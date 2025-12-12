Home News TV-News

Überraschendes Aus: ZDF setzt Krimi ab!

Programmänderung

Überraschendes Aus: ZDF setzt Krimi ab!

12.12.2025, 10.34 Uhr
von Gianluca Reucher
Das ZDF hat es bestätigt: Eine beliebte Krimireihe wird trotz guter Einschaltquoten abgesetzt.
Mordsschwestern
Für die "Mordsschwestern" geht es im ZDF nicht mehr weiter.

Die Krimi-Serie "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" wird nach nur drei Staffeln trotz guter Einschaltquoten abgesetzt. Das hat das ZDF nun bestätigt.

Das ZDF zieht überraschend die Reißleine: Über fünf Millionen Zuschauer schauten nach Angaben des Senders die dritte Staffel von "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" – doch mehr als die bisherigen 14 Folgen werden wohl nicht mehr hinzukommen.

Zuletzt wurde die Krimi-Serie vor einem Jahr ausgestrahlt. Nun erklärte das ZDF gegenüber dem Portal "Digitalfernsehen", dass "Mordsschwestern" nicht weiter fortgesetzt werden wird. Einen Grund nannte der Sender nicht. Wahrscheinlich ist allerdings, dass die Maßnahme Teil der strategischen Neuausrichtung ist, bei der das ZDF ein jüngeres Publikum erreichen möchte. Hierfür müssen teils auch erfolgreiche Serien weichen, um vor allem im Streamingbereich neues Budget zu schaffen. So traf es zuletzt erst die langjährige Krimi-Reihe "Letzte Spur Berlin" – ebenfalls trotz starker Einschaltquoten.

Nachfolger von "Mordsschwestern" am Freitagabend steht bereits fest

In "Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache" geht es um die Schwestern Viktoria und Felicitas, gespielt von Lena Dörrie und Caroline Hanke, die beruflich ein starkes Ermittlerinnen-Duo bilden, obwohl sie sich privat nicht sonderlich gut verstehen. In der dritten Staffel war mit Veronica Ferres in der Rolle einer Fallanalytikerin noch ein prominenter Neuzugang dazugestoßen.

Nach den drei Staffeln ist jetzt Schluss. Der freiwerdende Platz am Freitagabend wurde unterdessen schon vergeben: Künftig strahlt das ZDF hier die von Bavaria Fiction produzierte Serie "Obersee" aus. Sie erzählt die Geschichte zweier gegensätzlicher Ermittlerinnen, verkörpert von Franziska Weisz und Maria Wördemann. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2025 statt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

