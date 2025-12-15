Home News TV-News

„Was macht uns glücklich?“: Die ARD reist ins glücklichste Land der Welt

"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"

Finnland vs. Deutschland: Was die ARD über unser Glück herausfindet

15.12.2025, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
Andreas Kegel und Meri Koivisto erkunden in der Doku "ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?" das Geheimnis des Glücks in Finnland und ziehen Vergleiche zu Deutschland. Was macht die Finnen so zufrieden und was können wir davon lernen?
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Wie geht das mit dem Glück eigentlich? Und warum sind die Finnen so viel glücklicher als die Deutschen? Schauspielerin Meri Koivisto geht diesen Fragen in der ARD-Doku "Was macht uns glücklich(er)?" nach.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Dass das Glück trainiert werden kann, lernt Schauspielerin Meri Koivisto (links) von der Neurowissenschaftlerin Prof. Michaela Brohm-Badry.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Warum sind die Kinder und Jugendlichen in Finnland deutlich glücklicher als bei uns? Meri Koivisto spricht mit Schulkindern der Myllypuro Gesamtschule in Helsinki.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Das Thema Glück wird in der Doku auch auf einer wissenschaftlichen Ebene betrachtet. Meri Koivisto (links) trifft Prof. Meike Bartels von der Freien Universität Amsterdam.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Was macht uns Menschen wirklich glücklich? Die finnische Schauspielerin Meri Koivisto besucht Familie Kern in Waldkirch.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Meri Koivisto (rechts) befragt Schulrektorin Anna Hirvonen zum Thema Glück.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall
ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?
Wie lässt sich das Glück messen? Um das heraus zu finden trifft Meri Koivisto den Freiburger Glücksforscher Timon Renz.  Fotoquelle: BR/Marcus Marschall

Was macht uns glücklich? – Eine Frage, so alt wie die Menschheit selbst und doch aktueller denn je. Die Doku "ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?" begibt sich auf eine faszinierende Spurensuche nach dem Geheimnis des Glücks. Autor Andreas Kegel reist dafür in das Land, das in den "World Happiness Reports" Jahr für Jahr die Spitze belegt: Was steckt hinter der Gelassenheit und Zufriedenheit der Finnen? Wie wie kann man ausgerechnet in einem Land, in dem die Winter lang, dunkel und kalt sind das Glück finden?

ARD
"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?"
Dokumentation • 15.12.2025 • 22:50 Uhr

Gemeinsam mit der finnischen Schauspielerin Meri Koivisto taucht Kegel in den Alltag der Menschen im hohen Norden ein und erforscht, was sie so glücklich macht: Ist es die tiefe Verbundenheit mit der Natur, die wohltuende Hitze der Sauna oder vielleicht das ausgelassene Karaoke-Singen?

Meri Koivisto, die unter anderem in deutschen Produktionen wie "Schloss Einstein", "SOKO Wismar" und dem "Tatort" mitwirkte, wurde in Nordfinnland geboren und wuchs dort auf. Im Jahr 2000 zog sie nach Deutschland und absolvierte ein Regiepraktikum in Bremen und studierte Theaterwissenschaften in Berlin. Dort begann sie im Jahr 2002 auch ihre Schauspielausbildung. Heute arbeitet sie als freischaffende Schauspielerin.

Derzeit beliebt:
>>"Wie zerrissen ist Deutschland?": Die Reportage mit Jessy Wellmer
>>Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumachers
>>"Macht uns das Wetter krank?": Der große ARD-Gesundheitscheck
>>Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis

Finnlands Vorbildfunktion: Wo Deutschland bei der Zufriedenheit aufholen muss

Doch auch in Finnland hat das Glück seine Schattenseiten. Wie geht das Land mit gesellschaftlichen Problemen wie Alkoholmissbrauch oder wirtschaftlicher Stagnation um? Und was können wir in Deutschland von den Finnen in dieser Hinsicht lernen? Während Finnlands Kinder und Jugendliche in Glücksstudien regelmäßig Spitzenplätze belegen, rangiert Deutschland deutlich weiter hinten. Auch die Erwachsenen belegen gerade mal Platz 22 in den Rankings nach der Glücksfrage.



15 Jahre „Die Geissens“: Jetzt sprechen sie über die Schattenseiten des Erfolges
Seit 15 Jahren begleitet RTLZWEI die Geissens durch ihr glamouröses Leben. Anlässlich des Jubiläums gewährt die Familie Einblicke in die Herausforderungen, die der Ruhm mit sich bringt.
Fluch und Segen
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.

Die Doku blendet daher auch nach Deutschland. Für die Schauspielerin Meri Meri Koivisto geht es in eine sogenannte "Glücksstadt" und in Schulen, die versuchen, Zufriedenheit neu zu denken.

"ARD Wissen: Was macht uns glücklich(er)?" – Mo. 15.12. – ARD: 22.50 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Schauspielerin Andrea L'Arronge im Interview: "Ich war noch nie ein Weihnachtstier"
L'Arronges Comeback
Andrea L'Arronge
Der schlimmste Chef: Das sagt Christoph Maria Herbst zum Stromberg-Comeback
Er ist zurück
Christoph Maria Herbst steht lächelnd an einer Theke.
"Enttäuschungen gehören nun mal zu meinem Beruf": Morgane Ferru über das Leben als Schauspielerin
Morgane Ferrus Weihnachten
Morgane Ferru im Interview
Radikaler Umbau: RTL streicht 600 Stellen in Deutschland
Kölner Sender
Die Spitze des RTL-Turms in Köln
ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
"Being Jérôme Boateng"
Being Jérôme Boateng
Dieter Bohlen zeigt Kante: Wutrede gegen Bundeskanzler Friedrich Merz
Deutliche Politik-Kritik
Dieter Bohlen
Friedrich Merz im Bürger-Duell: Wie geht es weiter mit Deutschland?
"Arena – Ihre Fragen an Friedrich Merz"
Friedrich Merz
Bill Kaulitz kritisiert Thomas Gottschalk schonungslos
Nach öffentlichen Fauxpas
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
Schlagerqueen zurück im TV
Klein gegen Groß
Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund
"Danke für Nichts"
Danke für Nichts
Würstchen, Wombat und Co.: Das sind die Spitznamen der Royals
Königliche Kosenamen
Die Spitznamen der Royals
Judith Rakers berichtet von peinlichem Zahnarzt-Erlebnis: "Es war mir so unangenehm!"
Peinliche Anekdote
Judith Rakers
Kommet zuhauf, die Halle macht auf!
"Eine fast perfekte Bescherung"
Eine fast perfekte Bescherung
Hilflos im Hebelift
"Tatort: Der Elektriker"
Tatort: Der Elektriker
Geheimnisse von Venedig enthüllt: Terra X History auf Spurensuche
"Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte"
Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte
Emily verlässt Paris: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Dezember-Highlights
"Emily In Paris", Staffel fünf
„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
Hollywood-Skandal
Carl Rinsch
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
"Die Inkarnation des Bösen": "Grip"-Moderator nennt seinen Favoriten unter allen getesteten Autos
PS-starke Jubiläumsshow
Grip - Das Motormagazin
Helene Fischers erster Show-Auftritt nach der Babypause
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?
"Friesland – Geisterstunde"
Friesland - Geisterstunde