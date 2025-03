"Edins Neo Night": Die prominenten Gäste und alle Infos zur neuen Ausgabe der Late-Night-Show!

Edin Hasanavic, Berliner Multi-Talent mit bosnischen Wurzeln, wurde eigentlich als Schauspieler bekannt. Im Herbst bekommt er mit dann 33 Jahren schon den Ritterschlag für deutsche Mimen: Er wird "Tatort"-Kommissar in Frankfurt. Doch der Mann ist auch Entertainer, wie er in seiner Show "Edin Late Night" nun auch in Staffel zwei beweisen will. Fotoquelle: ZDF / Ben Knabe