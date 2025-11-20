Home News TV-News

"Ana und Oscar": Kritik zur Serie auf ARTE mit Iria del Río

"Ana und Oscar"

Die anrührendste Serie des Jahres: Liebe und Leben im Zeitraffer

20.11.2025, 09.15 Uhr
von Eric Leimann
Sie treffen sich auf einer Silvesterparty in Madrid. Er wurde am 31. Dezember 30, sie hat am 1. Januar Geburtstag. Die grandiose spanische Serie "Ana und Oscar" begleitet das Leben zweier Freunde und Liebender über zehn Jahre. Jede Episode spielt in den 48 Stunden um den Jahreswechsel.
Ana und Oscar
Ana (Iria del Río) und Oscar (Francesco Carril) stellen auf einer Silvesterparty in Madrid fest, dass sie - nur Minuten voneinander getrennt - am Silvesterabend und Neujahrsmorgen - zur Welt kamen. Beide erleben in Folge eins der Serie "Ana und Oscar" ihren 30. Geburtstag. Die nächsten neun Folgen spielen jeweils ein Jahr später.   Fotoquelle: Ernesto Reguera
Ana und Oscar
So unterschiedlich - und doch eng miteinander verbunden. Das Leben von Ana (Iria del Río) und Oscar (Francesco Carril) begleitet die Serie "Ana und Oscar" zwischen dem 30. und 39. Lebensjahr der Protagonisten.   Fotoquelle: Ernesto Reguera
Ana und Oscar
Affäre, Paar, nur Freunde und auch mal zerstritten: Ana (Iria del Río) und Oscar (Francesco Carril) teilen eine wechselvolle Geschichte.  Fotoquelle: Manolo Pavõn
Ana und Oscar
Geheimtipp in der ARTE-Mediathek: Mehr echtes Leben, mehr Wahrheit über die Dinge, die letztlich wichtig sind und auch etwas Berührenderes als "Ana und Oscar" wird man in diesem Serienjahr wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen.   Fotoquelle: Manolo Pavõn
Ana und Oscar
Ana (Iria del Río, vierte von links) und Oscar (Francesco Carril, zweiter von rechts) feiern im Freundes- und Familienkreis ein Silvesterfest. Gemäß einer spanischen Tradition müssen sie zum Jahreswechsel in rascher Folge zwölf Trauben essen. Jede Traube steht symbolisch für einen Monat des neuen Jahres und soll Glück bringen.   Fotoquelle: Manolo Pavõn

Der erzählerische Trick, eine Langzeitliebe, Freundschaft oder wie immer man es nennen will, wenn sich zwei Menschen stark zueinander hingezogen fühlen und doch keine konventionelle Beziehung führen, wie in der Serie "Ana und Oscar" zu erzählen, ist nicht neu. Der Roman "Zwei an einem Tag" ("One Day") des britischen Schriftstellers David Nicholls erschien 2009. Bereits 2011 folgte die gleichnamige Kino-Verfilmung mit Anne Hathaway und Jim Sturgess. 2024 folgte eine erfolgreiche und sehenswerte Neuauflage als Serie bei Netflix. Die zuvor unbekannte Ambika Mod und Leo Woodall ("White Lotus 2") spielten die Hauptrollen.

ARTE
Ana und Oscar
Drama-Serie • 20.11.2025 • 21:45 Uhr

Auch wenn sich "Ana und Oscar" nicht direkt auf "Zwei an einem Tag" beruft, folgt die zehnteilige Serie demselben Konzept: Ana (Iria del Río) und Oscar (Francesco Carril) treffen sich auf einer Silvesterparty in Madrid. Er hat Geburtstag und wird an diesem 31. Dezember 30 Jahre alt. Sie hat am 1. Januar Geburtstag – auch sie feiert ihren Dreißigsten. Der junge Arzt und die noch etwas orientierungslose Ex-Studentin sind sich sympathisch, scharf aufeinander und sie landen im Bett. Am 1. Januar, wohl irgendwann am Nachmittag, gehen jedoch beide erst mal ihrer Wege.

Mit jeder neuen Folge wird man von nun an in eine neue Episode des Lebens von Ana und Oscar hineingeworfen. Ihre Beziehung zueinander wird sich über die stets zum Jahreswechsel spielenden Episoden immer verändern. Der hochgelobte spanische Filmemacher Rodrigo Sorogoyen ("Wie wilde Tiere") schafft mit "Ana und Oscar", das im Original "Los años nuevos" oder international "The New Years" heißt, ein echtes Serien-Meisterwerk. Selten hat man derart brillant geschrieben und bis in die kleinsten Nebenrollen großartig gespielt, eine Liebe und das zugehörige Leben der beteiligten Menschen so echt, anrührend und klug im Zeitraffer gesehen.

Derzeit beliebt:
>>"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
>>In dieser Kult-Serie hatte Pedro Pascal eine seiner ersten Rollen
>>Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
>>"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike": Kritik zu der ARTE-Doku

Spanisches Serienmeisterwerk ab 6. November im Stream

Für alle, die "Zwei an einem Tag" mochten oder gar liebten – der Stoff hat viele Fans! -, ist die spanische Serie ein absolutes Muss. Während die britische Quasi-Vorlage ein wenig mehr "Pop" ist und in der Lebenserzählung der Protagonisten im etwas jüngeren Lebensalter von Mitte 20 einsetzt, begleitet "Ana und Oscar" die Lebensjahre zwischen 30 und knapp 40. Ana, die zwei Schwestern hat und Eltern, die noch zusammen sind, leidet unter dem Problem, klare Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen. Oscar hingegen kann schwer loslassen und Menschen vertrauen. Seine Eltern sind schon lange getrennt, er hat keine Geschwister.

Über zehnmal rund 45 Minuten wird man derart in die Handlung und den gesamten Familien- und Freunde-Kosmos der Hauptprotagonisten hineingezogen, dass man sich bald als Teil dieser Madrider Familien und Clique fühlt. Gibt es ein größeres Lob für eine Serie? Mehr echtes Leben, mehr Wahrheit über die Dinge, die letztlich wichtig sind und auch etwas Berührenderes wird man in diesem Serienjahr wohl nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das vielleicht größte Serienmeisterwerk des Jahres 2025 läuft kostenlos in der ARTE-Mediathek. Streamen kann man "Ana und Oscar" übrigens bereits komplett ab 6. November. Linear sind die Teile sechs bis zehn am Donnerstag, 27. November, 21.45 Uhr, im Programm.

Ana und Oscar – Do. 20.11. – ARTE: 21.45 Uhr

In dieser Kult-Serie hatte Pedro Pascal eine seiner ersten Rollen
Mit "Eddington" kommt wieder einmal ein Film mit Pedro Pascal in die deutschen Kinos. Der 50-Jährige ist der Star der Stunde in Hollywood. Dabei war der Anfang für den Schauspieler alles andere als einfach. Die Rettung brachte eine Rolle in einer Kult-Serie.
Hollywood-Star
Pedro Pascal

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Netflix" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Der Kampf zwischen Liebe und Glauben
"Gotteskinder"
Gotteskinder
Kino-Highlights im November: "The Running Man", "Das Leben der Wünsche" und "Die My Love"
Kino-Neustarts
Running Man
"Grzimek und der Kampf um die Serengeti": Alle Infos zur Reportage um den Naturschützer
Naturschutzlegende
Grzimek und der Kampf um die Serengeti
Dreiecksbeziehung als ARTE-Premiere: Ein Film über Beziehungskonzepte
"Die Natur der Liebe"
Die Natur der Liebe
Spanien zwischen Freiheit & Wunden: ARTE zeigt große Bürgerkriegs-Doku
"Der Spanische Bürgerkrieg – Ein langer Weg zur Versöhnung (1/2)"
Der spanische Bürgerkrieg (1 / 2)
Andy Borg emotional wie nie – Florian Silbereisen steht ihm zur Seite
Ehrliche Tränen
Glückwunsch, Andy
TV-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer trifft auf Florian Silbereisen
Wer gewinnt?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Tatort"-Star Axel Prahl: Diesen Job wollte er früher wirklich machen
"Tatort Münster“ ohne Axel Prahl?
Kommissar Thiel (Axel Prahl) im "Tatort".
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Simone Thomalla verliebt: Jetzt zeigt sie ihren neuen Freund René M.
Seltener Schnappschuss
Simone Thomalla und René M.
Schlechte Vorbereitung: Händler zahlt bei „Bares für Rares“ viel zu viel
Weit über Expertise
Horst Lichter
Axel Prahl und Roland Kaiser: Eine außergewöhnliche Freundschaft
Kuriose Anekdote
Roland Kaiser und Axel Prahl
Pietro Lombardi platzt nach Laura Maria Rypas Statement der Kragen
„Ich will meinen Frieden!“
Pietro Lombardi
Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte
Reflexion über Ruhm
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Neuer Fernsehfilm beleuchtet Überforderung im Familienalltag
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
"Tiefwassertaucher unterm Dach"
„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“
"SOKO Wismar"
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern
Joko & Klaas kämpfen erneut um 15 Minuten freie Sendezeit
"Joko & Klaas gegen ProSieben"
Joko & Klaas gegen ProSieben
„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber
Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff
Vorfall in Singapur
"Wicked: For Good"-Premiere in Singapur
"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Reality-Drama
Temptation Island VIP
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock