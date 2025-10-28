"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?

Tierärztin Nora Eklund (Zoe Moore) lebt für ihre Patienten – manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr. Im neuen ZDF-„Herzkino“-Film Inga Lindström: Herz über Kopf (Regie: Oliver Dieckmann, Drehbuch mit Aline Ruiz Fernandez) bringt sie genau das in Schwierigkeiten: Weil sie eigenmächtig ein verletztes Wildkaninchen versorgt, verliert sie ihren Job bei Chef Thore (Andreas Elsholz).

Inga Lindström: Herz über Kopf Liebesfilm • 26.10.2025 • 20:15 Uhr

Aus der Bahn geworfen, sucht Nora Zuflucht bei ihrer Großmutter Alma (Michaela May). Die ermutigt sie, endlich den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das nötige Startkapital könnte der Verkauf von Almas altem Küstenhaus in Schweden liefern – doch mit dieser Entscheidung sind große Gefühle verbunden.

Darum geht's im ZDF-Krimi "Inga Lindström: Herz über Kopf" Zuvor muss die in die Jahre gekommene Immobilie aber noch etwas ausgehübscht werden. Nora will diese Aufgabe in Eigenregie übernehmen. Vor Ort begegnet sie nicht nur dem charmanten Skipper Ole (Jochen Matschke), sondern auch ihrer alten Jugendliebe: Samu (Félix Herzog) hatte sie einst Hals über Kopf verlassen, um nach Spanien zu gehen. Nun kümmert er sich rührend um seine Nichte Binta (Nayla Brehmer). Deren Mutter ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Als Binta droht, in eine Pflegefamilie gesteckt zu werden, beschließt Nora dem verzeifelten Samu zu helfen: Gemeinsam wollen sie Bintas leiblichen Vater ausfindig machen: gesucht wird ein unbekannter Mann mit einem Drachentattoo ...

Es dauert nicht lange, bis dem Publikum von "Inga Lindström: Herz über Kopf" dämmert, um wen es sich bei dem mysteriösen Fremden handeln könnte. Dennoch überzeugt der Film wie zuvor viele "Inga Lindström"-Filme mit sympathischen Figuren und der traumhaft-sommerlichen Landschaft der schwedischen Schären.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!**Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.