 Uhr

Mit prisma fit und gesund – die große Aktionswoche zum Thema Diabetes

