Tragischer Grund: Darum verlässt Marco Girnth "Soko Leipzig"

Er spielt Jan Maybach

27.10.2025, 10.23 Uhr
Marco Girnth verabschiedet sich nach 25 Jahren von seiner Rolle als Jan Maybach. Der Abschied des Schauspielers hat einen besonderen Grund.
Marco Girnth
Marco Girnth hat im Sommer seinen Ausstieg bei "Soko Leipzig" bekanntgegeben.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Gerald Matzka

Im Jahr 2001 trat Marco Girnth eine neue Rolle an, die ihn lange begleiten werden würde: Als Kriminaloberkommissar Jan Maybach wurde er zu einem wichtigen Bestandteil der Krimiserie "Soko Leipzig". Doch nach 25 Jahren wird damit Schluss sein. Wie Girnth im Sommer bekanntgab, wird die aktuelle 26. Staffel seine letzte sein. Seine Beweggründe sind privater Natur – und haben einen tragischen Hintergrund.

Das ist der tragische Grund für Girnths Ausstieg

Die Entscheidung sei ihm "wirklich schwer gefallen" und habe ihn "ein paar Tränen gekostet", gestand der Schauspieler nun in der Talkshow "Riverboat" im MDR. Sowohl der Job als auch seine Kolleginnen und Kollegen lagen dem 55-Jährigen demnach sehr am Herzen.

Dass Marco Girnth sich dennoch zu seinem Ausstieg durchgerungen hat, liegt an einer Tragödie in seinem privaten Umfeld. Vor fünf Jahren starb einer seiner ältesten Freunde. Jemanden zu verlieren, der "vom Alter her so auf Augenhöhe" war, habe ihm die "Endlichkeit des Lebens" vor Augen geführt, so der Schauspieler.

Diese Pläne hat Marco Girnth noch in seinem Leben

Er wolle noch einen Kurzfilm drehen, surfen lernen, einen Hubschrauber fliegen, Snowboard fahren – alles Dinge, für die er Zeit braucht. Es "bleiben vielleicht noch acht, neun, zehn Restsommer", sagte Girnth im Gespräch mit "Riverboat"-Moderatorin Kim Fisher. "Dann wird es langsam eng."

Eine Verpflichtung wie die einer Hauptrolle in einer erfolgreichen ZDF-Serie steht der Verwirklichung solch umfangreicher Privatpläne natürlich im Weg. Dennoch blickt der Schauspieler mit Wehmut zurück. "Es hinterlässt auch eine Lücke, aber ich glaube, dass es richtig war, das zu machen." Die letzte Folge von "Soko Leipzig" mit Girnth als Jan Maybach wird 2026 im ZDF zu sehen sein.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
