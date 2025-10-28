Home News TV-News

"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?

Romantisches Drama

"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?

28.10.2025, 08.40 Uhr
von Elisa Eberle
In "Inga Lindström: Herz über Kopf" kämpft die Tierärztin Nora Eklund um ihre berufliche und persönliche Zukunft. Vom Schicksal geprüft, muss sie sich entscheiden, ob sie an die Liebe glaubt.
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Nora (Zoe Moore) und Samu (Félix Herzog) kommen sich Jahre nach ihrer unschönen Trennung wieder näher.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Alma (Michaela May, links) möchte ihrer Enkelin Nora (Zoe Moore) gerne helfen.  Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Binta (Nayla Brehmer) und Samu (Félix Herzog) sind ein eingespieltes Team.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Binta (Nayla Brehmer, links) und Nora (Zoe Moore) bauen schnell eine Beziehung zueinander auf.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
Nora (Zoe Moore) hofft von Ole (Jochen Matschke) mehr über den mysteriösen Fremden herauszufinden, der einst seine Segelschule besuchte.   Fotoquelle: ZDF/Ralf Wilschewski

Tierärztin Nora Eklund (Zoe Moore) lebt für ihre Patienten – manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr. Im neuen ZDF-„Herzkino“-Film Inga Lindström: Herz über Kopf (Regie: Oliver Dieckmann, Drehbuch mit Aline Ruiz Fernandez) bringt sie genau das in Schwierigkeiten: Weil sie eigenmächtig ein verletztes Wildkaninchen versorgt, verliert sie ihren Job bei Chef Thore (Andreas Elsholz).

ZDF
Inga Lindström: Herz über Kopf
Liebesfilm • 26.10.2025 • 20:15 Uhr

Aus der Bahn geworfen, sucht Nora Zuflucht bei ihrer Großmutter Alma (Michaela May). Die ermutigt sie, endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das nötige Startkapital könnte der Verkauf von Almas altem Küstenhaus in Schweden liefern – doch mit dieser Entscheidung sind große Gefühle verbunden.

Darum geht's im ZDF-Krimi "Inga Lindström: Herz über Kopf"

Zuvor muss die in die Jahre gekommene Immobilie aber noch etwas ausgehübscht werden. Nora will diese Aufgabe in Eigenregie übernehmen. Vor Ort begegnet sie nicht nur dem charmanten Skipper Ole (Jochen Matschke), sondern auch ihrer alten Jugendliebe: Samu (Félix Herzog) hatte sie einst Hals über Kopf verlassen, um nach Spanien zu gehen. Nun kümmert er sich rührend um seine Nichte Binta (Nayla Brehmer). Deren Mutter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als Binta droht, in eine Pflegefamilie gesteckt zu werden, beschließt Nora dem verzeifelten Samu zu helfen: Gemeinsam wollen sie Bintas leiblichen Vater ausfindig machen: gesucht wird ein unbekannter Mann mit einem Drachentattoo ...

Derzeit beliebt:
>>"Die Nacht der Schande – Novemberpogrome 1938": Die Rekonstruktion auf ARTE
>>Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
>>Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
>>Tragischer Grund: Darum verlässt Marco Girnth "Soko Leipzig"

Es dauert nicht lange, bis dem Publikum von "Inga Lindström: Herz über Kopf" dämmert, um wen es sich bei dem mysteriösen Fremden handeln könnte. Dennoch überzeugt der Film wie zuvor viele "Inga Lindström"-Filme mit sympathischen Figuren und der traumhaft-sommerlichen Landschaft der schwedischen Schären.

In der ZDFmediathek steht "Inga Lindström: Herz über Kopf" bereits am Sonntag, 18. Oktober, zum Abruf bereit.

"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Seit über 40 Jahren begeistert "Das Traumschiff" – und 2025 erwarten uns noch zwei weitere Episoden: Das wissen wir über die Filme.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!**Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Die Bergretter”: Hier wurde die 17. Staffel gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Entdecke das Geheimnis hinter dem perfekten Chili mit Sebastian Lege
"Lege kommt auf den Geschmack"
Lege kommt auf den Geschmack
Mysteriöser Mord am Bodensee: Was steckt hinter dem Wunschbaum?
"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum"
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
Neuer Tiefstand
Die Stefan Raab Show
12 Jahre im Wald: Marc's beeindruckende Reise
"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald"
Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald
Ein starkes Team wird 100: Nostalgie, Krimi und Berliner Schnauze
"Ein starkes Team – Für immer jung"
Ein starkes Team - Für immer jung
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "Ich wurde stiller, klarer – und sehr, sehr dankbar"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL
Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"
Erste Folge 2026
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Aktionismus
Anna Werner Friedmann
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!
Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
Chris Norman wird 75: Was macht der Smokie-Sänger heute?
Musikalische Legende
Chris Norman
Abo nicht nötig: Dieser Streamer überträgt die Bambi-Verleihung 2025 kostenlos
Bambi-Verleihung
Bambi
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
Das sind Deutschlands dienstälteste TV-Ermittlerinnen und -Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Geiseldrama und Humor: Das ist der Krimi im Ersten
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht"
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Freddie Mercury und Co.: Glitzer, Glamour und Geschlechteridentitäten
"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz"
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb er sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Historischer Moment: König Charles im Vatikan
Historischer Staatsbesuch
König Charles III.
Marie Nasemann gegen Merz: Was Töchter wirklich fürchten
Instagram-Replik
Marie Nasemann
Friedrich Merz und das Stadtbild-Debakel: Was sagen die Deutschen?
Merz' Debatte
Friedrich Merz
Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Cyberkriminalität
Judith Rakers
Live-Krimi-Dinner: Diese Promis sind dabei!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Krimi-Dinner"
"Otto ist für viele eine Identifikationsfigur": Florian Martens über seine Rolle als Otto Garber
Kult-Rolle
Florian Martens
GZSZ-Comeback: Überraschendes Wiedersehen nach 25 Jahren!
Serien-Star
"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"