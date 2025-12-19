Home News TV-News

"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé

Toll! Der satirische Jahresrückblick

"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé

19.12.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Werner Doyé und Andreas Wiemers präsentieren im ZDF den satirischen Jahresrückblick 2025. Trotz Krisen und Kriegen versuchen die Satiriker, den Geschehnissen mit Humor zu begegnen.
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Die Satirekollegen Werner Doyé (rechts) und Andreas Wiemers blicken auf das Jahr zurück.   Fotoquelle: ZDF / Svea Pietschmann
US-Präsident Donald Trump
Donald Trump wünscht sich wohl eine Fortsetzung der "Rush Hour"-Reihe.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Roberto Schmidt

Bisweilen lässt es sich kaum mehr unterscheiden: Welche Nachricht stimmt und bei welcher wird absichtlich maßlos verzerrt oder übertrieben. Es ist nicht einfach für Satiriker in dieser außergewöhnlichen Zeit, die Ereignisse zu überzeichnen. Seit vielen Jahren schon geht "Der satirische Jahresrückblick" im ZDF diese Aufgabe an.

ZDF
Toll! Der satirische Jahresrückblick
Unterhaltung • 19.12.2025 • 23:30 Uhr

Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Die "frontal"-Satiriker dürften es nicht leicht gehabt haben, einem weiteren Krisen- und Kriegsjahr etwas Humorvolles abzugewinnen.

Friedensnobelpreis für Donald Trump? Echt jetzt?

Allerdings gibt es natürlich Meldungen, bei denen sich mancher wundert: US-Präsident Donald Trump, der vor allem gegenüber eigenen Landsleuten und bislang engen Bündnispartnern oft so unerwartet aggressiv auftritt, hatte sich 2025 doch ernsthaft Hoffnungen auf den Friedensnobelpreis gemacht.

Derzeit beliebt:
>>Flitterwochen im Paradies: "Sex and the City"-Star Kim Cattrall zeigt sich verliebt wie nie
>>Spoiler-Zoff bei „Temptation Island VIP“: RTL schießt öffentlich gegen Joyn
>>Kaum wiederzuerkennen: So sah "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel früher aus
>>"Nuhr 2025 – Der Jahresrückblick": Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Ebenso kurios: In der deutschen Innenpolitik werden die Probleme nicht weniger. Vor allem der lange angekündigte Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten. Stattdessen sorgt sich Kanzler Friedrich Merz ums "Stadtbild" – hat dabei aber keine architektonischen Hintergedanken.



Toll! Der satirische Jahresrückblick – Fr. 19.12. – ZDF: 23.30 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

ZDF-Jahresrückblick 2025: Markus Lanz zur Primetime mit großen Themen
"Markus Lanz – Das Jahr 2025"
Markus Lanz
Wie gefährlich sind Donalds Trumps Zölle für die deutsche Wirtschaft wirklich?
"ARD Story: Wirtschaft im Stresstest"
ARD Story: Wirtschaft im Stresstest
So verlor „Traumschiff“-Star Barbara Wussow zehn Kilo in nur zwei Monaten
Abnehm-Geheimnis enthüllt
Nikolaus Fortell und Barbara Wussow
Stars trauern um wohl ermordeten "Harry und Sally"-Star: "Kann die Wahrheit nicht ertragen"
Tragischer Verlust
Rob Reiner
Der Täter saß im Studio: Rudi Cerne über den wohl perfidesten XY-Fall
Aufklärung erfolgte erst Jahre später
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Mord statt Marzipan: Wenn Weihnachten tödlich endet
„Dahlmanns letzte Bescherung“
Heino Ferch, Anja Kling und Jürgen Vogel
ZDF-Krimi enthüllt: Die dunkle Wahrheit hinter dem Austern-Züchter
"Nord Nord Mord – Sievers und die stillen Austern"
Nord Nord Mord - Sievers und die stillen Austern
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
Kommet zuhauf, die Halle macht auf!
"Eine fast perfekte Bescherung"
Eine fast perfekte Bescherung
Geheimnisse von Venedig enthüllt: Terra X History auf Spurensuche
"Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte"
Terra X History: Geheimes Venedig. Rätselhafte Orte der Geschichte
Oscars ab 2029 auf YouTube: Das steckt hinter dem Mega-Deal
Große Veränderung
Oscar
Rosa von Praunheims Tod mit 83 Jahren: Abschied von einem Revolutionär der Liebe
Filmpionier und Regielegende
Rosa von Praunheim
Kinostarts der Woche: „Avatar: Fire and Ash“, „Lurker“, „Sorry, Baby“
Kino-Highlights
Avatar: Fire and Ash
Nach Mordvorwurf gegen den eigenen Sohn: Kinder von Rob Reiner sprechen
Regisseur und Ehefrau getötet
Jake Reiner, Romy Reiner, Rob Reiner und Michele Reiner
Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht
Rockstar bei 007
Lenny Kravitz vor einer Fotowand
Skandalregisseur und warmherziger Erzähler: Zum Tod von Rosa von Praunheim
Ikone der Schwulenbewegung
Rosa von Praunheim
Weihnachten im TV: Das sind die Highlights zur Prime-Time an Heiligabend
TV-Programm
Eine Szene aus Kevin – Allein zu Haus
Neues Kapitel mit 67 Jahren: Birgit Schrowange wagt Veränderung
Sie blättert ihr Leben um
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Bully Herbig, Hans Sigl & Co.: Das machen die Stars an Weihnachten
Weihnachtstraditionen
Hans Sigl lächelt.
Lawine, Bruderzwist, Teenager-Tragödie: So dramatisch ist das Staffelfinale von "Die Bergretter"
Spannung in den Bergen
"Die Bergretter"
Was wurde aus "Das Wunder von Manhattan"-Darstellerin Mara Wilson?
Der Weg von Mara Wilson
Mara Wilson
"Der Club der singenden Metzger": Alle Infos zur Romanverfilmung in der ARD
Der Club der singenden Metzger
Der Club der singenden Metzger
Dieses Gala-Selfie von Simone & Sophia Thomalla spaltet das Netz
Spendengala
Simone Thomalla und Rene Marten auf dem roten Teppich bei "Ein Herz für Kinder".
"Weihnachtstöchter": Alle Infos zum Weihnachtsfilm
Familiengeister
Weihnachtstöchter
"Die Jahreszeiten": Kritik zum französischen Drama bei ARTE
Vierteiler
Die Jahreszeiten
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz": Kritik zum Film mit Katharina Schlothauer
Krimi
"Der Flensburg-Krimi: Der Fall Lorenz"
"Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit": Dokumentation zeigt Klimawandel am Berg
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Mythos Großglockner: Im Wandel der Zeit
Sophia Thomalla und Alexander Zverev - wieder glücklich wie nie?
Krisen-Aus?
Sophia Thomalla und Alexander Zverev.
Simone Thomalla verrät: „Ohne diesen Film hätte es Sophia nicht gegeben.“
Familie-Geschichte
Simone und Sophia Thomalla.
Leben ohne Strom? Julia erlebt während der Hofwoche bei Michael einen Schock
"Bauer sucht Frau"
Bauer Michael aus der 21. Staffel "Bauer sucht Frau".