"Danke für Nichts": Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund

Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund

14.12.2025, 13.36 Uhr
von Paula Oferath
Der Film "Danke für Nichts" erzählt die Geschichte von vier jungen Frauen, die in einer anarchischen Wohngemeinschaft leben. Regisseurin Stella Marie Markert verleiht dem Coming-of-Age-Film Tiefe und Humor.
"Danke für Nichts" erzählt die Geschichte von Victoria (Sonja Weißer, von links), Malou (Zoe Stein), Katharina (Lea Drinda) und Ricky (Safinaz Sattar). Gemeinsam leben sie in einer anarchischen Utopie.   Fotoquelle: ZDF und Lucia Jost
Katharina (Lea Drinda) entwickelte schon früh eine Faszination für den Tod.   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Victoria (Sonja Weißler) gilt als Inbegriff der Wohlstandsverwahrlosung   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Malou (Zoe Stein) spricht seit ihrer Kindheit nicht. Wie wird das Date mit Bela (Ludger Bökelmann) verlaufen?   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Ricky (Safinaz Sattar) droht eine Abschiebung.   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Gemeinsam mit ihrem Sozialbetreuer Ballack (Jan Bülow) hecken Ricky (Safinaz Sattar, von links) Victoria (Sonja Weißer) und Malou (Zoe Stein) einen Plan aus.   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Die vier Freundinnen Katharina (Lea Drinda, liegend), Victoria (Sonja Weißer, von links), Ricky (Safinaz Sattar) und Malou (Zoe Stein) leben gemeinsam in einer Wohngruppe.  Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan
Katharinas (Lea Drinda) Selbstmordversuch stellt das Leben der Wohngruppe völlig auf den Kopf.   Fotoquelle: ZDF und Edgar Fischnaller, Jonas Kolahdoozan

Junge Frauen, die versuchen, ihre Freundin ins Bett zu tragen. Man könnte meinen, sie hätte eine ausschweifende Partynacht hinter sich. Doch Katharina (Lea Drinda) wollte sich das Leben nehmen. Diejenigen, die sie retten, sind Victoria (Sonja Weißer), Malou (Zoe Stein) und Ricky (Safinaz Sattar). Sie wohnen gemeinsam in einer Wohngruppe. Der Coming-of-Age-Film "Danke für Nichts" erzählt die Geschichte dieser vier jungen Frauen, die mit aller Kraft gegen Eltern, Schule und Regeln aufbegehren. Sie suchen nach Freiheit, nach Sinn und nach sich selbst. Gemeinsam leben sie in einer anarchischen Utopie, die schon bald ins Wanken gerät. Dabei könnten die jungen Frauen kaum unterschiedlicher und schräger sein.

ZDF
Coming-of-Age • 16.12.2025 • 00:25 Uhr

Unter der Obhut ihres Sozialarbeiters Michael (Jan Bülow), den alle nur Ballack nennen, führen Katharina, Victoria, Malou und Ricky ein Leben ganz nach dem Motto "Leben und Leben lassen". Ballack schaut nur gelegentlich in der etwas heruntergekommenen Wohnung seiner Schützlinge vorbei. Wenn er auftaucht, dann stets ganz in Weiß (obwohl seine Weste wohl alles andere als weiß ist) mit einer Fluppe im Mundwinkel und ein paar Gramm Koks in der Tasche. Trotz aller Höhen und Tiefen haben die Mädchen bisher erstaunlich gut ohne Autorität überlebt. Doch Katharinas 18. Geburtstag rückt näher, und seit ihrer Kindheit steht für sie fest, dass sie diesen Tag nicht erleben will. Ihr Selbstmordversuch stellt das Leben in der Wohngruppe völlig auf den Kopf.

Die Figuren in „Danke für Nichts“: Vier Frauen zwischen Rebellion und Identität

Mit schwarzem Humor und einer gehörigen Portion Überzeichnung erzählt "Danke für Nichts" von Katharina, die schon früh eine morbide Faszination für den Tod entwickelte, von Ricky, die seit ihrer Kindheit auf sich allein gestellt ist und nun von Abschiebung bedroht wird, von Malou, die seit Jahren kein Wort mehr spricht, und von Victoria, die als Inbegriff der Wohlstandsverwahrlosung gilt. Jede von ihnen rebelliert auf ihre eigene Weise. Wie verschieden sie sind, zeigen nicht nur ihre Geschichten, sondern auch die Zimmer, die sie bewohnen. Während Ricky sich mit dem Nötigsten zufriedengibt, scheint das Zimmer von Victoria einem heruntergekommenen Palast zu ähneln.

"Danke für Nichts" gelingt es auf subtile Weise, die Herausforderungen des Erwachsenwerdens sichtbar zu machen. Der Film von Regisseurin Stella Marie Markert, die auch das Drehbuch schrieb, ist emotional, feinfühlig und eindringlich, ohne je den Blick für seine Figuren zu verlieren. Trotz der Vielzahl an Problemen wirkt er nie überladen. Der Humor dient immer wieder als Ventil – ein Mittel, um jenen unbequemen Wahrheiten zu begegnen, denen man sich im echten Leben nur ungern stellt.



Start in der ZDF-Mediathek: Ab wann „Danke für Nichts“ online verfügbar ist

Entstanden ist der Film in Zusammenarbeit mit "Das kleine Fernsehspiel". Die Filmemacherin erklärt in einem Statement: "Danke für Nichts' ist kein Film, der mit der Erwachsenen-Welt abrechnen soll. (Ok, das war gelogen, ein bisschen abrechnen tut er schon. Immerhin heißt er 'Danke für Nichts'). Es ist ein Film, der aus den Figuren heraus entstanden ist – aus dem Gefühl, als junger Mensch weder ernst genommen noch angehört zu werden." Für Stella Markert geht es im Kern um Freundschaft, doch auf einer tieferen Ebene "geht es um das radikale Konzept der Bedingungslosigkeit. Eine bedingungslose Liebe zwischen Freundinnen, die nicht unterschiedlicher sein könnten, aber sich gerade dafür respektieren und schätzen", so die Filmemacherin. "Eine Bedingungslosigkeit, die ich erfahren darf und die ich jedem wünsche."

"Danke für Nichts" feierte beim "Filmfest München" Premiere und wurde dort in sieben Kategorien für den "Förderpreis Neues Deutsches Kino" nominiert. Bei der Filmkunstmesse Leipzig erhielt er den Preis der Jugendjury und wurde beim Nachwuchspreis "First Steps Award" mit dem Big Audience Award ausgezeichnet. Ab Freitag, 12. Dezember, ist der Film in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Danke für Nichts – Mo. 15.12. – ZDF: 00.25 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

