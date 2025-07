100 Kilo verloren: John Goodman schockiert mit neuem Look

John Goodman hat in den letzten Jahren nicht nur auf der Leinwand beeindruckt – sondern auch mit seiner Verwandlung. Bei der US-Premiere des Animationsfilms "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm", in dem er Papa Schlumpf spricht, präsentierte sich der Schauspieler, dessen Statur einst ein Markenzeichen war, deutlich schlanker. Etwa 100 Kilo hat der Hollywood-Star über knapp zwei Jahrzehnte verloren.

John Goodman ist bald an der Seite von Sandra Hüller zu sehen

Er habe sich selbst nicht mehr im Spiegel sehen können, sagte Goodman 2016 im Interview mit dem US-Sender ABC. Auch früheres Essverhalten sprach er offen an. Bereits als Kind habe er heimlich Unmengen an Süßem verschlungen, später wurde übermäßiger Konsum zur Coping-Strategie. In den 80-ern wurde er während seiner Zeit als Theaterschauspieler Alkoholiker. Auf der Bühne versteckter Wodka half ihm dabei, ruhig zu bleiben. Auch als Film- und TV-Schauspieler setzte sich das Verhalten in den 1990-ern fort.