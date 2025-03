"Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team": Kritik zur Action-Komödie mit Jennifer Lopez & Josh Duhamel

"Shotgun Wedding", wahrscheinlich haben viele den Begriff schon einmal irgendwo gehört. Ein vereinfachtes Bild: Zwei junge Leute kommen sich näher, sie wird ungeplant schwanger, ihr Vater führt den Bräutigam dann mit vorgehaltener Waffe zum Altar – das nennt man in Amerika "Shotgun Wedding". Ähnliche Begrifflichkeiten gibt es auch in anderen Ländern, nicht immer ist der Kontext lustig (Stichwort Zwangsheirat). Im Film "Shotgun Wedding – Ein knallhartes Team" (Regie: Jason Moore, Drehbuch: Mark Hammer) wiederum, den RTL am Sonntagabend als Free-TV-Premiere zeigt, nimmt man es sehr wörtlich. Schmetterlinge im Bauch, Blei in der Luft, der schönste Tag im Leben in der "Stirb langsam"-Variante.

Der Bräutigam geht mit ein wenig Tüll in den Nahkampf, und die zu allem entschlossene Braut kämpft von Kuchenmesser bis Haarspray mit allem, was sie in die Finger bekommt. Irgendwann steht Darcy dann selbst mit der Schrotflinte in der Hand da – da haben wir's, das "Shotgun Wedding". Man hat in Hollywood-Produktionen ja schon viele Hochzeiten spektakulär eskalieren sehen, aber diese Action-Komödie führt die Sache wie kein anderer Film ad absurdum. Und ganz sicher musste auch noch nie ein Brautkleid so viel aushalten wie das, in dem Jennifer Lopez hier steckt.