Irritation bei "Let's Dance": Plötzlich kommt es zum Kuss und es wurde heftige ausgebuht

Ein Feuerfass explodiert hinter Daniel Hartwich, ein Kuss sorgt für Irritationen und Joachim Llambi wird vom Publikum ausgebuht. Ein Abend voller Emotionen bei "Let's Dance".

"Meine Mutter ist eine Wundertüte, man weiß nie, was man erwarten soll." Diego Pooth, Kandidat bei "Let's Dance", scheint daheim einiges gewöhnt zu sein. Jedenfalls sorgte seine Mama Verona Pooth mal wieder für einen spektakulären Auftritt – und das, obwohl sie gar nicht tanzte, sondern nur ihrem Sohnemann die Daumen drückte. Das taten auch viele für Roland Trettl. Aber es nützte nichts: Der TV-Koch und "First Dates"-Gastgeber schied mit seiner Profitänzerin, der zweimaligen "Let's Dance"-Siegerin Kathrin Menzinger, aus.

"Schuld" waren die votenden Zuschauer. Denn nach der Jury-Wertung standen Trettl/Menzinger an viertletzter, nicht an letzter Stelle. Die Fans wirbelten das Tableau aber noch mal gehörig durcheinander. Nur einer hatte es mal wieder geahnt: "Juror Gnadenlos" Joachim Llambi.

Schon wieder: Joachim Llambi wird vom Publikum ausgebuht Der hatte nach Trettels und Menzingers Tango-Versuch zu "TNT", dem Hardrock-Klassiker von AC/DC, gleich geahnt: "Nein, das war nicht dein Tanz." Zwar lägen zwischen Tango und AC/DC "eigentlich Welten", aber trotzdem war Llambi nicht von der Performance überzeugt. "Da war zu wenig Roland. Kathrin hat dich unter den Arm geklemmt und hin und her geschoben." Sein Urteil: "Bei dir sah das eher nach Quasimodo aus."

Nach dem Jury-Voting waren Paralympics-Schwimmer Taliso Engel und Patricija Ionel (Rumba zu "Never Gonna Give You Up" von Rick Astley) Schlusslicht gewesen. Da hatte Llambi mit seinem einen Jury-Punkt großen Anteil daran – und wurde umgehend vom Publikum ausgepfiffen und ausgebuht. Engel/Ionel bekamen mit neun Punkten die einzige einstellige Wertung des Abends, der unter dem Motto "Disco meets Rock" stand.

Kaum fit, schon Beste: Jeanette Biedermann liefert den "Tanz des Abends" Noch hinter Trettl/Menzinger hatten sich nach der Jury-Wertung Schlagersänger Ben Zucker und Malika Dzumaev (Jive zu "Rebel Yell" von Billy Idol) und Simone Thomalla und Evgeny Vinokurov (Paso Doble zu "Another One Bites the Dust" von Queen) eingereiht. Zucker attestierte Llambi immerhin eine Steigerung, auf seine Art: "Letzte Woche Katastrophe, diesmal besser: Du brauchst kein Sauerstoffzelt mehr."

Simone machte sich das Leben selbst schwer, weil sie eine Laufpassage im Paso Doble versemmelte und entsprechend zerknirscht war. "In der Generalprobe und beim Warmmachen hat's immer geklappt." Noch mal gut gegangen.

Am anderen Ende, nämlich oben, standen nach der Jury-Abstimmung Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov (Langsamer Walzer zu "Misery" von Pink & Steven Tyler), die die Tageshöchstwertung von 23 Punkten einfuhren. Besonders beachtlich, weil Biedermann nach ihrer Grippe noch immer angeschlagen war. Auch die zweite in der letzten Woche krankheitsbedingt ausgefallene Promi-Tänzerin, Leyla Lahouar, meldete sich an der Seite von Sergiu Maruster (Charleston zu "Alors on Danse" von Stromae) recht eindrucksvoll zurück. Sie bekamen bei ihrem ersten Einzeltanz 15 Punkte, so viele wie Trettl/Menzinger.

Verona Pooth: Tränen wegen ihres Sohnes Diego Aber wie war das mit Diego? Der landete mit Ekaterina Leonova (Wiener Walzer zu "Bed of Roses" von Bon Jovi) mit 18 Punkten im oberen Mittelfeld. Mehr Mühe als mit dem Tanz schien er mit dem Auftauchen seiner im Publikum mitfiebernden Mutter zu haben. "Ich bin so nervös", sagte Verona Pooth im Gespräch mit Moderator Daniel Hartwich, "ich red mich hier um Kopf und Kragen." Dann sagte sie noch: "Ich muss dich jetzt küssen" und knutschte Hartwich auf die Wange. "Früher wurde ich noch auf den Mund geküsst", meinte der noch provokativ (und angedenkt der Tatsache, dass er Verona – und Diego – schon seit 17 Jahren kennt). Und schon, schmatz, hatte er Verona an den Lippen hängen.

"Der Kuss hat mich aus dem Konzept gebracht", scherzte Diego nachher. Und Hartwich fand zur Sprache zurück: "Du darfst mich jetzt Papa nennen." Das wollte Diego dann doch nicht. Während seines Auftritts fieberte Mama im Publikum mit und verdrückte vor lauter Stolz und Rührung ein paar Tränchen.

"Ich find dich geil": Joachim Llambi steht auf Sandra Safiulov Kurz zuvor war es schon mal brenzlig für den Moderator geworden. Nach dem Tanz von Paola Maria und Massimo Sinató (16 Jury-Punkte für ihren Tango zu "Gasoline" von Maneskin) gab es in einem der brennenden Deko-Fässer eine kleine Verpuffung; Hartwich brachte sich und das Tanzpaar in Sicherheit. Gefiel Llambi nicht: "Sie sind der Erste, der das sinkende Schiff verlässt, schon klar."

Ansonsten war's ruhig, tänzerisch sehr solide für die zweite Einzeltanz-Show. Das Feld ist leistungsmäßig im Großen und Ganzen dicht beisammen. Das goutierten auch die Fans. "So spannend wie selten", kommentierte ein Fan auf Instagram, ein anderer fand es "gut, dass nicht schon gleich die Favoriten ausgemacht werden".

In die Herzen der Fans und der Jury tanzten sich YouTuberin Sandra Safiulov und Zsolt Sándor Cseke (21 Punkte für ihren Wiener Walzer zu "Don't Leave Me This Way" von Thelma Houston). "Du bist echt. Du bist lustig, ernst, impulsiv, elegant. Deshalb find ich dich geil", lobte Llambi.

Motsi Mabuse will es "deep, down and dirty" von Fabian Hambüchen Motsi Mabuse outete sich eher als Fan von Star-Turner Fabian Hambüchen. Nach dessen Samba mit Anastasia Maruster zu "Stayin' Alive" (20 Punkte) von den Bee Gees seufzte sie: "Mann, du hast Spannung – dein ganzer Körper ist ein einziger Muskel." Sie wünschte sich von ihm aber noch mehr "Pfeffer und Action" und wollte es "ein bisschen deep, down and dirty."

Ebenfalls 20 Punkte ertanzten Entertainer Marc Eggers und Renata Lusin mit ihrem Cha Cha Cha zu "Honey Boy" von Purple Disco Machine. Einen Zähler dahinter landeten Stuntfrau Marie Mouroum und Alexandru Ionel mit einem Paso Doble zu "Come Together" von den Beatles (allerdings in einer gewöhnungsbedürftigen Cover-Version).

Schauspielerin Christine Neubauer, mit 62 die Staffelälteste, und Valentin Lusin hatten mit einem Cha Cha Cha zu "What a Feeling" von Irene Cara die Show furios eröffnet und die Messlatte mit 18 Punkten schon ordentlich hochgelegt.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.