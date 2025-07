Todesfall bei "Immer wieder sonntags": Wie reagiert Alexandra Hofmann?

Es war ein Schock am vergangenen Sonntag: Bei der ARD-Live-Show "Immer wieder sonntags" kollabierte eine Zuschauerin. Rettungskräften versuchten minutenlang die Frau hinter einer aufgespannten Plane zu reanimieren, doch sie soll kurz darauf verstorben sein. Sängerin Alexandra Hofmann stand währenddessen zusammen mit Moderator Stefan Mross auf der Bühne. Jetzt äußert sie sich erstmals auf ihrem Instagram-Kanal.

"An manchen Tagen wird einem ganz besonders bewusst, wie viel es gibt, wofür man dankbar sein kann", schreibt Hofmann in ihrem Post vom Mittwoch. "Viel zu oft nehmen wir all das als selbstverständlich hin – bis uns das Leben zeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Erst wenn etwas fehlt oder jemand nicht mehr da ist, merken wir, wie kostbar es war."