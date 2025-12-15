Home News TV-News

Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft

"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"

Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft

15.12.2025, 07.30 Uhr
von Elisa Eberle
Eine sechsteilige Dokumentation der ARD beleuchtet die bedeutendsten Ereignisse aus 70 Jahren Regentschaft von Queen Elizabeth II., darunter Skandale, Krisen und der Wandel des britischen Königshauses.
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Mit ihren 96 Jahren war Queen Elizabeth II. die älteste Monarchin der Welt. Ihr Platin-Jubiläum im Juni 2022 feierte sie sogar als dienstälteste britische Monarchin aller Zeiten, ehe sie drei Monate später verstarb.  Fotoquelle: 2020 Ben Stansall - WPA Pool / Getty Images
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Nach der Hochzeit mit Prinz Philip 1947 begann für Prinzessin Elizabeth eine unbeschwerte Zeit, die nach dem Tod ihres Vaters ein jähes Ende fand.  Fotoquelle: 2020 Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Die Ehe von Prinz Charles und Diana stand unter keinem guten Stern. Nach dem überraschenden Tod der jungen Mutter stürzte das Königshaus in eine schwere Krise.  Fotoquelle: 2004 Getty Images / Patrick Riviere
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Anfang 2020 entschieden sich Prinz Harry (dritter von links) und seine Frau Meghan (zweite von links) zum Rückzug aus der königlichen Familie. Für die Queen (links), Thronfolger Prinz William und dessen Frau Kate folgte eine schwierige Phase.   Fotoquelle: 2018 Paul Grover - WPA Pool / Getty Images
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Separiert von den anderen Trauergästen nahm die Queen 2021 an der Beerdigung ihres Ehemanns teil. Das Bild der gebrechlich wirkenden Frau ging inmitten der Corona-Pandemie um die Welt.  Fotoquelle: 2021 Jonathan Brady - WPA Pool / Getty Images

Sie war eine Instanz der britischen Gesellschaft und eine Ikone auf der Bühne der Weltpolitik: 70 Jahren saß die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth II. auf dem britischen Thron. Damit übertraf sie sogar Queen Victoria (1819-1901), die mehr als 63 Jahre regierte. Anlässlich des Platin-Jubiläums ihrer Krönung im Juni 2022 blickte die ARD in einer umfangreichen Dokumentation auf die wichtigsten Stationen aus 70 Jahren Regentschaft von Queen Elizabeth II. zurück: "Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin" heißt die sechsteilige Serie von Claire Walding, die das Erste nun an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils in Doppelfolgen ab 16.15 Uhr wiederholt.

ARD
Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin
Dokumentation • 15.12.2025 • 16:15 Uhr

Alles beginnt im Mai 1945, als Großbritannien das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert. Die damals 19-jährige Prinzessin Elizabeth sehen die Menschen als PosterGirl und Hoffnungsträgerin in einem. Ihre Hochzeit mit dem fünf Jahre älteren Prinz Philip gleicht einem Märchen. Doch nach dem Tod von König George VI. 1952 wird das Leben des jungen Paares jäh ein anderes: Elizabeth besteigt den britischen Thron.

Von Diana bis Megxit: Das bewegte Leben der Queen im Rückblick

In den folgenden Jahrzehnten müssen die Windsors einige Skandale ertragen: Die scheinbare Märchenhochzeit von Prinz Charles und Diana mündet in einen Rosenkrieg, bis der tödliche Unfall Dianas das Land in eine tiefe Krise stürzt. In den späten 2010-ern halten Brexit, Megxit und der Skandal um Prinz Andrew die Fans der Royals und natürlich die Medien weltweit in Atem. All diese Meilensteine werden in der Serie rekapituliert. Am Ende steht schließlich der Tod von Prinz Philip 2021 und die Frage nach der Zukunft des Commonwealth ohne die Queen.

Derzeit beliebt:
>>„Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern“: Handlung & Besetzung
>>„Was macht uns glücklich?“: Die ARD reist ins glücklichste Land der Welt
>>"Wie zerrissen ist Deutschland?": Die Reportage mit Jessy Wellmer
>>Würstchen, Wombat und Co.: Das sind die Spitznamen der Royals

"Die 70-jährige Regentschaft der Queen gleicht einem modernen Shakespeare-Drama", bilanziert der federführende SWR-Redakteur Mark Willock: "Es geht um Macht und Medien, öffentliche Pflichten und private Eskapaden, Glanz und Elend des Hauses Windsor." Er fährt fort: "Durch die Fokussierung auf sechs entscheidende Phasen im Leben der Queen zeigen wir, wie sie die schwierige Gratwanderung zwischen Kontinuität und Wandel gemeistert hat, die Institution der Monarchie durch alle Höhen und Tiefen gelenkt hat und dabei ihrem Versprechen, ein Leben lang ihrem Volk zu dienen, treu geblieben ist."



Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin – Mo. 15.12. – ARD: 16.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

44 Termine! Helene Fischers große Stadiontour 2026 im Überblick
Schlagerqueen zurück im TV
Klein gegen Groß
Hilflos im Hebelift
"Tatort: Der Elektriker"
Tatort: Der Elektriker
Ein Star, der Rätsel aufgibt
"Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung"
Nicolas Cage: Action, Absturz, Auferstehung
Eine rigorose Naturschützerin
"Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas"
Dian Fossey: Ihr Leben für die Gorillas
Helene Fischers erster Show-Auftritt nach der Babypause
"Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell"
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell
Havana Joy: "Die Unterdrückung findet heute sehr viel subtiler statt"
Vergessene Musikerinnen
"Mozart/Mozart"
Wenn statt Schneeflocken die Fetzen fliegen
"Weihnachtsüberraschungen"
Weihnachtsüberraschungen
"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball
Festliches TV-Highlight
Die Beatrice Egli Show
Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo
Quotenkrise
"Die Stefan Raab Show"
"Enttäuschungen gehören nun mal zu meinem Beruf": Morgane Ferru über das Leben als Schauspielerin
Morgane Ferrus Weihnachten
Morgane Ferru im Interview
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumachers
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Joko Winterscheidt privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Unternehmer & Familienvater
Joko Winterscheidt
Klaas Heufer-Umlauf privat: Familie, Vermögen – und ein Leben fernab des Glamours
Entertainer, Multi-Talent & zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Erwachsenwerden ohne Regeln: Vier junge Frauen zwischen Rebellion und Abgrund
"Danke für Nichts"
Danke für Nichts
Judith Rakers berichtet von peinlichem Zahnarzt-Erlebnis: "Es war mir so unangenehm!"
Peinliche Anekdote
Judith Rakers
Kommet zuhauf, die Halle macht auf!
"Eine fast perfekte Bescherung"
Eine fast perfekte Bescherung
Geheimnisse von Venedig enthüllt: Terra X History auf Spurensuche
"Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte"
Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte
Emily verlässt Paris: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Dezember-Highlights
"Emily In Paris", Staffel fünf
„Bares für Rares“: Diese Fälschungen flogen live im TV auf
Entlarvte Fälschungen
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Roland Kaiser privat: Das macht der Schlagerstar mit seinem Vermögen
Millionenvermögen enthüllt
Roland Kaiser lachend.
Hollywood-Regisseur schuldig: Nach Netflix-Millionen-Betrug drohen 90 Jahre Haft
Hollywood-Skandal
Carl Rinsch
Felix von Jascheroff hat geheiratet – doch eine Sache macht ihn unglücklich
Heimliche Hochzeit
Felix von Jascheroff
Heute läuft im Free-TV der Film, mit dem ein Star-Regisseur sein Vietnam-Trauma verarbeitete
Vietnamdrama-Klassiker
Platoon
Er hätte James Bond werden können – doch mit 100 Jahren bereut Dick van Dyke (fast) nichts
Hollywood-Ikone
Dick van Dyke
Das machen die "Starship Troopers"-Stars heute
Kultfilmkarrieren
Starship Troopers
"Die Inkarnation des Bösen": "Grip"-Moderator nennt seinen Favoriten unter allen getesteten Autos
PS-starke Jubiläumsshow
Grip - Das Motormagazin
Wer hat den Dorfarzt "abgemurkst"?
"Friesland – Geisterstunde"
Friesland - Geisterstunde
Google-Rückblick 2025: Die Deutschen googelten nach Haftbefehl am häufigsten
Die Such-Trends
Das Google-Logo
15 Jahre „Die Geissens“: Jetzt sprechen sie über die Schattenseiten des Erfolges
Fluch und Segen
Carmen und Robert Geiss mit kritischem Blick.
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
Neue Heimkino-Highlights
"Afterburn"