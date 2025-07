"Bibi & Tina" und "Tatort"-Star Martin Seifert mit 74 verstorben

Eigentlich war er in erster Linie ein Theater-Schauspieler, doch seine TV-Rollen hatten es stets in sich: Martin Seifert wurde durch Rollen in der Blockbusterserie "Babylon Berlin", den Krimiformaten "Notruf 110", "Tatort" und "SOKO Wismar" sowie bei "In Aller Freundschaft" bekannt. Jetzt ist er im Alter von 74 Jahren gestorben.