"Toll! Der satirische Jahresrückblick": Alle Infos zur Rückschau mit Werner Doyé

Bisweilen lässt es sich kaum mehr unterscheiden: Welche Nachricht stimmt und bei welcher wird absichtlich maßlos verzerrt oder übertrieben. Es ist nicht einfach für Satiriker in dieser außergewöhnlichen Zeit, die Ereignisse zu überzeichnen. Seit vielen Jahren schon geht "Der satirische Jahresrückblick" im ZDF diese Aufgabe an.

Toll! Der satirische Jahresrückblick Unterhaltung • 19.12.2025 • 23:30 Uhr

Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Die "frontal"-Satiriker dürften es nicht leicht gehabt haben, einem weiteren Krisen- und Kriegsjahr etwas Humorvolles abzugewinnen.

Friedensnobelpreis für Donald Trump? Echt jetzt? Allerdings gibt es natürlich Meldungen, bei denen sich mancher wundert: US-Präsident Donald Trump, der vor allem gegenüber eigenen Landsleuten und bislang engen Bündnispartnern oft so unerwartet aggressiv auftritt, hatte sich 2025 doch ernsthaft Hoffnungen auf den Friedensnobelpreis gemacht.

Ebenso kurios: In der deutschen Innenpolitik werden die Probleme nicht weniger. Vor allem der lange angekündigte Wirtschaftsaufschwung lässt auf sich warten. Stattdessen sorgt sich Kanzler Friedrich Merz ums "Stadtbild" – hat dabei aber keine architektonischen Hintergedanken.

Toll! Der satirische Jahresrückblick – Fr. 19.12. – ZDF: 23.30 Uhr

