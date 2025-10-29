"besseresser: Klägliche Kühlprodukte": Die Doku-Reihe mit Sebastian Lege

Matjessalat, Fertig-Wraps oder vorgegarte Spareribs: Es gibt kaum eine vermeintliche Leckerei, die nicht in konfektionierter Form vorbereitet verkauft wird. In der ZDF-Dokumentation "besseresser: Klägliche Kühlprodukte" nimmt Food-Experte Sebastian Lege diesmal Fertigprodukte unter die Lupe.

Die meisten von ihnen werben mit frischem Genuss aus dem Kühlregal. Doch es lohnt sich das genaue Hinsehen: Die Liste der Zusatzstoffe und Konservierungsmittel ist lang. Und oft sind die Zutaten zudem die gerade noch billigstmöglichen, um einen markttauglichen Preis zu rechtfertigen. Der Lebensmittel-Analytiker macht im Lege-Labor die Probe aufs Exempel.

Grill-Aroma ohne Stress, aber auch ohne Authentizität In der Sendung werden exemplarisch vier Produkte geprüft – teilweise auch mit Einblicken in die Fertigung vor Ort. Unter Beobachtung steht unter anderem ein Matjessalat aus dem Kühlregal, eine norddeutsche Delikatesse, die jedoch oft unter hohem Chemie-Einsatz haltbar gemacht werden muss.

Darüber hinaus geht es um fertig gefüllte Wraps sowie den Klassiker Spareribs, der oft so verkauft wird, dass Fleischfreunde angeblich möglichst wenig Aufwand in der Zubereitung haben – auf Kosten des authentischen Grill-Erlebnisses. Abgerundet wird der Streifzug durch Supermärkte und Discounter mit einem Blick auf das Joghurt-Getränk Ayran, das immer öfter mit Fruchtgeschmack angeboten wird.

