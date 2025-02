Überraschung in "Frühling": Andrea Kaisers Sohn Tim gibt TV-Debüt

In der TV-Serie "Frühling" erlebte Andrea Kaiser einen besonderen Moment: Ihr Sohn Tim stand erstmals vor der Kamera. Der Nachwuchsschauspieler beeindruckte mit seinem Talent und sorgte für Stolz bei seiner Mutter. Das Debüt gelang, auch dank einer Überraschungsrolle im Drehbuch.

Moderatorin Andrea Kaiser erlebte einen ganz besonderen Moment: Ihr Sohn Tim stand in der TV-Serie "Frühling" zum ersten Mal vor der Kamera. Gegenüber "Bild" verriet die 42-Jährige, dass sie selbst nervöser war als er. Jedenfalls sei sie aufgeregter gewesen, "als wenn ich allein vor der Kamera stehe", gestand sie.

Der Nachwuchsschauspieler kam eher zufällig zu seinem Debüt. Schon lange hatte er Interesse an den Dreharbeiten seiner Mutter gezeigt und wollte gerne einmal selbst mitspielen. Als sich die Gelegenheit ergab und das Drehbuch eine Kinderrolle vorsah, durfte Tim vorsprechen. Mit Erfolg! "Zu meiner eigenen Überraschung hat er den Test sehr ernst genommen und es sehr gut gemacht – und hatte dann die Rolle", erzählt die stolze Mama.

An nur einem Tag wurden alle Szenen mit Tim für die am Sonntag ausgestrahlte Episode "Die Mutter, die es nie gab" abgedreht. Kaiser war beeindruckt, wie konzentriert ihr Sohn bei der Sache war. Er habe seine Rolle sehr ernst genommen. Besonders stolz sei er gewesen, dass eine Szene wiederholt werden musste – und das nicht seinetwegen, sondern wegen seiner Mutter. "Timmi ist bis heute noch ganz stolz, dass wir eine Szene noch einmal drehen mussten, weil es meine Schuld war – und nicht seine."

Ob der junge Schauspieler künftig öfter in "Frühling" zu sehen sein wird, ließ Kaiser offen. Eines stellte sie aber klar: "Er wird ganz sicher kein Kinder-Model werden oder in eine Agentur gehen. Und auch bei Instagram wird er nicht auftauchen. Er soll jetzt erst mal seine Schule machen."

Tim ist der Sohn von Andrea Kaiser und ihrem Ehemann, dem französischen Rallyefahrer Sébastien Ogier. Zuvor war die Moderatorin mit Ex-Fußballprofi Lars Ricken verheiratet. Vielleicht wird Tim ja eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten und Rennfahrer werden? Dazu Andrea Kaiser: "Wenn wir Timmi heute fragen würden, ob er lieber Schauspieler oder Rennfahrer werden will, dann würde er sagen, dass er der dritte 'Ehrlich Brother' werden will."