Letzte Reise: Joko & Klaas beenden ihre Kultshow endgültig

2012 traten Joko und Klaas erstmalig zum "Duell um die Welt an". Mehrere Jahre lang ließen sie sich regelmäßig rund um den Erdball fliegen, um wahnwitzige Prüfungen, die der jeweils andere stellt, zu bestehen. Mit Start der sechsten Staffel im Jahr 2018 änderte sich das Konzept: Unter dem Zusatztitel "Team Joko gegen Team Klaas" traten die Entertainer nur noch im Studio selbst an und holten sich Unterstützung von prominenten Mannschaften, die sie für die oft halsbrecherischen, gerne auch mal nur peinlichen Mutproben rund um den Erdball zusammengestellt hatten.

Zwar gab es besonders in den frühen Jahren der Show immer wieder heftig Kritik an halsbrecherischen, auch nicht immer in Hinblick auf Anstand und politische Korrektheit durchdachten Herausforderungen. So beanstandete die Kommission für Jugendmedienschutz etwa eine frühe Folge, in der Joko sich selbst die Lippen zusammennähte. Dem gegenüber stehen großer Fan-Zuspruch, viel Kritikerlob – und eine Trophäen-Galerie, darunter gleich zweimal der Deutsche Fernsehpreis.