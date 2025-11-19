„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Neue Folge mit Matthias Schweighöfer

Das Ziel ist klar: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf würden gerne die Abläufe bei Privatsender ProSieben durcheinanderbringen. Alles nach Plan natürlich und einem gewissen Konzept folgend. Doch die beiden Entertainer und Moderatoren treten in den sechs neuen Folgen der Zwei-gegen-alle-Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" eben nicht nur für etwaige Punkte an. Es geht ihnen um die berühmt-berüchtigten 15 Minuten Sendezeit, die sie sich verdienen und dann nach eigenem Gusto gestalten können.

Joko & Klaas gegen ProSieben Show • 19.11.2025 • 20:15 Uhr

Dafür legen die ProSieben-Stars, die sich in ihren "Duell"-Sendungen bekanntlich spielerisch bekriegen, ihre Kräfte zusammen und setzen auf Dreistigkeit, Unerschrockenheit und Lausbuben-Charme, um einen ganz großen Gegner niederzuringen.

Joko und Klaas treffen auf Angstgegner Matthias Schweighöfer Beim Kräftemessen geht es ihnen um den kreativen Freiraum, die in Aussicht gestellten 15 Minuten Sendezeit zu füllen. Und das bekanntlich, ohne dass die ProSieben-Senderverantwortlichen von den Inhalten wissen oder diese mitsteuern können.

Kein Wunder, dass die Instanz, die in der Show meist augenzwinkernd als "Herr ProSieben" angesprochen wird, es den beiden nicht leicht machen möchte. Diesmal vertreten in den jeweiligen Wettkämpfen unter anderem die Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx, die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale, das Model Stefanie Giesinger, die Podcasterin Salwa Houmsi, der Comedian Nico Stank, die Schauspielerin Nilam Farooq und Michael Patrick Kelly die ProSieben-Seite.

Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem echten Angstgegner: Matthias Schweighöfer ist nicht nur ein guter alter Freund von Joko und Klaas. Er verfügt auch über das Talent, die beiden regelmäßig dazu zu bringen – vor allem bei wüsten Lachanfällen – komplett die Fassung zu verlieren.

Joko & Klaas gegen ProSieben – Mi. 19.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

