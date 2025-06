Bürgermeister in Kerpen: Eko Fresh träumt von politischem Amt nach seiner Rap-Karriere

Ein Rapper in der Politik? Für viele wäre das ein abwegiger Gedanke. Nicht aber für Eko Fresh: In einem Podcast bewertete der 41-Jährige die Vorstellung, einmal als Bürgermeister im Amt zu sein, durchaus positiv. Das könne er sich vorstellen, erzählte Fresh der Moderatorin Bettina Böttinger im Podcast "Zwischen den Zeilen" von RTL.

Konkret wollte Böttinger wissen, was für eine Schlagzeile Fresh gerne einmal über sich selbst lesen würde. "Eko Fresh ist Bürgermeister von Kerpen", antwortete der Musiker und begründete die Ortswahl damit, dass er klein anfangen wolle. Eine Karriere in der Politik ist aktuell allerdings eher ein Gedankenspiel für Fresh – oder bestenfalls Zukunftsmusik. Denn Zeit dafür, so stellte er gleich klar, habe er erst, wenn er etwa 60 Jahre alt sei. Das liegt fast 20 Jahre in der Zukunft.