"Bayerischer Kabarettpreis 2025": Alle Infos zur großen Preisverleihung

Satire-Ehrung

30.10.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Der Bayerische Kabarettpreis 2025 würdigt herausragende Satire-Künstler in einer stilvollen Gala. Geehrt werden unter anderem Georg Ringsgwandl, Claus von Wagner und eine Newcomerin.
Dürfen sich über eine Ehrung im BR-Programm freuen, von links: Lara Ermer, Claus von Wagner, Toxische Pommes und Georg Ringsgwandl.  Fotoquelle: BR/Marvin Ruppert/Mena Zoo/Muhassad Al-Ani/Christian Kaufmann/Montage: Jürgen Endriss

Es ist der Abend, an dem auch Freches und gelegentlich Medienkritisches einen stilvollen Rahmen bekommen: Der "Bayerische Kabarettpreis 2025" ist dabei nicht nur eine Gala mit Preisverleihung, sondern eben auch ein prall gefülltes Schaufenster für die Humorschaffenden. Als Moderator führt der Kabarettist Martin Frank durch den Abend, für musikalische Unterhaltung sorgen die Desperate Brasswives.

Bayerischer Kabarettpreis 2025
Show • 30.10.2025 • 21:00 Uhr

Ausgezeichnet wird diesmal Claus von Wagner ("Die Anstalt") mit dem Hauptpreis, der Ehrenpreis geht an den verdienten Musikkabarettisten Georg Ringsgwandl. Als Senkrechtstarterin geehrt wird die gebürtige Fürtherin Lara Ermer. Und in der sogenannten "Creator"-Kategorie wird eine Wienerin gewürdigt, die mit pointierten Netz-Videos unter dem originellen Pseudonym "Toxische Pommes" auf sich aufmerksam machte.

Warum Satire das demokratische Miteinander stabilisiert

"Kabarett ist große Kunst, weil häufig schlicht genial. Und Kabarett ist Kultur, weil nur in einer freien Gesellschaft möglich: Es bringt die Menschen zusammen, setzt sich mit den Fragen der Zeit auseinander, zeigt nicht nur mit dem Finger darauf, sondern bringt uns auch selbst zum Nachdenken", sagt Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur zur Preisverleihung, die in Zeiten einer angespannten Weltlage samt Gegenwind für Satire-Schaffende wichtig ist.

"Deshalb ist auch der Bayerische Rundfunk als Kulturinstitution selbstverständlich Verleiher des Bayerischen Kabarettpreises. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 zeigen einmal mehr, wie vielfältig die Szene aufgestellt ist und wie sehr diese Vielfalt das Kulturleben in Bayern bereichert: von den jungen Nachwuchs-Künstlerinnen bis zu etablierten Bühnenstars wie Georg Ringsgwandl und Claus von Wagner", formuliert Wilhelm.

Bayerischer Kabarettpreis 2025 – Do. 30.10. – BR: 21.00 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

