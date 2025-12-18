Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht

Home News Star-News

Rockstar bei 007

18.12.2025, 15.00 Uhr
von Natasa Unkel
Er soll James Bond das Leben schwermachen: Musiker und Schauspieler Lenny Kravitz übernimmt für ein Videospiel die Rolle des Schurken Bamwa. Das Spiel soll im März 2026 erscheinen.
Lenny Kravitz vor einer Fotowand
Lenny Kravitz ist ein US-amerikanischer Rocksänger  Fotoquelle: picture alliance / empics | Doug Peters

Wer der nächste Bond wird und damit in die Fußstapfen von Daniel Craig treten wird, steht noch nicht fest. Dennoch gibt es für Bond- und Gaming-Fans schon einen kleinen Lichtblick für den kommenden Frühling. In einer Videosequenz, die die Macher des Spiels „007 First Light“ jetzt veröffentlicht haben, ist der Musiker zu sehen, wie er einen Menschen Krokodilen zum Fraß vorwirft.

Bond muss hilflos dabei zu sehen – ist er doch selbst kopfüber hängend und müsste sich zunächst einmal selbst befreien. Die Sequenz ist kurz, zeigt Lenny Kravitz aber detailgetreu in der digitalen Rolle des Schwarzmarkthändlers Bamwa, und gibt einen Ausblick auf das, was Bond in dem Spiel zu erwarten hat.

Der junge 007

Das Spiel ist eine Origin-Story und erzählt die Anfänge des jungen James Bond und wie er zum Agenten 007 wurde. Er ist jünger und noch nicht der abgeklärte Agent, den man aus den Filmen kennt. Gespielt wird Bond von Patrick Gibson. Der 30-jährige irische Schauspieler ist aus Serien wie „Die Tudors“ oder auch „Dexter: Original Sin“ bekannt. Produziert wird das Spiel von IO Interactive, dem Studio, das auch für die erfolgreiche „Hitman“-Reihe verantwortlich zeichnet.

Neben dem 61-jährigen Kravitz werden in „007 First Light“ auch noch weitere Stars zu sehen sein wie Gemma Chan („Eternals“, „The Creator“) und Lennie James („The Walking Dead“).



