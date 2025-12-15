Home News TV-News

"Wie zerrissen ist Deutschland?": Die Reportage mit Jessy Wellmer

"Wie zerrissen ist Deutschland?"

Gespaltene Gesellschaft: Wird die Stimmung im Land konservativer?

15.12.2025, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Jessy Wellmer beleuchtet in ihrer neuen ARD-Reportage, wie tief Deutschland gespalten ist und ob konservative Ansichten an Boden gewinnen. Ingo Zamperoni hinterfragt in "Die 100" die Beweggründe von 100 Menschen zu kontroversen Themen.
Wie zerrissen ist Deutschland?
Jessy Wellmer fragt in ihrer neuen Reportage nach der allgegenwärtigen Spaltung der deutschen Gesellschaft.  Fotoquelle: ARD/rbb/beckground TV
Wie zerrissen ist Deutschland?
Jessy Wellmer fragt für ihren Film bei Prominenten und normalen Bürgerinnen und Bürgern nach.  Fotoquelle: ARD/rbb/beckground TV
Wie zerrissen ist Deutschland?
Mit Werbeagentur-Chef Simon Usifo spricht Jessy Wellmer über die Tendenz viele Unternehmen, sich aus Diversity-Programmen zurückzuziehen.  Fotoquelle: ARD/rbb/beckground TV
Die 100
Ingo Zamperoni erforscht in seiner Sendung "Die 100" das, "was Deutschland bewegt".  Fotoquelle: ARD/NDR/WDR/Jennifer Fey

Wer derzeit den medialen Debatten und Umfragen folgt oder sich auf Social Media und im Privaten umhört, erhält den Eindruck, dass sich etwas verschiebt: Konservative Ansichten scheinen mehr Raum zu gewinnen, progressive Einstellungen dagegen ins Hintertreffen zu geraten. Diversitätsprogramme, Klimaschutz, gendersensible Sprache – was in den vergangenen Jahren den Zeitgeist traf, liegt heute anscheinend weniger im Trend. Eine Diagnose, der Jessy Wellmer in ihrer neuen ARD-Reportage zur Primetime nachgeht: "Wie zerrissen ist Deutschland?", fragt sich die "Tagesthemen"-Moderatorin mit Blick auf die oft diagnostizierte Spaltung und den aktuellen Wandel der Gesellschaft.

ARD
Wie zerrissen ist Deutschland?
Reportage • 15.12.2025 • 20:15 Uhr

Gemeinsam mit Regisseur Dominic Egizzi nähert sich Wellmer in dem 45-minütigen Film heiklen Fragen: Hat das Gefühl mancher Menschen, politisch bevormundet zu werden, nun zu einer Gegenbewegung geführt? Verändert sich die Gesellschaft gerade politisch, kulturell, moralisch? Was bedeutet es, wenn Firmen und Institutionen plötzlich nicht mehr auf Diversity setzen und die Öffentlich-Rechtlichen für angebliche Einseitigkeit in die Kritik geraten? Und wie weit ist Deutschland in Sachen Zerrissenheit von Trumps USA entfernt, wo selbst Familien nicht mehr miteinander reden? In Gesprächen mit betroffenen Prominenten, Politikern, Verantwortlichen und Bürgern unterschiedlichster Ansichten sowie anhand von Umfragen sucht Jessy Wellmer nach Antworten.

Kulturstaatsminister, Entertainer und Senioren

Zu Wort kommt dabei etwa Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der seit seinem Amtsantritt im Frühjahr schon öfter für Schlagzeilen sorgte. Jessy Wellmer befragt den 61-Jährigen zu seiner Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen viel diskutierten Ansichten und Entscheidungen zum Gendern. Was es in der soziokulturellen Realität bedeutet, wenn staatliche Fördermittel plötzlich wegfallen, erläutert die Leiterin eines Sozial- und Jugendzentrums im sächsischen Bautzen, wo die AfD als Partei mit den meisten Sitzen im Kreistag derartige Gelder streicht. Über kulturelle Eingriffe von anderer Seite berichtet indes eine Tanzgruppe für Senioren, denen kulturelle Aneignung vorgeworfen wurde.

Zur Sprache kommt in der Doku, die ab Freitag, 12. Dezember, bereits in der Mediathek zu sehen ist, auch der Umgang mit dem Thema Diversität. Mit dem Werbeagentur-Chef Simon Usifo spricht Wellmer über die Entscheidung vieler Unternehmen, sich aus entsprechenden Programmen zurückzuziehen und auch in Sachen Werbung weniger auf die in den letzten Jahren gehypte Vielfalt zu setzen. Wie sich derlei gesellschaftliche Stimmungswechsel im Alltag auf beispielsweise queere Menschen auswirken können, berichtet Moderator und Entertainer Riccardo Simonetti im Gespräch. "Der Streit um Werte, Meinung und Macht", so der Untertitel des Films, scheint jedenfalls schon jetzt weitreichende Folgen zu haben.

Ingo Zamperoni im Anschluss

"Was Deutschland bewegt" – das will im Anschluss auch Ingo Zamperoni wissen: In seiner Polit-Show "Die 100" empfängt der Moderator im Studio 100 Menschen, denen ein kontroverses politisches Thema präsentiert wird. Linda Zervakis und Ralph Caspers legen Argumente und Fakten zweier gegensätzlicher Positionen zur jeweiligen Streitfrage dar. Nach jedem Pro und Contra können sich die Leute im Studio positionieren und ihre Meinung ändern.

Währenddessen und danach sucht Zamperoni den Dialog mit den 100, indem er nachhakt, wie sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind. Was hat sie überzeugt? Was umgestimmt? Das Thema der Show wird den Teilnehmenden wie immer erst kurz vorher bekannt gegeben; in den letzten Ausgaben ging es unter anderem um Migration, Klimaschutz und die Wehrpflicht.

Wie zerrissen ist Deutschland? – Mo. 15.12. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

