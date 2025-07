„South Park“ steckt Donald Trump mit dem Teufel ins Bett

Das dürfte Paramount gar nicht gefallen – und Donald Trump noch viel weniger: Gerade erst hat CBS, ein Sender des Film- und Fernsehimperiums von Paramount, mit dem Rauswurf von Stephen Colberts "Late Show" für Aufsehen gesorgt, der als einer der lautesten Kritiker des US-Präsidenten bekannt ist. Da steckt "South Park" in seiner neusten Folge Donald Trump prompt in ein Bett mit Satan und verspottet den 79-Jährigen nach allen Regeln der Kunst.

So verwechselt Donald Trump in der ersten Episode der 27. "South Park"-Staffel im Gespräch mit dem kanadischen Premier kurzerhand die Bombardements auf Iran und Irak. Kurz darauf befindet er sich in einem Bett mit Satan und entblößt sich – nur um vom Teufel verspottet zu werden.