"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Warum verließen Anna und Gerald Namibia?

Neustart in Polen

20.11.2025, 14.07 Uhr
von Nicole Jansen
Anna und Gerald Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau", haben beschlossen, ihr Leben grundlegend zu ändern. Nach einer Beziehungskrise und der Aufgabe ihrer Farm in Namibia, ziehen sie mit ihren Kindern nach Polen. Doch wie läuft ihr neues Leben in einem fremden Land?
Gerald und Anna Heiser
Gerald und Anna Heiser haben einen Neuanfang in Polen gestartet.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Das Leben auf ihrer Farm in Namibia war lange der große Traum von Anna und Gerald Heiser. Doch der Alltag auf dem abgelegenen Hof zeigte sich am Ende weit weniger idyllisch, als sie es sich erhofft hatten – ihre Beziehung geriet dadurch sogar ernsthaft ins Wanken. Anfang des Jahres machte die 35-Jährige auf Instagram öffentlich, dass sie und Gerald sich in einer Paartherapie befinden, weil sie sich „verloren hatten“. Sie fragte sich, wo die Leichtigkeit ihrer Beziehung geblieben sei, wann sie zuletzt gemeinsam gelacht hätten und warum sich ihre Gespräche fast nur noch um Arbeit, Kinder oder Aufgabenverteilung drehten. Der Alltag habe sie „mit voller Wucht erwischt“.

Anna und Gerald Heiser: Eine Paartherapie als Rettung der Beziehung

Die gemeinsame Therapie zeigte Wirkung. Schon kurze Zeit später meldete sich Anna mit hoffnungsvollen Worten zurück und schrieb, dass es sich anfühle, „als würden wir langsam wieder zueinander finden – als würden wir anfangen, im selben Team zu spielen statt gegeneinander“.

Trotz dieser Fortschritte war beiden klar, dass es langfristig eine Veränderung braucht. Schweren Herzens entschieden sie sich deshalb, ihr Zuhause in Namibia hinter sich zu lassen und gemeinsam mit ihren Kindern in Annas Heimat Polen neu zu starten.

"Bauer sucht Frau"-Traumpaar: Deshalb zogen sie von Namibia nach Polen

Der Umzug nach Polen sollte für die ganze Familie – und auch für Anna und Gerald als Paar – einen echten Neustart bedeuten. Ein Versuch, wieder mehr Leichtigkeit und Miteinander in ihren Alltag einzuladen. Am 15. August 2025 hieß es schließlich Abschied nehmen von Namibia und aufbrechen in ein neues Leben in Europa.



Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Charlotte Potts liefert nach 13 Chemotherapien ein emotionales Gesundheitsupdate.
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.

Die ersten Wochen in Polen waren nicht leicht. Der Abschiedsschmerz saß tief, die Umstellung war groß. Doch inzwischen hat sich Familie Heiser an ihrem neuen Lebensmittelpunkt eingelebt – auch wenn sich vieles noch ungewohnt anfühlt. Im September brachte Anna dieses Gefühl auf Instagram auf den Punkt: „Nach unserem Abschied von Namibia fühlt sich alles noch so neu an. Ja, ich bin zurückgekehrt, aber irgendwie auch ausgewandert.“

So lief der Neustart von Anna und Gerald Heiser in Polen

Auch wenn sich in Polen noch vieles neu und ungewohnt anfühlt, ist Anna unglaublich stolz auf ihren Mann. Am 24. Oktober verkündete sie auf Instagram, dass Gerald seinen ersten Arbeitsvertrag in Polen unterschrieben hat – nur eineinhalb Monate nach dem Umzug und ohne die Sprache zu sprechen. Dazu schrieb sie: „Kann ich es bitte öffentlich erwähnen, wie stolz ich auf meinen Mann bin, dass er nach 1,5 Monat im völlig fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, bereits einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat? Von der Farm ins Büro. Auch wenn wir nicht wissen, ob es das ist, was du machen möchtest, ist dein Wille es auszuprobieren sehr bemerkenswert. Alles fängt sich an zu fügen. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz, ich bin stolz auf dich!“

Hans Sigl als neuer „Traumschiff"-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Hans Sigl, bekannt aus der TV-Serie "Der Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen dem ZDF-Traumschiff vor. So reagierte er auf die Anfragen von Florian Silbereisen.
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.

Der Neustart in Polen scheint damit für die Familie Heiser ein echter Erfolg zu sein.

Viel Zuspruch von den Fans der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau

Auch die Fans des „Bauer sucht Frau“-Traumpaares haben die positive Veränderung längst bemerkt und freuen sich sichtbar mit Anna und Gerald. Das nahm Anna Heiser zum Anlass, sich bei ihren Followern zu bedanken. Sie bestätigte, dass der Umzug der Familie tatsächlich gutgetan hat: „Wir bekommen so viele Nachrichten von euch, in denen ihr schreibt, dass wir aufblühen. Dass ihr seht, wie die Leichtigkeit zu uns zurückkehrt. Dass Polen uns guttut… Und wisst ihr was? Ihr habt recht.“

Markus Lanz spricht über mentale Probleme: "Ich hatte Panikattacken"
Während einer Aufzeichnung des Podcasts „Lanz & Precht“, den Markus Lanz mit seinem Freund Richard David Precht aufnimmt, erzählt der ZDF-Moderator von einer schwierigen Zeit in seinem Leben.
Mit 27 Jahren
Markus Lanz in einem Anzug mit kritischem Blick.

Der Heilungsprozess habe nun begonnen – etwas, das sie in Namibia kaum wahrgenommen hätten. Dort sei ihnen gar nicht bewusst gewesen, wie sehr die Farm und der ganze Stress sie kaputt gemacht hatten. Jetzt jedoch spüren sie, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind. Oder wie Anna es erleichtert formuliert: „Doch jetzt sind wir wieder da. Und wir heilen.“

