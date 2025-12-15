„Was macht uns glücklich?“: Die ARD reist ins glücklichste Land der Welt

Was macht uns glücklich? – Eine Frage, so alt wie die Menschheit selbst und doch aktueller denn je. Die Doku "ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?" begibt sich auf eine faszinierende Spurensuche nach dem Geheimnis des Glücks. Autor Andreas Kegel reist dafür in das Land, das in den "World Happiness Reports" Jahr für Jahr die Spitze belegt: Was steckt hinter der Gelassenheit und Zufriedenheit der Finnen? Wie wie kann man ausgerechnet in einem Land, in dem die Winter lang, dunkel und kalt sind das Glück finden?

"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?" Dokumentation • 15.12.2025 • 22:50 Uhr

Gemeinsam mit der finnischen Schauspielerin Meri Koivisto taucht Kegel in den Alltag der Menschen im hohen Norden ein und erforscht, was sie so glücklich macht: Ist es die tiefe Verbundenheit mit der Natur, die wohltuende Hitze der Sauna oder vielleicht das ausgelassene Karaoke-Singen?

Meri Koivisto, die unter anderem in deutschen Produktionen wie "Schloss Einstein", "SOKO Wismar" und dem "Tatort" mitwirkte, wurde in Nordfinnland geboren und wuchs dort auf. Im Jahr 2000 zog sie nach Deutschland und absolvierte ein Regiepraktikum in Bremen und studierte Theaterwissenschaften in Berlin. Dort begann sie im Jahr 2002 auch ihre Schauspielausbildung. Heute arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin.

Finnlands Vorbildfunktion: Wo Deutschland bei der Zufriedenheit aufholen muss Doch auch in Finnland hat das Glück seine Schattenseiten. Wie geht das Land mit gesellschaftlichen Problemen wie Alkoholmissbrauch oder wirtschaftlicher Stagnation um? Und was können wir in Deutschland von den Finnen in dieser Hinsicht lernen? Während Finnlands Kinder und Jugendliche in Glücksstudien regelmäßig Spitzenplätze belegen, rangiert Deutschland deutlich weiter hinten. Auch die Erwachsenen belegen gerade mal Platz 22 in den Rankings nach der Glücksfrage.

Die Doku blendet daher auch nach Deutschland. Für die Schauspielerin Meri Meri Koivisto geht es in eine sogenannte "Glücksstadt" und in Schulen, die versuchen, Zufriedenheit neu zu denken.

