Home News Star-News

Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat

Modern Talking-Star

Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat

21.11.2025, 12.04 Uhr
von Anja Kratz
Seit über 40 Jahren prägt Thomas Anders die deutschsprachige Popmusik. Von den Anfängen als Kinderstar bis hin zu internationalen Erfolgen mit Modern Talking und seiner Solokarriere – ein Rückblick auf die bewegende Karriere des Musikers.
Thomas Anders
Thomas Anders (62) blickt auf eine äußerst erfolgreiche Musikkarriere. Doch die Musik ist nur eines von mehreren Standbeinen des gefragten Stars.  Fotoquelle: picture alliance / Bonn.digital | Marc John

Seit über 40 Jahren zählt Thomas Anders, mit bürgerlichem Namen Bernd Weidung, zu den wichtigsten Künstlern der deutschsprachigen Popmusik. Ob als Teil von Modern Talking oder als Solokünstler – seine Karriere ist ebenso erfolgreich wie bewegend. Zeit für einen Blick hinter die Kulissen eines Lebens, das weit mehr umfasst als seine größten Hits.

Frühe Erfolge und Studienabbruch: Thomas Anders’ Weg ins Musikbusiness

Schon als Kind zeigte Thomas Anders eine ausgeprägte Leidenschaft für Musik. Aufgewachsen im Mörzer Ortsteil von Münstermaifeld bei Koblenz, erhielt er früh Klavier- und Gesangsunterricht. Mit gerade einmal zehn Jahren gewann er einen Nachwuchswettbewerb – gegen rund 100 andere Kinder. Dieser Erfolg ebnete ihm den Weg zu über 300 Auftritten, bei denen er als Jugendlicher Kinder- und Schlagersongs in einem Tanzpalast präsentierte.

Mit dem Künstlernamen Thomas Anders wurde er schließlich zur Marke. So erfolgreich, dass seine akademische Laufbahn bald in den Hintergrund rückte: Nach dem Abitur studierte er Germanistik, Musikwissenschaft und Publizistik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz – allerdings nur fünf Semester lang. Denn 1984 folgte der große Durchbruch: Modern Talking wurde zum internationalen Erfolg und veränderte sein Leben von Grund auf.

Derzeit beliebt:
>>Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
>>Diese fünf Neo-Western sollten Sie gesehen haben
>>So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
>>Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen

Modern Talking: Weltweite Erfolge und über 125 Millionen verkaufte Tonträger

Das Pop-Duo, bestehend aus Thomas Anders und Dieter Bohlen, verkaufte weltweit Abermillionen Tonträger. Auf seiner offiziellen Webseite ist dokumentiert, dass die Gesamtverkäufe von Modern Talking und seiner späteren Soloarbeit inzwischen über 125 Millionen Tonträger erreichen. Gelistet sind dort außerdem mehr als 420 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie zahlreiche nationale und internationale Preise – darunter Bambi, Echo, Goldene Kamera und viele weitere Ehrungen.



Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Helene Fischer fand in Thomas Seitel ihre große Liebe. Ein unerwartetes Zusammentreffen auf ihrer Tournee 2018 führte zu einer Beziehung, die Schlagzeilen machte.
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.

Doch Anders’ musikalischer Weg begann lange vor Modern Talking. Schon in den frühen 1980er-Jahren versuchte er sich als Schlagerinterpret und veröffentlichte Titel wie „Judy“ (1980), „Es war die Nacht der ersten Liebe“ (1981) und „Ich will nicht dein Leben“ (1982). Kommerziell blieben diese frühen Singles zwar hinter den Erwartungen zurück, doch entmutigen ließ er sich davon nie.

Thomas Anders international: Platin in Russland, Ehrentitel in Kiew

Was viele nicht wissen: Thomas Anders verbindet eine besonders enge Beziehung mit Osteuropa und Russland. Während seine deutschsprachigen Veröffentlichungen in Deutschland oft nur verhaltene Resonanz erhielten, wurde er dort zum gefeierten Superstar. Sein Album „Strong“ (2010) verkaufte sich allein in Russland über eine Million Mal und erreichte Platinstatus.

Giovanni Zarrella über das Bühnenleben: "Das Lampenfieber bleibt - und es soll bleiben"
Giovanni Zarrella moderiert die Giovanni Zarrella Show bereits zum 17. Mal. Er spricht über Lampenfieber, die Bedeutung von Vorbereitung und spontane Momente. In der nächsten Ausgabe will er sich bei seinen Fans und dem Team bedanken.
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show

Auch seine kulturelle Bedeutung blieb nicht unbemerkt: 2006 wurde er von der Taras-Shevchenko-Universität in Kiew zum Ehrenprofessor ernannt – eine Auszeichnung, die seinen Einfluss als Musiker einer ganzen Generation eindrucksvoll unterstreicht.

Markenbildung à la Thomas Anders: Kult-Accessoires und neue Geschäftsfelder

Thomas Anders nutzt öffentliche Auftritte seit jeher gezielt, um sein Image zu prägen und weiterzuentwickeln. Legendär ist bis heute die große goldene „NORA“-Kette, die er zu Ehren seiner ersten Ehefrau Nora Balling trug. Dieses auffällige Accessoire sorgte immer wieder für mediale Aufmerksamkeit – und führte sogar zu einem Prozess, nachdem ein satirischer Magazinartikel darüber erschienen war. Anders wurde damals ein Schadensersatz von 25.000 DM zugesprochen.

Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Während einer Aufzeichnung des Podcasts „Lanz & Precht“, den Markus Lanz mit seinem Freund Richard David Precht aufnimmt, erzählt der ZDF-Moderator von einer schwierigen Zeit in seinem Leben.
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.

Unvergessen ist auch sein Umhänge-Keyboard, das er bei zahlreichen Auftritten und Fotoshootings präsentierte und das zu einem weiteren seiner Markenzeichen wurde. Heute hält der Musiker regelmäßig Vorträge an Wirtschafts- und Marketingakademien, um anhand seiner Karriere zu zeigen, wie erfolgreiche Markenbildung funktioniert.

Ein eher weniger bekanntes Standbein betreibt er seit März 2024: Gemeinsam mit der Firma Hartkorn Gewürzmühle vertreibt Anders seine eigene Bio-Gewürzlinie mit dem Namen „Anders Würzen“.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
„Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren“
Linda Zervakis
ARTE zeigt Doku über Kate Bush: Karriere, Rückzug, Netflix-Hit
Pop-Genie
Kate Bush
Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“
Private Einblicke
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Putins Macht: Wie Mafia und Geheimdienste sein Imperium schufen
"Terra X History: Der Pate von St. Petersburg – Putins Aufstieg zur Macht"
Der Pate von St. Petersburg - Putins Aufstieg zur Macht
Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Das ist der wahre Star hinter dem "Dirty Dancing"-Hit
Kult-Film
Bill Medley
So ist das Verhältnis zwischen Thomas Anders & Florian Silbereisen wirklich
Schlagerstars untereinander
Thomas Anders (links) und Florian Silbereisen (rechts) auf der Bühne.
Eva Ries und der Wu-Tang Clan: Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte
Unwahrscheinliche Heldin
Evil-E - Eva Ries und der Wu-Tang Clan
Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
50 Jahre "Einer flog über das Kuckucksnest": Ein Meilenstein des Kinos
Oscar-Triumph
Einer flog über das Kuckucksnest
Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben
Chronik seiner Beziehungen
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Giovanni Zarrella über das Bühnenleben: "Das Lampenfieber bleibt - und es soll bleiben"
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
Wie wohnt Beatrice Egli wirklich? Ein seltener Blick in ihre Wohnung
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli
Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare
Hass im Internet
Stefanie Reinsperger im Interview
Palina Rojinski bricht Schweigen über gewalttätigen Ex-Partner: "Mir war das peinlich"
Mutiger Appell
Palina Rojinski
Martha Liebermanns Kampf gegen das NS-Regime
"Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben"
"Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben"
Reisen in den Tod
"Mord unter Palmen"
Mord unter Palmen
Die Geschichte der Welt von Westeros und Essos wird fortgeschrieben
"House of the Dragon"
House of the Dragon
Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!
"Diego Maradona"
Diego Maradona
Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Filmkritik zu „The Running Man“: Klassischer Actionheld trifft auf moderne Dystopie
Stephen King im Kino
Running Man
Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?
Neustart in Polen
Gerald und Anna Heiser