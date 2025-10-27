Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“

Bereits seit 2014 gehört die Krimireihe „Nord bei Nordwest“ zum festen TV-Programm – und hat sich längst eine treue Fangemeinde erobert. Von Anfang an mit dabei: Schauspielerin Marleen Lohse, die in der Serie die Tierärztin Jule Christiansen verkörpert. Inzwischen wurde das Format vom ARD-Publikum sogar zur beliebtesten Kultserie gekürt. Doch hinter den Kulissen läuft nicht immer alles so glatt, wie es auf dem Bildschirm wirkt. In der Talkshow „Inas Nacht“ plauderte Lohse nun über ein Erlebnis am Set, das ihr noch lange in Erinnerung blieb – und für die 41-Jährige zu einer echten Belastungsprobe wurde.

Marleen Lohse versteht sich nicht mit dem Schimpansen Normalerweise hat es Marleen Lohse in ihrer Funktion als Tierärztin Jule Christiansen mit heimischen Tieren zu tun, in einer Episode aber sollte sie einen Schimpansen mit einer Wunde versorgen. Dabei wies die Trainerin des Tieres vorab explizit daraufhin, dass Lohse im Umgang mit dem Affen ganz unbesorgt agieren könne. Doch es kam alles anders als erwartet: als sie dem Schimpansen nur in die Augen gesehen habe, sei dieser völlig aus der Fassung geraten.

Auch das Anfassen sei eine echte Herausforderung gewesen: „Der war ja total unfreundlich“, entgegnete Moderatorin Ina Müller, die bereits in einige Details vorab involviert war. Für die 41-Jährige selbst war die Situation „richtig schlimm“. Eigentlich hätte Lohse den Affen in der Szene operieren sollen, doch auch das habe nicht funktioniert.

Marleen Lohse fällt auf Hinnerk Schönemanns Streiche rein Dann kommt Ina Müller auf Lohses Schauspielkollegen Hinnerk Schönemann zu sprechen, bei welchem die Moderatorin regelrecht ins Schwärmen gerät, obwohl dieser ihr beim letzten Besuch in der Sendung einen Streich gespielt habe. Das sei allerdings keine Seltenheit, wie Marleen Lohse entgegnet. Immer wieder falle sie auf die Scherze des 50-Jährigen bei den Dreharbeiten herein.

Als Beispiel nennt sie folgende Situation: einmal habe beim Dreh eine Frau am Set gestanden, woraufhin Hinnerk Schönemann zu Lohse gesagt habe, dass die Dame wohl schon den ganzen Tag am Set stehe, nur um ein Foto mit ihr zu ergattern. Daraufhin sei die Schauspielerin zu der Frau hingegangen, um ihr den Wunsch zu erfüllen. Doch zum Entsetzen der Jule Darstellerin kannte die Frau sie gar nicht und war ganz irritiert. „Das ist aber so gemein“ urteilt Ina Müller. Lohse selbst konnte das Ganze aber mit Humor nehmen und anschließend über die Situation lachen. Schließlich sei sie solche Aktionen von ihrem geschätzten Schauspielkollegen bereits gewohnt, wie sie mit einem Augenzwinkern hinzufügt.