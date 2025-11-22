„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See

Seit über 40 Jahren nimmt „Das Traumschiff“ seine Fans mit auf große TV-Reisen rund um den Globus – und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Seit 2019 steht Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger am Steuer der MS Amadea und führt das Publikum zu immer neuen Traumzielen. Auch 2025 hat das ZDF vier frische Episoden produziert: Nach Abstechern nach Curaçao und Miami warten nun zwei weitere Folgen auf ihre Ausstrahlung.

„Traumschiff“ in Neuseeland: Stars & Sendezeit Am 23.11.2025 um 20:15 Uhr (Totensonntag) ist es endlich wieder so weit! Dort, wo einst Peter Jackson den Herrn der Ringe drehte, spielt nun die brandneue Folge des Traumschiffes. ZDF-Kapitän Max Parger setzt die Segel nach Neuseeland. In der Episode „Das Traumschiff – Auckland“ gastieren die Stars Susanna Simon, Sıla Şahin-Radlinger (GZSZ), Matthias Komm, Frédéric Brossier und Luna Baptiste (How to Sell Drugs Online (Fast)).

„Das Traumschiff – Bora Bora“: Südsee-Folge am 2. Weihnachtstag Zur traditionellen Folge am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2025, 20:15 Uhr) schippert die MS Amadea durch türkisblaues Wasser, an weißen, von Palmen gesäumten Sandstränden und an grünbewachsenen Vulkanhängen vorbei. So dürfen auch Daheimgebliebene in die Südsee reisen. Mit an Bord sind Timothy Peach, Banafshe Hourmazdi, Louis Held (Bibi & Tina), Thaddäus Meilinger (GZSZ), Emilia Bernsdorf, Samara Fry, Max König (WaPo Bodensee) und Kassandra Wedel. Die Folge „Das Traumschiff – Bora Bora“ wird bestimmt zum Wegträumen schön!