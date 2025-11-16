Home News Star-News

Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“

Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis

Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“

16.11.2025, 22.49 Uhr
von Natasa Unkel
In der Talkshow „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella offen über die Ängste seiner Mutter – und darüber, wie sehr ihn die Sorgen seiner Familie berühren.
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.   Fotoquelle: ZDF / Tobias Schult

Er zählt zu den erfolgreichsten Musikern Deutschlands und moderiert seit 2021 seine eigene ZDF-Show: In der Talksendung „3 nach 9“ sprach Giovanni Zarrella nun offen über den zunehmenden Rechtsruck im Land – und über die Sorgen seiner Mutter.

Die Familie Zarrella lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Giovanni und seine beiden Geschwister wurden in Hechingen (Baden-Württemberg) geboren und wuchsen zweisprachig auf – Deutsch und Italienisch. Doch die aktuelle politische Stimmung bereitet besonders seiner Mutter große Angst, wie der Sänger nun erzählte.

Giovanni Zarrella: Das sind die Ängste seiner Mutter

„Es gibt gewisse Ängste, die meine Eltern mit sich tragen. Was politisch alles passiert“, erklärt er. Seine Mutter habe ihn sogar gefragt: „Wenn das jetzt so kommt, wie die Nachbarn erzählen – darf ich dann mein Haus noch verkaufen oder muss ich gleich gehen?“

Derzeit beliebt:
>>"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)": Das Experiment auf ProSieben
>>"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zum ARD-Krimi mit Sven Martinek
>>Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow
>>Neue Weihnachtsshow mit Giovanni Zarrella: Diese prominenten Gäste sind dabei

Sichtlich bewegt macht Zarrella klar, wie sehr ihn diese Worte treffen: „Meine Mama, die seit 60 Jahren hier ist – die darf so etwas nicht eine Sekunde denken. Das ist nicht in Ordnung!“



Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern
Helene Fischer spricht erstmals offen darüber, wie sie ihren Alltag mit zwei Kindern organisiert – und was das für ihre kommende Tour bedeutet.
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour

Deutschland ist das Zuhause der Familie Zarrella

Gemeinsam mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (48) sowie seiner Mutter demonstrierte Zarrella vor einigen Wochen in Köln gegen Rechtsextremismus. Der 47-Jährige erinnert sich: "Vor mir ist ein Mann gelaufen, der hatte eine Fahne. Da stand drauf: Finger weg von meinen Freunden. Das hat mir ein Gefühl von Sicherheit gebracht und Wärme. Das ist mein Land hier!". Anderswo zu leben, können er und seine Familie sich nicht vorstellen. „Wir sind zu Deutsch. Dafür muss man nicht hier geboren sein", sagt er.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe
"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Popstar-Mord und Zahnschmerzen: Max ermittelt wieder!
"The Chelsea Detective"
The Chelsea Detective
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Marisa Burger geht: Tränen-Abschied bei den „Rosenheim-Cops“
Kultfigur verabschiedet sich
Marisa Burger in ihrer Rolle Miriam Stockl lächelt in die Kamera.
Riesenerfolg: Das sind die unglaublichen Quoten der "Schwarzwaldklinik"
TV-Klassiker
"Die Schwarzwaldklinik - Die Schuldfrage"
Verwirrung um absurde Posts auf "Bares für Rares"-Seite – jetzt meldet sich das ZDF-Team
Instagram-Hack
Bares für Rares
Mariele Millowitsch wird 70 - So beeindruckend ist ihre Karriere
Schauspielikone
Mariele Millowitsch in ihrer Rolle als Marie Brand
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“
Lebensverändernde Rolle
Ricky Martin
Diese Gala lässt Udo Jürgens unvergessen bleiben!
"Udo Jürgens Forever"
Udo Jürgens Forever
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben mit zwei Kindern
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour
Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt
Was war da los?
Thomas Gottschalk
So sah Jennifer Lawrence früher aus
Hollywood-Wandlung
Jennifer Lawrence
Charles III.: Das wussten Sie noch nicht über den britischen König
Königliche Geheimnisse
König Charles III.
Pennywise kehrt zurück: Was "ES: Welcome to Derry" enthüllt
Horror trifft Realität
Es: Welcome To Derry
So begann die Freundschaft von Elton und Stefan Raab
Unzertrennliches Duo
Stefan Raab und Elton
Jetzt schon? So oft kommt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" dieses Jahr im Fernsehen
Märchenklassiker
"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"
Stefan Raab und Elton: Quiz-Duo auf RTL
"Die Unzerquizbaren"
Die Unzerquizbaren
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Antike Liebesgeschichte mit Schwert und Schild
"Liebe und Krieg – Schwule Helden der Antike"
Liebe und Krieg - Schwule Helden der Antike
Jürgen Klopp kehrt als TV-Experte zurück: "Jetzt kribbelt's wieder"
Klopp bei MagentaTV
Jürgen Klopp
Unterbrechung bei Koalitionsbeschlüssen: ZDF-Moderatorin weist auf "fatales Signal" fürs Klima hin
Wirtschaftsmaßnahmen
ZDF-"Morgenmagazin"
Raab-Produzent nach Quoten-Flops: "Gibt keinen Grund, sich aufzuregen"
Raabs Rückkehr
"Die Stefan Raab Show"
Mit verschärften Regeln: Hazel Brugger präsentiert Spin-off von "LOL: Last One Laughing"
Comedy-Spin-off
LOL Next
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg