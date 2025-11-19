Home News TV-News

„Joko & Klaas gegen ProSieben“: Neue Folge mit Matthias Schweighöfer

"Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko & Klaas kämpfen erneut um 15 Minuten freie Sendezeit

19.11.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten in sechs neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" an, um die begehrten 15 Minuten Sendezeit zu gewinnen. Ein Wiedersehen gibt es mit Angstgegner Matthias Schweighöfer, der für Lachanfälle sorgt.
Joko & Klaas gegen ProSieben
Sie sind gute Freunde, aber auch harte Gegne, von links: Joko Winterscheidt, Matthias Schweighöfer und Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle: Joyn/Ralf Wilschewski
Joko & Klaas gegen ProSieben
In sechs neuen Show-Folgen fordern die bekanntesten Sender-Protagonisten mal wieder ProSieben heraus.  Fotoquelle: ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben
Üblicherweise treten sie gerne mal als Konkurrenten auf. Doch wenn es gegen den eigenen Sender geht halten Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf zusammen mit Pech und Schwefel.  Fotoquelle: ProSieben / Ralf Wilschewski
Joko & Klaas gegen ProSieben
Die Freundlichkeit täuscht, gelegentlich geraten sie sich im Wettkampfeifer in die Haare, von links: Joko Winterscheidt, Moderator Steven Gätjen und Klaas Heufer-Umlauf.  Fotoquelle: ProSieben / Ralf Wilschewski

Das Ziel ist klar: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf würden gerne die Abläufe bei Privatsender ProSieben durcheinanderbringen. Alles nach Plan natürlich und einem gewissen Konzept folgend. Doch die beiden Entertainer und Moderatoren treten in den sechs neuen Folgen der Zwei-gegen-alle-Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" eben nicht nur für etwaige Punkte an. Es geht ihnen um die berühmt-berüchtigten 15 Minuten Sendezeit, die sie sich verdienen und dann nach eigenem Gusto gestalten können.

ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben
Show • 19.11.2025 • 20:15 Uhr

Dafür legen die ProSieben-Stars, die sich in ihren "Duell"-Sendungen bekanntlich spielerisch bekriegen, ihre Kräfte zusammen und setzen auf Dreistigkeit, Unerschrockenheit und Lausbuben-Charme, um einen ganz großen Gegner niederzuringen.

Joko und Klaas treffen auf Angstgegner Matthias Schweighöfer

Beim Kräftemessen geht es ihnen um den kreativen Freiraum, die in Aussicht gestellten 15 Minuten Sendezeit zu füllen. Und das bekanntlich, ohne dass die ProSieben-Senderverantwortlichen von den Inhalten wissen oder diese mitsteuern können.

Kein Wunder, dass die Instanz, die in der Show meist augenzwinkernd als "Herr ProSieben" angesprochen wird, es den beiden nicht leicht machen möchte. Diesmal vertreten in den jeweiligen Wettkämpfen unter anderem die Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx, die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale, das Model Stefanie Giesinger, die Podcasterin Salwa Houmsi, der Comedian Nico Stank, die Schauspielerin Nilam Farooq und Michael Patrick Kelly die ProSieben-Seite.



Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
In der Talkshow „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella offen über die Ängste seiner Mutter – und darüber, wie sehr ihn die Sorgen seiner Familie berühren.
Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.

Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem echten Angstgegner: Matthias Schweighöfer ist nicht nur ein guter alter Freund von Joko und Klaas. Er verfügt auch über das Talent, die beiden regelmäßig dazu zu bringen – vor allem bei wüsten Lachanfällen – komplett die Fassung zu verlieren.

Joko & Klaas gegen ProSieben – Mi. 19.11. – ProSieben: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

