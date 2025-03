Frank Buschmann kritisiert Markus Söder: Grüne-Bashing bringt nichts

"Ich habe in meinem Leben schon fast jede Partei des demokratischen Spektrums gewählt", holt Buschmann aus, der im nordrhein-westfälischen Hagen aufgewachsen ist und seit 1993 in Bayern lebt. "Nun hat die CDU/CSU bei der letzten Bundestagswahl die meisten Stimmen bekommen und wird wahrscheinlich den neuen Kanzler und Ministerinnen und Minister stellen. So will es die Demokratie und das ist auch gut so."