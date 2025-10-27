Home News TV-News

"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum": Kritik zum Krimi mit Anna Werner Friedmann

"Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum"

Mysteriöser Mord am Bodensee: Was steckt hinter dem Wunschbaum?

27.10.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
In der neuen Episode der Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" trifft die frischgebackene Kriminalinspektorin Mara Eisler auf ihren ersten Mordfall. Eine Frauenleiche wird unter einem Wunschbaum gefunden, was mystische Ermittlungen nach sich zieht. Die neue Figurenkonstellation verspricht spannende Wendungen.
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) bekommt im 23. Film der Krimi-Reihe "Die Toten vom Bodensee" eine neue Kollegin. Doch die Zusammenarbeit mit Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) gestaltet sich anfangs schwierig.   Fotoquelle: ZDF/Manuel Riesterer
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) findet noch vor ihrem offiziellen Dienstantritt eine Leiche am Ufer des Bodensees.   Fotoquelle: ZDF/manuelpaul
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Ein eher seltenes Bild für die ZDF-Krimireihe "Die Toten vom Bodensee": Micha Oberländer (Matthias Koeberlin, links), Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) ermitteln diesmal hin und wieder bei Sonnenschein.   Fotoquelle: ZDF/Dario Fink
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Micha Oberländer (Matthias Koeberlin, links), Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) und Thomas Komlatschek (Hary Prinz) müssen sich als Team erst noch zusammenraufen.   Fotoquelle: ZDF/manuelpaul
"Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum"
Saskia Prixner (Miriam Stein) glaubt an die Kraft des Wunschbaums. Die Gärtnerin träumt auch regelmäßig von ihm.   Fotoquelle: ZDF/Lukas Gnaiger

An ihrem ersten Arbeitstag findet die neue Kriminalinspektorin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) eine tote Frau am Ufer des Bodensees: Die Leiche wurde unter dem regional bekannten Wunschbaum abgelegt. Für Eisler, Oberländer (Matthias Koeberlin) und Komlatschek (Hary Prinz) beginnen abermals Ermittlungen mit einer mystischen Note.

ZDF
Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum
Krimi • 27.10.2025 • 20:15 Uhr

Die Krimireihe "Die Toten vom Bodensee" ist seit ihrem Start im Jahr 2014 bekannt für ihre Auseinandersetzung mit lokalen Mythen und Legenden: In der Vergangenheit spielten Flüche und sagenumwobene Gestalten wie "Der Nachtalb" (2023) oder "Die Medusa" (2025) zentrale Rollen. "Der Wunschbaum" heißt der nun erstausgestrahlten 23. Film unter Regie von Michael Schneider (Buch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep).

Der vergleichsweise hoffnungsvolle Titel passt zur Ausgangssituation des zur Abwechslung auch mal bei Sonnenschein gedrehten Krimis, schließlich bekommen der chronisch überarbeitete Kriminalhauptkommissar Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) und sein Kollege Kriminalchefinspektor Thomas Komlatschek (Hary Prinz) nach dem Wegzug von Luisa Hoffmann (Alina Fritsch) endlich eine neue Kollegin: Kriminalinspektorin Mara Eisler (Anna Werner Friedmann) wird noch vor ihrem offiziellen Dienstantritt mit einem Mordfall konfrontiert. Beim Joggen entdeckt sie eine Frauenleiche unter dem regional bekannten Wunschbaum, der laut einer Sage Menschen ihre auf Zetteln hinterlassenen Wünsche erfüllt.

Derzeit beliebt:
>>„Tatort: Letzte Ernte“ – wie realistisch ist die Krebs-These?
>>Marvel-Knaller & Horror-Hits: Diese DVDs starten im Oktober
>>Quoten-Desaster für Stefan Raab – Horst Lichter triumphiert im ZDF
>>"Inga Lindström: Herz über Kopf": Kritik zur Romanze mit Zoe Moore

Im Mund der zunächst unbekannten Toten findet Rechtsmediziner Dr. Thomas Egger (Stefan Pohl) eine Blüte Blauen Eisenhut: "Das ist eine der giftigsten Pflanzen weltweit und die giftigste Europas", erklärt er: "Wurde früher gerne verwendet, um unliebsame Nebenbuhler aus dem Weg zu räumen." Allerdings starb die junge Frau nicht durch die orale Einnahme des Gifts, sondern sie wurde mit einer Injektion davon getötet.

So emotionslos ist die neue Kommissarin

Währenddessen versucht sich Oberländer seiner neuen Kollegin zu nähern. Doch Mara Eisler erweist sich als kaltschnäuziger als gedacht: Ein Junkie, so erklärt sie fast nebenbei, habe ihr bei einem Einsatz in den Kopf geschossen. Nach der Reha sei sie nun zwar wieder arbeitsfähig, sie hat aber offensichtlich ein Problem, menschliche Emotionen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.

Das zeigt sich nicht zuletzt beim Verhör des Lebensgefährten der Toten: Anton Jauer (Philip Birnstiel) hatte seine Freundin Rebecca Lienhardt am Vorabend vermisst gemeldet. Für Eisler zählt der sichtlich verzweifelte Mann sofort zu den Hauptverdächtigen, denn: "Alle fünf Minuten stirbt eine Frau durch ihren derzeitigen oder vergangenen Partner."

Wie ihr Lebensgefährte hatte auch Rebecca Lienhardt vor ihrem Tod in der Firma von Stefan Prixner (Julian Looman) gearbeitet. Den Traumjob hatte ihr Prixners Schwester Saskia (Miriam Stein) vermittelt, die wie Rebecca an die Macht des Wunschbaums glaubte. Als auch Saskia kurz nach dem Besuch der Polizei an einer Eisenhut-Vergiftung stirbt, spitzt sich die Lage zu ...

"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Anna Werner Friedmann ist die neue Kommissarin in der ZDF-Reihe "Die Toten vom Bodensee". Als Mara Eisler hinterlässt sie eindrucksvolle Spuren und setzt sich für mehr Gerechtigkeit im Schauspiel ein.
Aktionismus
Anna Werner Friedmann

Schauspielerin bekannt aus Kinderserie

Es sei vor allem die Unberechenbarkeit von Mara Eisler, sagt Anna Werner Friedmann, was sie als Schauspielerin an ihrer neuen Rolle gereizt habe: "Mara Eisler überrascht mich immer wieder. Ich lerne sie kennen, indem sie passiert, und das erlaubt mir, sie von Szene zu Szene, von Film zu Film neu zu entdecken. Dieser unkonventionelle Zugang der Figurenentwicklung ergab sich durch die Vorgeschichte Eislers und macht sie für mich ungeheuer aufregend."

Die 1992 in Wien geborene Schauspielerin kennen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer unter anderem aus der Kinderserie "Rudis Siebenstein". Auch hatte sie Nebenrollen in der BR-Serie "Servus Baby" (2021 bis 2022) und der Episode "Das Leben ist jetzt" der ZDF-Heimatfilmreihe "Lena Lorenz" (2024).

So geht's mit "Die Toten vom Bodensee" weiter

Die emotionslose Art von Mara Eisler macht es nicht nur den Kollegen sondern auch dem Fernsehpublikum zu Hause anfangs schwer, Sympathie zu der neuen Figur aufzubauen. Für den Krimi mit seinem zuletzt immer recht harmonischen Team verspricht die neue Figurenkonstellation aber eine spannende neue Note. Es bleibt spannend, wie sich die Dynamik im Team entwickeln wird. Drei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Schicksalsrad", "Im Schattenreich" und "Himmelskind" befinden sich bereits in der Entwicklung. Ausstrahlungstermine sind noch nicht bekannt. In der ZDFmediathek steht "Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum" bereits ab Montag, 20. Oktober, zum Abruf bereit.

Die Toten vom Bodensee – Der Wunschbaum – Mo. 27.10. – ZDF: 20.15 Uhr

Anna Werner Friedmann in "Die Toten vom Bodensee"
Eine neue Kollegin mischt das Revier am Bodensee auf. Mara Eisler löst ab sofort zusammen mit Oberländer und Komlatschek auch die mysteriösesten Fälle.
Bodensee-Krimi
Anna Werner Friedmann in einer Szene vom "Bodensee-Krimi"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte
12 Jahre im Wald: Marc's beeindruckende Reise
"Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald"
Terra Xplore: 12 Jahre allein im Wald
Das sind Deutschlands dienstälteste TV-Ermittlerinnen und -Ermittler
Langjährige Ermittler
Ein starkes Team
Ein starkes Team wird 100: Nostalgie, Krimi und Berliner Schnauze
"Ein starkes Team – Für immer jung"
Ein starkes Team - Für immer jung
Geiseldrama und Humor: Das ist der Krimi im Ersten
"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht"
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "Ich wurde stiller, klarer – und sehr, sehr dankbar"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
"Bares für Rares"-Gast "kann nicht glauben, was gerade passiert": Das war der Mega-Deal
Raritäten-Trend
Bares für Rares XXL
Traumschiff-Romanze? Kapitän Silbereisen und Kollegin "kommen sich näher"
Erste Folge 2026
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
"Es wird zu wenig aufgestanden": Anna Werner Friedmann kämpft gegen Machtmissbrauch
Aktionismus
Anna Werner Friedmann
"Otto ist für viele eine Identifikationsfigur": Florian Martens über seine Rolle als Otto Garber
Kult-Rolle
Florian Martens
Patricia Kelly über Brustkrebs: „Vorsorge rettete mir das Leben“
Awareness-Monat
Patricia Kelly
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Nockherberg 2025: Maxi Schafroth musste CSU-Kritik teuer bezahlen
Fastenprediger-Rauswurf
Auf dem Nockherberg
Die 10 besten Biopics über Musik-Legenden – von Johnny Cash bis Queen
Legendäre Musikfilme
I'm Not There (2007)
„Drei Engel für Charlie“-Ikone Jaclyn Smith feiert 80. Geburtstag
Erfolgreiche Unternehmerin
Jaclyn Smith
Steffen Hensslers Kochshow: Prominente Küchenhelden im Wettkampf
"Hensslers Dreamteam"
Hensslers Dreamteam
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
Sorgenkinder: Diese Promi-Sprösslinge sorgen für Schlagzeilen
Skandalträchtige Nachkommen
Kinder, Kinder!
Mark Ruffalo über Geschlechterrollen: "Wir sind Männer in einem umfassenderen Sinn"
Ruffalo als FBI-Agent
Mark Ruffalo
Chris Norman wird 75: Was macht der Smokie-Sänger heute?
Musikalische Legende
Chris Norman
Abo nicht nötig: Dieser Streamer überträgt die Bambi-Verleihung 2025 kostenlos
Bambi-Verleihung
Bambi
"Fluch der Karibik"-Star über eigene Abhängigkeit: "Mein Gedächtnis ist an mein Telefon ausgelagert"
Künstliche Intelligenz
Tom Hollander
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Freddie Mercury und Co.: Glitzer, Glamour und Geschlechteridentitäten
"Queer Pop – Ikonen, Codes und Kommerz"
Queer Pop - Ikonen, Codes und Kommerz
„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: Deshalb schrieb er sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Historischer Moment: König Charles im Vatikan
Historischer Staatsbesuch
König Charles III.
Marie Nasemann gegen Merz: Was Töchter wirklich fürchten
Instagram-Replik
Marie Nasemann
Friedrich Merz und das Stadtbild-Debakel: Was sagen die Deutschen?
Merz' Debatte
Friedrich Merz
Judith Rakers macht Identitätsdiebstahl öffentlich: Das waren die fatalen Folgen!
Cyberkriminalität
Judith Rakers
Live-Krimi-Dinner: Diese Promis sind dabei!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Krimi-Dinner"