Home News Star-News

Dschungelcamp-Überraschung! Claudia Obert und Max Suhr in Australien

Start der 19. Staffel von "IBES"

Dschungelcamp-Überraschung: Claudia Obert und Max Suhr in Australien

05.01.2026, 15.58 Uhr
von Annika Schmidt
Claudia Obert wird Teil des RTL-Dschungelcamps 2026. Gemeinsam mit ihrem Freund Max Suhr fliegt die 64-Jährige nach Australien. Die Unternehmerin hat nun verraten, was sie dort vorhat und was sie von "ekeligen Sachen" hält.
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.
Claudia Obert und ihr Beitrag im RTL-Dschungelcamp 2026.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders

RTL sorgt für die nächste Dschungelcamp-Überraschung. Neben Promis wie Unternehmerin Simone Ballack, Schauspieler Hardy Krüger jr. oder "Bauer sucht Frau"-Landwirt Patrick Romer wird in der 19. Staffel Claudia Obert ein Teil von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" werden. Ihr Freund Max Suhr wird die 64-Jährige nach Australien begleiten. 

Obwohl das RTL-Dschungelcamp 2026 mit der bereits 19. Staffel zu sehen sein wird, wird es nicht langweilig. Auch in diesem Jahr sorgen die Teilnehmenden für viel Gesprächsstoff. Für Aufsehen sorgt nicht nur Dschungelcamp-Teilnehmer Gil Ofarim, der nach dem Lügen-Skandal um seine David-Stern-Kette, nun wieder mediale Aufmerksamkeit bekommt. Für Überraschung sorgt auch die Nachricht, dass Claudia Obert und Max Suhr beim diesjährigen Dschungelcamp dabei sein werden. Doch das Skandal-Pärchen wird nicht in den Busch ziehen. Die 64-Jährige begleitet Eva Benetatou, die sich dem RTL-Abenteuer stellen wird. Claudia Obert und Eva Benetatou sind seit längerer Zeit befreundet. Kennengelernt haben sich die beiden in der ersten Staffel von "Promis unter Palmen". Die Hamburgerin ist sogar Patentante von Eva Benetatous Sohn George. Damit es der Kult-Unternehmerin im australischen Luxus-Hotel nicht zu langweilig wird, ist Max Suhr (27) an ihrer Seite. 

Claudia Obert ist Patentante von Eva Benetatous Sohn

Claudia Oberts Mission ist es, ihre Freundin so gut es geht zu unterstützen. Für Eva Benetatou wird es im Dschungelcamp zu einem explosiven Aufeinandertreffen mit Samira Yavuz kommen. Zwischen den beiden scheinen die Fronten aktuell verhärtet, denn Eva hatte eine Affäre mit Serkan Yavuz, dem Ex der 33-Jährigen. 

Sympathie hegt Claudia Obert aber nicht nur für ihre Freundin Eva Benetatou, sondern auch für Simone Ballack. Claudia Obert und die Ex-Frau von Fußball-Star Michael Ballack kennen sich persönlich. Die 49-Jährige sei "eine tolle Frau", schwärmt die Hamburgerin.

Wann zieht Claudia Obert ins RTL-Dschungelcamp ein?

Claudia Obert hat bereits an vielen Reality-TV-Shows teilgenommen, doch bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird sie wohl nicht mitmachen. Bislang hat die 64-Jährige die Angebote von RTL abgelehnt. "Die Speisekarte gefällt mir nicht", zitiert schlager.de die Hamburgerin. "Das ist nicht mein Ding. Ich gehe in jedes Format, aber mir ekelige Sachen antun…". Obwohl Claudia Obert nicht persönlich in das Dschungelcamp 2026 einzieht, können sich die Zuschauer wohl auf bissige und lustige Kommentare der Society-Lady über das Geschehen im australischen Busch freuen. 

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

