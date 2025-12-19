Adventssingen im Bundestag: Giovanni Zarrella tritt unter der Kuppel auf

Mit Politik hat Giovanni Zarrella – zumindest öffentlich – eigentlich wenig am Hut. Nun jedoch trat der Schlagersänger unter der Glaskuppel im Reichstag auf – beim Adventssingen des Bundestages. "Lieber Giovanni, das ist jetzt deine Bühne, die gibt's kein zweites Mal in Deutschland", kündigte Julia Klöckner den Sänger am Donnerstag an. Auf Instagram teilte Zarrella nun Aufnahmen seines Besuchs.

Zu dem Auftritt schrieb der 47-Jährige: "Es ist für mich eine wirklich große Ehre, an diesem historischen Ort für das Land, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, singen zu dürfen." Zudem erklärte er: "Gerade in diesen so anspruchsvollen Zeiten kann uns die Musik und die damit verbundenen Emotionen eine große Unterstützung sein und verbinden."

Premiere im Bundestag: Giovanni Zarrella singt unter der Kuppel In dem Video ist der ZDF-Moderator neben Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Klöckner zu sehen, laut der es sich bei Zarrellas Auftritt um "eine Premiere" handle: "Es hat noch nie jemand hier gesungen unter dieser Kuppel", erklärt Klöckner und kündigt an: "Er wird Ave Maria singen und danach werden wir zusammen singen."

Die Reaktionen auf den Auftritt fielen in den sozialen Netzwerken unterschiedlich aus. Viele Fans äußerten sich positiv. Ein User schrieb: "An einem solch geschichtsträchtigen Ort, wo derzeit schwierige Debatten zu oft Spaltung statt Einigkeit bringen, schaffst du für einige Minuten nur mit deiner Stimme und Ausstrahlung eine Stimmung, voller Wärme und Liebe, die wir gerade jetzt brauchen." Eine weitere Nutzerin kommentierte: "So verdient, so stolz, wow!"

Es gab jedoch auch kritische Stimmen. Ein Fan etwa spielte auf ein Video an, das Klöckner mit einem Nestlé-Manager zeigt: "Du warst super Giovanni, wie immer. Aber mit Nestlé Julia, musste das wirklich sein?" Eine andere Nutzerin fand: "Also eine Einladung von der Klöckner hättest Du vielleicht besser nicht annehmen sollen." Immerhin habe Zarrella aber "wunderschön gesungen".