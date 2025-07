Zu anzüglich: Hat der SWR Vincent Gross seinen Song verboten?

"Mal ganz im Ernst: Ist das zu hart?": Diese Frage stellte Vincent Gross in einem Instagram-Video, nachdem ihm vom Südwestrundfunk (SWR) verboten worden sein soll, einen bestimmten Song in der Live-Sendung "Immer wieder sonntags" von Stefan Mross zu performen. Der Sänger teilte die strittige Textpassage und gab an, dass diese dem Sender "zu anzüglich" gewesen sein soll.