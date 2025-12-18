Home News Star-News

Neues Kapitel mit 67 Jahren: Birgit Schrowange wagt Veränderung

Sie blättert ihr Leben um

Neues Kapitel mit 67 Jahren: Birgit Schrowange wagt Veränderung

18.12.2025, 11.31 Uhr
von Pamela Haridi
Birgit Schrowange wagt mit 67 Jahren den Umzug nach München. Gemeinsam mit Frank Spothelfer beginnt sie ein neues Kapitel ihres Lebens.
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Birgit Schrowange wagt einen großen Schritt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann

Nicht wenige Menschen legen besonderen Wert darauf, dass im Alter alles so bleibt, wie man es gewohnt ist. Vertraute Wege, bekannte Gesichter und liebgewonnene Rituale. Zu diesen Menschen gehört Birgit Schrowange offenkundig nicht. Die ehemalige TV-Moderatorin schlug mit 67 Jahren ein neues Kapitel auf und beweist damit, dass Veränderung keine Frage des Alters ist, sondern der Geisteshaltung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Frank Spothelfer (59) zog sie nun nach München. Ein Schritt, der Mut erforderte, Neugier weckte und für Schrowange vor allem eines bedeutete: Bewegung - im Kopf, im Herzen und in ihrem gesamten Leben.

Der Umzug, der eigentlich nicht Birgit Schrowanges Idee war

Birgit Schrowange schildert die Hintergründe erfrischend ehrlich: Der Neuanfang in München wäre nicht ihr eigener Wunsch gewesen, sondern der ihres Mannes. Frank Spothelfer hätte in der bayerischen Landeshauptstadt studiert und zu ihr eine enge emotionale Bindung aufgebaut. Schrowange hingegen hätte kaum eine Beziehung zu München. „Ich hatte gar keine richtige Verbindung zu dieser Stadt“, gab sie offen zu. Sie wäre oft beruflich dort gewesen, hätte Veranstaltungen besucht, sowie München schön und sauber wahrgenommen. Aber Heimat? Das wäre für sie lange Köln gewesen. Doch Liebe bedeutet manchmal, sich auf Neues einzulassen.

Zwischen Köln, München und Mallorca

Ganz losgelassen hat Birgit Schrowange ihre alte Heimat jedoch nicht. „Mit einem Bein lebe ich noch in Köln“, verriet sie. Der Umzug sei immer noch ein Prozess und kein harter Schnitt. Zukünftig werde das Paar zwischen München und Mallorca, wo sie ebenfalls eine Wohnung besäßen, pendeln. Ihr Lebensmodell priorisiert Freiheit vor Verpflichtung. Keine Fixierung auf einen einzigen Wohnsitz, sondern die Option, sich an mehreren Orten wohlzufühlen. Birgit Schrowange genießt diesen Luxus nach vielen Jahrzehnten im Berufsleben ganz bewusst.

Derzeit beliebt:
>>Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten
>>Lawine, Bruderzwist, Teenager-Tragödie: So dramatisch ist das Staffelfinale von "Die Bergretter"
>>"Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!": Alle Infos zur Comedy-Übertragung
>>Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus

Warum München plötzlich Sinn ergibt

Je länger sich Schrowange in München aufhalte, desto mehr entdecke sie die Vorzüge ihrer neuen Wahlheimat. Die Nähe zu Italien, die Berge, der hohe Freizeitwert. All dies empfinde sie inzwischen als einen echten Gewinn. Hinzu kämen Kultur, Theater, Museen, Konzerte und kleine Läden, die sie bereits für sich entdeckt habe. Auch menschlich zeigte sie sich positiv überrascht: Vor dem berühmten „grantigen“ Ton habe man sie zwar gewarnt, selbst erlebt habe sie diesen bisher aber noch nicht – ganz im Gegenteil: Birgit Schrowange beschrieb die Münchener als außerordentlich freundlich.



Zwei freie Menschen mit viel freier Zeit

Ein wichtiger Faktor für diesen Neuanfang ist die Freiheit der beiden. Auch Frank Spothelfer hat aufgehört zu arbeiten. Kein Termindruck, keine Verpflichtungen, kein beruflicher Taktgeber mehr. „Wir haben beide sehr viel und lange gearbeitet“, sagte Schrowange. Jetzt genieße sie das Privileg, nur noch das zu tun, was ihr wirklich Freude bereite. Dies erfordere vor allem, konsequent „Nein“ zu sagen, wenn ihr etwas zu viel würde.

Kein TV-Comeback und kein Bedauern

Eine Frage taucht immer wieder auf: Kommt Birgit Schrowange noch einmal ins Fernsehen zurück? Ihre klare und endgültige Antwort: Nein. Sie stand über 40 Jahre vor der Kamera, zunächst beim WDR, später arbeitete sie beim ZDF, verkörperte jahrzehntelang eines der bekanntesten Gesichter bei RTL und probierte zuletzt noch einmal Neues aus. All diese Stationen waren ein schönes, inzwischen aber abgeschlossenes Kapitel ihres beruflichen Werdegangs. Was bleibt, sind gelegentliche Podcast-Auftritte, Talkshow-Gastauftritte und Vorträge zu ihrem Herzensthema „finanzielle Intelligenz“. Dieses möchte sie insbesondere jungen Menschen nahebringen.

Bekannt, aber gelassen

Birgit Schrowange wird auch ohne tägliche TV-Präsenz erkannt. Selfies, interessante Gespräche und freundliche Begegnungen gehören weiterhin zu ihrem Alltag, selbst wenn sie dick eingemummelt über den Weihnachtsmarkt flaniert. Das Bedürfnis, sich hinter Anonymität zu verstecken, hat sie nie entwickelt. Keine Perücke, keine übergroße Sonnenbrille. Stattdessen schützt sie ein „Geradeaus-Blick“, wenn es ihr einmal zu viel wird. Sie freut sich größtenteils aufrichtig darüber, nicht vergessen worden zu sein.

Ein Leben mit Haltung – auch abseits der Kamera

Birgit Schrowange hat sich nie gescheut, Haltung zu zeigen. Sei es zum Thema des frühen Ergrauens, sexueller Belästigung oder gesellschaftlicher Verantwortung. Sie sprach aus, worüber andere schweigen. Auch heute noch nutzt sie ihre Popularität, um sich beispielsweise für die LGBTQI-Community oder soziale Projekte einzusetzen. Beim Besuch des „Pink Christmas“ in München zeigte sie einmal mehr, dass ihr Abschied vom Fernsehen nicht mit dem Rückzug aus der Öffentlichkeit gleichzusetzen ist.

„Wir fühlen uns wie zwei Studenten“

Dies ist möglicherweise derjenige Satz, der ihren Neuanfang am passendsten beschreibt. Birgit Schrowange sagte, sie und ihr Mann fühlten sich wie zwei Studenten, die noch einmal neu beginnen. Neugierig, offen, agil - unabhängig davon, welches Geburtsdatum im Pass stehe. „Das belebt ungemein und hält jung“, schwärmte sie. Nicht, weil man dadurch jünger werde, sondern weil man lebendig bleibe.

Veränderung kennt kein Alter

Mit ihrem Umzug nach München hat Birgit Schrowange bewiesen, dass man mit 67 Jahren nicht verwaltet werden muss, sondern das Leben aktiv gestalten kann – was Loslassen statt Festhalten und nicht Stehenbleiben, sondern Weitergehen beinhaltet. Der Beginn dieses neuen Lebensabschnitts war für sie kein Neubeginn aus Unzufriedenheit. Die Lust am Leben motivierte sie, neue Wege zu gehen. Vielleicht das schönste Statement, dass sie im perfekt dazu passenden Alter setzen konnte.

Das könnte dich auch interessieren

Entlarvung der hippen Missionare: Gefährliche Botschaften hinter der Fassade
"ARD Story: Die hippen Missionare – mit Jesus gegen die Freiheit?"
ARD Story: Die hippen Missionare - mit Jesus gegen die Freiheit?
Roadmovie mit Elmar Wepper: Poetisches Drama über einen Neuanfang
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
"Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon"
Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Mutiger Appell
Palina Rojinski
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser
„Tatort“-Star Richy Müller: Das ist die Frau an seiner Seite
Große Liebe
Richy Müller und seine Frau Christl Stumhofer.
Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Erkennst du sie wieder? So sah Andrea Kiewel in den 90ern aus!
Krasse Veränderung
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show "Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
42 Kilo weg! Martina Reuter feiert Bodybuilding-Debüt mit Stolz
SAT.1-Moderatorin
Martina Reuter
"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung
Satire-Ehrung
Bayerischer Kabarettpreis 2025
Konkurrenz für Florian Silbereisen? Seine Familienmitglieder machen Musik
Gleich zwei Talente
Florian Silbereisen auf der Bühne.
Was wurde aus "Das Wunder von Manhattan"-Darstellerin Mara Wilson?
Der Weg von Mara Wilson
Mara Wilson
"Der Club der singenden Metzger": Alle Infos zur Romanverfilmung in der ARD
Der Club der singenden Metzger
Der Club der singenden Metzger
Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
Wilde Frisuren & ohne Bart
Sebastian Ströbel lächelt.
Dieses Gala-Selfie von Simone & Sophia Thomalla spaltet das Netz
Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm
Familiengeister
Weihnachtstöchter
"Die Jahreszeiten": Kritik zum französischen Drama bei ARTE
Vierteiler
Die Jahreszeiten
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht
Rückschau
Dieter Nuhr
"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
Krisen-Aus?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Simone Thomalla verrät: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben.“
Familie-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".
Heimlicher Partner? Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Sie verrät's
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
„Tatort“ Münster: So geht's mit dem Kult-Duo Thiel und Boerne weiter
Beliebter Krimi
Die Schauspieler Jan Josef Liefers (l, Prof. Karl-Friedrich Boerne) und Axel Prahl (als Kommissar Thiel)
ARD-Serie "Mozart/Mozart" fällt bei Zuschauern durch: "Was für eine Zumutung!"
Moderne Mozart-Erzählung
"Mozart/Mozart"
Ab nach Italien: Neue Staffel "Emily in Paris"
Italienische Abenteuer
Emily in Paris
Deutsches Drama auf Oscar-Kurs: Wird "In die Sonne schauen" gewinnen?
Oscar-Hoffnung
In die Sonne schauen
Rob Reiner und Ehefrau Michele Singer tot: Anklage gegen Sohn eingereicht
Tragischer Doppelmord
Rob Reiner und seine Ehefrau Michele Singer
So vergraulte Boris Becker den Tennis-Trainer seiner Frau: "Bekannt, dass ich sehr streng bin"
Becker als Familiencoach
Boris Becker bei "3nach9"
Australiens Social-Media-Verbot für Kinder: Bill und Tom Kaulitz äußern sich
Was meinen sie?
Tom und Bill Kaulitz