Gabriel Kelly: So klingt sein Debütalbum

Dass Gabriel Kelly ein Händchen für Musik hat, dürfte kaum überraschen. Der Sohn von Angelo Kelly und Kira Harms Kelly hat sein Talent als Teil der berühmten Kelly-Familie sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. 2024 bewies er in der RTL-Tanzshow "Let's Dance", dass er nicht nur Musik machen, sondern sich auch dazu bewegen kann. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev holte er in der Staffel 2024 den Sieg und wurde "Dancing Star". Nun veröffentlichte der 24-Jährige sein erstes Debütalbum.

Am 11. Juli erscheint unter seinem Namen "Gabriel Kelly" sein erstes Album. Die Fans musste sich lange gedulden: Eigentlich war der Release bereits für Juni geplant, musste jedoch verschoben werden. Auf Instagram feierte Kelly die Veröffentlichung mit einem "Release"-Livestream: "Es ist so krass, ich habe zwei Jahre an diesem Album gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit", verrät er. In den Album stehen, so Kelly, "in den Texten sein Herzblut, seine Seele drin". Der Sänger hat alle Texte selbst verfasst. "Wir haben alles drauf, von Liebesliedern bis hin zu Break-up-Songs", so Kelly.

Dieses Lied ist für seine Schwester Helen Einige der Lieder wie etwa "Ex oder Kelly Fan", "Zuckerbrot & Peitsche" sowie "Helen" waren zuvor bereits als Singles erschienen. Die Songs sind alle auf Deutsch, lassen sich am besten im Rap-Genre einordnen. In seinen Texten zeigt er sich oft verletzlich – aber auch mal selbstironisch. So nimmt er in dem Lied "Ex oder Kelly Fan" Bezug auf seinen berühmten Nachnamen: "Ich hab kein Talent, ich weiß. Ich weiß, dass du mich nur kennst, weil ich irgendwas mit Kelly heiß", heißt es so in einem Lied-Part.

Auch in dem Song "Helen" geht es um Familie – genauer gesagt um seine Schwester, Helen Kelly. Das Lied veröffentlichte Gabriel Kelly 2023 zu Ehren seiner kleinen Schwester, auch das Singlecover zeigt die beiden im Kindesalter. Auf Instagram schrieb Kelly zu einem Ausschnitt des Songs damals: "Dieser Song ist für meine kleine Schwester Helen [...] Ich vermisse es ein Kind zu sein und meine Geschwister Tag für Tag zu sehen, aber auf der anderen Seite bin ich auch extrem Stolz, zu sehen, was jeder aus sich macht und wächst. Helen, du gehst deinen Weg und ich werde immer für dich da sein."

