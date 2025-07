Kritik und Lacher: Hugh Grant verschläft das Wimbeldon-Viertelfinale

Schauspieler Hugh Grant saß am Mittwoch in Wimbledon im Publikum, als sich Tennisstar Novak Djokovic den Einzug ins Halbfinale des ältesten Tennisturniers der Welt sicherte. Davon bekam Grant allerdings nicht viel mit: Der 64-Jährige machte während des Matches einen kurzen Mittagschlaf in der Royal Box. Die Bilder sorgten für viele Lacher und das ein oder andere Meme in den sozialen Medien, aber auch für Kritik.